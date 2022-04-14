Спікер Ради Федерації РФ Матвієнко: "Ми навіть цвяхи самі не виробляємо". ВIДЕО
Спікер Ради Федерації Росії Валентина Матвієнко здивувалася, що Росія імпортує цвяхи, незважаючи на виробництво металу в країні.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на російське видання "Коммерсант".
"Для мене, наприклад, було якимось відкриттям – у нас цвяхи імпортні, не називатиму країну, звідки йде імпорт, – здогадайтеся з трьох разів. Ми навіть цвяхи самі не виготовляємо в країні, яка випускає стільки металу", – сказала Матвієнко.
Вона запропонувала дати малому та середньому бізнесу розпорядження на виготовлення цвяхів.
У 2020 році імпортні цвяхи в Росію завозили два головні постачальники – Білорусь та Китай. Вони постачали до країни по 84,3% та 10,7% від загального обсягу імпорту. Ще 2,1% імпорту цвяхів припадало на продукцію із Фінляндії, частка інших держав становила приблизно 2,9%.
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В то время, как вооружённые силы всех нормальных стран совершенствуют электронные средства ведения боевых действий, росиянские десантники продолжают бить пустые бутылки и забивать гвозди своими лбами.
"Где мы, там груда битого стекла и погнутых гвоздей!"
кобзон их ждет! златые купола!!
хана кацапам , прутину хана
хана кацапам прутину хана!
Громить везде,
до дней последних донца,
Громить -
и никаких гвоздей!
Вот лозунг мой -
и солнца!
(Рекомендация - как нужно поступать с руᛋᛋкими оккупантами)
Від того, що "бізнєсу дадут заданиє" цвяхи не з'являться.
Це добре, що вони цього не розуміють.
Можливо і з'являться, якщо до того часу як вона є мокша ще існуватиме. Але якою ціною?
У совецком саюзє також уся економіка трималася на даних с вєрхов указаніях.
вот их уровень понимания экономики - давать задания и издавать указы, и всё наладится.
Теперь понятно почему крематории.
У кацапов кроме нефтяной вышки нихера нет.
Да и гвоздями нужно правильно пользоваться. Их не в брагу кидают для градуса