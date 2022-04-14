Спікер Ради Федерації РФ Матвієнко: "Ми навіть цвяхи самі не виробляємо". ВIДЕО

Спікер Ради Федерації Росії Валентина Матвієнко здивувалася, що Росія імпортує цвяхи, незважаючи на виробництво металу в країні.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на російське видання "Коммерсант".

"Для мене, наприклад, було якимось відкриттям – у нас цвяхи імпортні, не називатиму країну, звідки йде імпорт, – здогадайтеся з трьох разів. Ми навіть цвяхи самі не виготовляємо в країні, яка випускає стільки металу", – сказала Матвієнко.

Вона запропонувала дати малому та середньому бізнесу розпорядження на виготовлення цвяхів.

У 2020 році імпортні цвяхи в Росію завозили два головні постачальники – Білорусь та Китай. Вони постачали до країни по 84,3% та 10,7% від загального обсягу імпорту. Ще 2,1% імпорту цвяхів припадало на продукцію із Фінляндії, частка інших держав становила приблизно 2,9%.

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