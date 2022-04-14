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Спікер Ради Федерації РФ Матвієнко: "Ми навіть цвяхи самі не виробляємо". ВIДЕО

Спікер Ради Федерації Росії Валентина Матвієнко здивувалася, що Росія імпортує цвяхи, незважаючи на виробництво металу в країні.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на російське видання "Коммерсант".

"Для мене, наприклад, було якимось відкриттям – у нас цвяхи імпортні, не називатиму країну, звідки йде імпорт, – здогадайтеся з трьох разів. Ми навіть цвяхи самі не виготовляємо в країні, яка випускає стільки металу", – сказала Матвієнко.

Вона запропонувала дати малому та середньому бізнесу розпорядження на виготовлення цвяхів.

У 2020 році імпортні цвяхи в Росію завозили два головні постачальники – Білорусь та Китай. Вони постачали до країни по 84,3% та 10,7% від загального обсягу імпорту. Ще 2,1% імпорту цвяхів припадало на продукцію із Фінляндії, частка інших держав становила приблизно 2,9%.

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Автор: 

росія (65360) санкції (11876) Матвієнко Валентина (42) імпортозаміщення (49)


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Топ коментарі
+102
Обдроченці засумували😂
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14.04.2022 09:32
+81
Гвозди бы делать из этих людей
не было б в мире тупее гвоздей...
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14.04.2022 09:33
+38
Натомість брехню ви виробляєте найбільше в світі!
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14.04.2022 09:34
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Крікет відмовиться поставляти вам запальнички, то ви і про вогонь забудете.
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14.04.2022 11:05 Відповісти
Так какого же ваша нацисткая помойка обьявила войну всему миру,если кацапия кроме дол****** ничего не производит?
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14.04.2022 11:19 Відповісти
А молотки у вас есть?
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14.04.2022 11:22 Відповісти
ВДВ РФ.
В то время, как вооружённые силы всех нормальных стран совершенствуют электронные средства ведения боевых действий, росиянские десантники продолжают бить пустые бутылки и забивать гвозди своими лбами.
"Где мы, там груда битого стекла и погнутых гвоздей!"
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14.04.2022 20:44 Відповісти
а зачєм гвозді клєпать, єслі на нєфтєдолари мона било купіть всьо
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14.04.2022 11:30 Відповісти
"москве" Пиз*да!!! звонят колокола!
кобзон их ждет! златые купола!!
хана кацапам , прутину хана
хана кацапам прутину хана!
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14.04.2022 11:30 Відповісти
Громить всегда,

Громить везде,

до дней последних донца,

Громить -

и никаких гвоздей!

Вот лозунг мой -

и солнца!
(Рекомендация - как нужно поступать с руᛋᛋкими оккупантами)
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14.04.2022 11:32 Відповісти
Нє-а, ну а лапті.
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14.04.2022 11:33 Відповісти
Це добре, що партайгеноссе рівня Вальки-Півстакана/ Красниє труси не розуміє базових речей.
Від того, що "бізнєсу дадут заданиє" цвяхи не з'являться.
Це добре, що вони цього не розуміють.
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14.04.2022 11:44 Відповісти
"дати малому та середньому бізнесу розпорядження на виготовлення цвяхів"

Можливо і з'являться, якщо до того часу як вона є мокша ще існуватиме. Але якою ціною?
У совецком саюзє також уся економіка трималася на даних с вєрхов указаніях.
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15.04.2022 05:43 Відповісти
Остання її фраза мені дуже сподобалась - "Завалят всю роZZію"!
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14.04.2022 11:52 Відповісти
Плетите лапти - ваш удел!
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14.04.2022 12:01 Відповісти
Люди не понимают основ экономики
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14.04.2022 12:06 Відповісти
"-ну дайте среднему и малому бизнесу задание!"
вот их уровень понимания экономики - давать задания и издавать указы, и всё наладится.
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14.04.2022 20:47 Відповісти
Вона запропонувала дати малому та середньому бізнесу розпорядження на виготовлення цвяхів.
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14.04.2022 12:09 Відповісти
Нет гвоздей, что бы забить крышку гроба своим павшим воякам?
Теперь понятно почему крематории.
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14.04.2022 12:17 Відповісти
Гробы с начинкой и гвозди к ним Украина вам бесплатно поставит.
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14.04.2022 12:27 Відповісти
У рашці чудово виробляють тільки один продукт - лайно.
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14.04.2022 12:30 Відповісти
Такие подойдут?

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14.04.2022 12:30 Відповісти
Производите сосули. Дёшево и ума не требуется..
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14.04.2022 12:33 Відповісти
Заваліть росію цвяхами, що йдуть до кришки труни.
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14.04.2022 12:45 Відповісти
НЕ ГОВОРЯ УЖЕ О СТАКАНАХ-САМОТЫКАХ !)
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14.04.2022 13:57 Відповісти
им нужно побольше гвоздей что бы закалачивать гробы с руским окупантом
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14.04.2022 14:17 Відповісти
биомусор можно и в пакете прикопать, даже не углубляясь на 2 метра.
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14.04.2022 14:36 Відповісти
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14.04.2022 14:33 Відповісти
Таки затопили.....Я навіть за це сьогодні випив....
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14.04.2022 14:34 Відповісти
в цинковые гробы не надо гвозди
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14.04.2022 14:37 Відповісти
Zavhem im gvozdi esli dlia nix prigotovleny plastimovye mwshki i mob. Krematorii..
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14.04.2022 14:54 Відповісти
Можно подумать,что валька пьёт кацапскую водку. Щас.
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14.04.2022 15:34 Відповісти
вы только лапти плести умеете,больше ни на что не способны!
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14.04.2022 16:48 Відповісти
проснулась, вафлентина-красные обдристанные трусы,да вы и не от матерей своих на свет то появились лярвы ,шакалы.Изыдите твари грязные,а там и гвозди найдёте шаровые .
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14.04.2022 16:55 Відповісти
проснулась, вафлентина-красные обдристанные трусы,да вы и не от матерей своих на свет то появились лярвы ,шакалы.Изыдите твари грязные,а там и гвозди найдёте шаровые .
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14.04.2022 16:55 Відповісти
проснулась, вафлентина-красные обдристанные трусы,да вы и не от матерей своих на свет то появились лярвы ,шакалы.Изыдите твари грязные,а там и гвозди найдёте шаровые .
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14.04.2022 16:56 Відповісти
проснулась, вафлентина-красные обдристанные трусы,да вы и не от матерей своих на свет то появились лярвы ,шакалы.Изыдите твари грязные,а там и гвозди найдёте шаровые .
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14.04.2022 16:56 Відповісти
проснулась, вафлентина-красные обдристанные трусы,да вы и не от матерей своих на свет то появились лярвы ,шакалы.Изыдите твари грязные,а там и гвозди найдёте шаровые .
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14.04.2022 16:57 Відповісти
проснулась, вафлентина-красные обдристанные трусы,да вы и не от матерей своих на свет то появились лярвы ,шакалы.Изыдите твари грязные,а там и гвозди найдёте шаровые .
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14.04.2022 16:57 Відповісти
проснулась, вафлентина-красные обдристанные трусы,да вы и не от матерей своих на свет то появились лярвы ,шакалы.Изыдите твари грязные,а там и гвозди найдёте шаровые .
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14.04.2022 16:58 Відповісти
Гвозди то таке, главное гробы хоть как то делаете и побольше.
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14.04.2022 17:12 Відповісти
та вы ничего не умеете делать
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14.04.2022 18:22 Відповісти
Чем **** наклепают?

У кацапов кроме нефтяной вышки нихера нет.

Да и гвоздями нужно правильно пользоваться. Их не в брагу кидают для градуса
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14.04.2022 19:00 Відповісти
вбога кацапка-алкоголiчка Тютiна, вона ж валька красниЯ трусєля ))

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14.04.2022 21:04 Відповісти
«Валька пол стакана» задумалась, чем гроб ей забивать будут. К гвоздим должны быть еще молотк
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15.04.2022 00:52 Відповісти
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