Байден заявив, що готовий приїхати до Києва. ВIДЕО

Президент США Джо Байден у відповідь на запитання журналістів підтвердив, що готовий особисто поїхати в Україну.

Як інформує Цензор.НЕТ, кадри його позитивної відповіді ширяться мережею.

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