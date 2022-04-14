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Байден заявив, що готовий приїхати до Києва. ВIДЕО

Президент США Джо Байден у відповідь на запитання журналістів підтвердив, що готовий особисто поїхати в Україну.

Як інформує Цензор.НЕТ, кадри його позитивної відповіді ширяться мережею.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Україну може приїхати держсекретар США Блінкен або міністр оборони Остін, - CNN

Автор: 

Байден Джо (2888) візит (1591)


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Топ коментарі
+43
Welcome, Mr.President!
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14.04.2022 21:55
+40
Сюда привезут ракеты, с собой заберут беню и медведчука. Махнем не глядя…
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14.04.2022 21:58
+30
А ті хто насміхався над західними розвідками, пропонував шашлички і закатував гроші в асфальт замість того, щоб фінансувати ракетні програми тупають ніжками і вимагають зброю.
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14.04.2022 22:06
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Представляю себе, как его Дерьмак от имени Куйла встречает... Нет, не представляю.
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14.04.2022 21:53 Відповісти
Його не буде в Києві напевно
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14.04.2022 22:28 Відповісти
Welcome, Mr.President!
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14.04.2022 21:55 Відповісти
на похорон путіна.
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14.04.2022 21:55 Відповісти
Покидьків не хоронять.
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14.04.2022 22:45 Відповісти
за Байденом ціла свита приїде..це Борис Джонсон шо як Джеймс Бонд прокрався на потяг до Києва))))))
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14.04.2022 21:56 Відповісти
Борис красавчик! Пришёлся по Крещатику,не очканул.Джо,присоединяйся к смелому англичанину...
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15.04.2022 00:09 Відповісти
Хоч Байдена пустіть
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14.04.2022 21:56 Відповісти
впустять і допитають "чому ми не в НАТО" (с)
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14.04.2022 21:59 Відповісти
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14.04.2022 21:56 Відповісти
welcome to 51 states......
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14.04.2022 21:57 Відповісти
Сюда привезут ракеты, с собой заберут беню и медведчука. Махнем не глядя…
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14.04.2022 21:58 Відповісти
За ракети ППО можна і весь 95квартал віддати... хоча можна і так віддати, дарма
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15.04.2022 07:15 Відповісти
А ***** з бункера не вилазить.
Коротко.
Мордор та ***** повинен бути знищений. Крапка.
..
Слава нації
Смерть москалям
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14.04.2022 22:15 Відповісти
Cдійснілась мрія багатьох поколінь визвольних змагань .

Увесь світ не тільки підтримує боротьбу й засуджує Московію , але носять жовто-блакитні кольори й співають на увесь світ гімн "Січових стрільців" !!!
"Пінк Флойд" це не тільки зірки 3х поколінь рока майже 50 років (з 1973 року) -- це ціле покоління світоогляду й вони й світ змінювали (згадаймо історію альбому "The Wall") ...
Майже 10 років вони ледь збиралися разом ... Й ось !

https://www.youtube.com/watch?v=Gx2tOCGG4ak (190) Pink Floyd/Andriy Khlyvniuk - Ой у лузі червона калина - YouTube

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14.04.2022 22:00 Відповісти
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14.04.2022 22:00 Відповісти
ті, хто не вірив, що Україна протримається більше трьох днів і пропонували евакуацію Зеленському, зараз шикуються в чергу на прийом до Зеленського
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14.04.2022 22:02 Відповісти
Немцы обижены, но теперь им придется стать в конце очереди.
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14.04.2022 22:06 Відповісти
А ті хто насміхався над західними розвідками, пропонував шашлички і закатував гроші в асфальт замість того, щоб фінансувати ракетні програми тупають ніжками і вимагають зброю.
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14.04.2022 22:06 Відповісти
Ну ти і жирний троль )
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14.04.2022 22:26 Відповісти
Бреше і оком не моргне.
От людина...і знає що тут повно людей, які все пам'ятають.
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14.04.2022 22:27 Відповісти
Недороблені ракети чудом не згоріли під час ракетного обстрілу заводу.
Розказуй казки далі...
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14.04.2022 22:26 Відповісти
Менше ніж через місяць на Україну скинуть перші бомби і попруть перші колони орків.Потім - звязані руки перед пострілом в потилицю і масові поховання..
Пленарне засідання Верховної Ради - 22.02.2022
https://twitter.com/both38049432/status/1514556383341031434

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14.04.2022 22:29 Відповісти
Всех уродов, которые пидтрималы высер Вениславского надо привлечь к ответственности за подрыв и саботаж обороноспособности страны
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14.04.2022 23:14 Відповісти
Вони їдуть не до Зеленського, а до українців.
Ще їх нічим особливо не вразив.
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14.04.2022 22:15 Відповісти
саме так
до українців
в особі Зеленського
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14.04.2022 22:26 Відповісти
Без вашого зєлєнскава і сонце не сідає, і кури не несуться для кого цей "золотий дощ"?
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14.04.2022 22:27 Відповісти
Байден нагадає про двадцять проігнорованих попереджень.
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14.04.2022 22:47 Відповісти
Напулевон БоНеВтик дякує тобі...
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14.04.2022 23:07 Відповісти
Ждём Джо вместе с MQ9 Reapers
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14.04.2022 22:03 Відповісти
Байден заявив, що готовий приїхати до Києва
***********

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14.04.2022 22:04 Відповісти
Наверное надо до его приезда хотябы парочку шпийонов словить, а то будет некрасиво когда сейчас он с ними будет здороваться за руку, а через месяц другой они будут висеть на столбе.
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14.04.2022 22:07 Відповісти
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14.04.2022 22:18 Відповісти
Сегодня посещение Бучи и Бородянки - исторический факт в биографии любого политика
Украина должна смелее звать в страну от императора Японии до короля Испании
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14.04.2022 22:08 Відповісти
Pentagon PresSec: This morning, we had assessed that the ship "Moskva" was underway under its own power. We are no longer able to make that certainty. This afternoon, we're not exactly sure that the ship is actually still able to make its own way.
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14.04.2022 22:09 Відповісти
Thank you Mr. President!!!
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14.04.2022 22:10 Відповісти
Велком ту Юкрейн, Діду. Енджой Йор Стей, вуд ю лайк сам Коломойський ор ю префьор сам Медведчук? енисинг фор йор еміненс, йор плежер, из ауер профешн!
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14.04.2022 22:11 Відповісти
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14.04.2022 22:12 Відповісти
О, собачья будка, украденная орками засветилась
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14.04.2022 22:18 Відповісти
мы все гадали, зачем она оркам...
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14.04.2022 22:27 Відповісти
Так ее же построил один широко известньій , в прошлом , политик ! 😀
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15.04.2022 08:04 Відповісти
Cподіваймось на гарні військові "подарунки".
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14.04.2022 22:13 Відповісти
Взамін потрібно щось цінне подарувати, не глиняну пітушню звичайно. Аборигенний олігархат з прислужками їм давно цікавий
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15.04.2022 05:27 Відповісти
А Меркельша ще не із'явіла жєланіє пасєтіть? Хай разом з Штайнмаєром далі займаються запуском Сєв. потока ІІ. Жополизи пуйла. А Фрау треба щодня до будинку, де живе це бездітне, приносити дитячі іграшки і одежу.
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14.04.2022 22:24 Відповісти
но на видео он говорит совсем другое
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14.04.2022 22:25 Відповісти
WELCOME
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14.04.2022 22:29 Відповісти
Проф. Преображенский


@prof_preobr

·
https://twitter.com/prof_preobr/status/1514632206857220102 3 ч



Вчера Британия ввела санкции против путинского дружка Якунина.
А сегодня сын Якунина, давно живущий в этой самой Британии, вдруг заявил, что он против войны в Украине, а за Путина вообще никогда не голосовал. Не хочет сынулька под санкции, не хочет возвращаться в русский мир.
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14.04.2022 22:29 Відповісти
Проф. Преображенский


@prof_preobr

·
https://twitter.com/prof_preobr/status/1514562994394570752 8 ч



Полтора месяца нам твердят про уничтожение военного потенциала Украины.
Про полное господство российской армии в воздухе, на земле и на море. После чего гибнет флагман российского флота. На котором были все мыслимые системы вооружений и защиты. Верьте Путину и телевизору дальше.
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14.04.2022 22:31 Відповісти
Вони говорили про зовсім інше. Чи ви готові відправити високопосадовців в Украіну? - Ми це обговорюємо
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14.04.2022 22:34 Відповісти
Так!
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14.04.2022 22:37 Відповісти
это кстати мегаопасное приключение, массированный удар всеми ракетами какие есть по предполагаемому месту прибывания Байдена, а потом резкое отрицалово этонемы... Могут и на такое пойти идиоты
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14.04.2022 22:38 Відповісти
Ооооо, это будет четкая поддержка от американского народа.
Лаптестан просто поплющит.
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14.04.2022 22:40 Відповісти
Важка артилерія!

👍🏼👍🏼👍🏼
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14.04.2022 22:41 Відповісти
Принаймі, коли літак Байдена буде сідати в Жулянах - все небо аж до уральських гір буде закрите. Дай, Боже, і не відкриється.
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14.04.2022 22:49 Відповісти
Думаю на цей раз вистачить ума,щоб не обгадитись так як і з Штаймаєєром.
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14.04.2022 22:58 Відповісти
Короче, Борис Джонсон очень смелый ход сделал, заявив на весь мир, что Британия - это не какой-то импотентный Евросоюз, а вполне себе сверхдержава, которая не даст своих союзников в обиду. И дядя Джо, нехотя, таки должен догонять.
На этом фоне, отказ Украины от визита штайнменфюррера - можно таки записать в плюсы, как демонстрацию пренебрежения к симпатикам кремля.
Очень жаль, что такой расклад - счастливая случайность, а не хитрый расчёт. Но наши можновладці вряд-ли упустят возможность сделать положение ещё хуже)))
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14.04.2022 23:04 Відповісти
Я б на месте спецслужб американского президента сюда не пустил. Рашка с дурной головы от новости может зафигачить Яо и прощай, президент Байден
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14.04.2022 23:21 Відповісти
рашка може і по москвабаду ядерним зарядом гахнуть і сказати , що це всйо Байден
який сенс на дебілів дивитись
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14.04.2022 23:30 Відповісти
Може краще ППО надійшли? Нащо самому їхати?
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15.04.2022 01:14 Відповісти
США впишет супергеройскую роль в книги
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15.04.2022 01:40 Відповісти
Сиди і не рипайся, пеньок.
Два дні тому твоя адміністрація рапортувала, що твій вояж не планується.
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15.04.2022 06:19 Відповісти
Ну конечно, поле утепления москвы, можно уже не бояться, и ехать
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15.04.2022 07:53 Відповісти
Редакторы (если таковые имеются)!
Вы хотя бы различаете смысл слов "уехать в Украину" и "приехать в Украину"?
До чего же тупо всё выглядит...
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15.04.2022 08:54 Відповісти
 
 