Стугна підриває чотири російські танки поспіль: подвиг під Ізюмом. ВIДЕО
Протитанкісти ОУВ "Слобода" під Ізюмом майстерно знищують російські танки.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Топ коментарі
+113 spase boy
показати весь коментар26.04.2022 01:20
+65 НБ
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+60 Пупочный войлок
показати весь коментар26.04.2022 01:24
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Але теж було лячно за хлопців.
Слава КБ Луч, яке створило зброю. Пашинському, Чорновол та іншим волонтерам, які врятували її від колаборантів та кацапів. Слава нашим захисникам, які знищують загарбників !!!
ГЕРОЯМ СЛАВА !!!
Нашим героям навіть довелось арабську вивчити, щоб з української зброї захищати Україну.
И первое то попадание самое неудачное. Ибо попало в наружные доп. баки. Эффектно, но не слишком эффективно. Если силовая не загорится, то как бы танку и пофиг. Еще раз, пипец, ты воин...
Героям слава!!!
Экспортный вариант.