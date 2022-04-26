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Стугна підриває чотири російські танки поспіль: подвиг під Ізюмом. ВIДЕО

Протитанкісти ОУВ "Слобода" під Ізюмом майстерно знищують російські танки.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Також дивіться: За 25 квітня збито 3 літаки, 3 крилаті ракети та 4 безпілотники, - Командування Повітряних Сил. ВIДЕО

Автор: 

Харківщина (6054)


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Топ коментарі
+113
Хороше таке відео . Декілька разів підряд можна дивитись.
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26.04.2022 01:20
+65
Щоб "розігріти" джевелін потрібно мінімум 8 хвилин... а тут миттєва перезарядка і за наші гроші!
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26.04.2022 01:20
+60
Экспортный вариант для ОАЭ.
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26.04.2022 01:24
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100% ККД!
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26.04.2022 06:56 Відповісти
После окончания войны за стугной очередь будет на много лет вперёд, собственно как и за нептуном
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26.04.2022 06:57 Відповісти
Зациклить и поставить вместо лаунж-музычки
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26.04.2022 07:17 Відповісти
Ох, потужно стріляє.

Але теж було лячно за хлопців.
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26.04.2022 07:37 Відповісти
а почему арабская вязь на экране
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26.04.2022 08:06 Відповісти
наши стугны,что хотим то и пишем!!! по просьбам арабоязычных пользователей фейсбука,титры даются на арабском языке. а то, там Панас, для пользователей фейсбука рускоязыяных - по русски команды даёт,а арабам непонятно,как можно в одной атаке с одной точки, одной стугной колонну танков сжечь! а нам и видеть всё это праздник,и слышать даже ничего не надо или читать на экране! Героям Слава!
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26.04.2022 08:33 Відповісти
потому что гладиолус
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26.04.2022 10:33 Відповісти
експортний варіант. арабам так і не відправили
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26.04.2022 12:44 Відповісти
Вмілі руки - гарна робота!
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26.04.2022 08:20 Відповісти
Тир з русньою в якості мішеней.
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26.04.2022 08:28 Відповісти
Арабські літери на екрані. Це та, що на експорт.
Слава КБ Луч, яке створило зброю. Пашинському, Чорновол та іншим волонтерам, які врятували її від колаборантів та кацапів. Слава нашим захисникам, які знищують загарбників !!!
ГЕРОЯМ СЛАВА !!!
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26.04.2022 08:47 Відповісти
Русскоязычные освободители освобождают кацапов от нашествия электронных стиральных машин.
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26.04.2022 09:23 Відповісти
Робити чотири підряд постріли з однієї позиції - це не дуже гарна ідея, м'яко кажучи. Крім того, судячи з шматіння, яке летить в оператора після пострілу - він дуже близько до ПУ. Ураження чотирьох цілей видно, але знищення лише у першої, і то це могло бути лише займання активного захисту. Противник взагалі ніяк не протидіяв.
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26.04.2022 09:35 Відповісти
Швидкість ракети 200 м/с. Між пострілом і ураженням цілі - 14с. Відстань до цілі 2800м +/- 200м.
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26.04.2022 09:45 Відповісти
Хлопці зробили все,що від них залежить - чотири точних влучання. А вже нанесена шкода то мабуть питання до самого заряду і захисту рашиської техніки.
Нашим героям навіть довелось арабську вивчити, щоб з української зброї захищати Україну.
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26.04.2022 09:59 Відповісти
Ну ти і придурок
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26.04.2022 11:33 Відповісти
Это ты придурок. Засеки время от подрыва ракеты и до прихода звука к позиции. Около трех километров получается. Засечь замаскированную позицию на такой дистанции не так то и легко. Или ты хочешь, что бы хлопцы треногу туда-сюда на сто метров перетаскивали и гарантировано засвечивали себя "мы тут", вместо ведения огня? Пипец, ты воин...
И первое то попадание самое неудачное. Ибо попало в наружные доп. баки. Эффектно, но не слишком эффективно. Если силовая не загорится, то как бы танку и пофиг. Еще раз, пипец, ты воин...
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26.04.2022 14:08 Відповісти
Пшлонах кацапориле, які ви воїни увесь світ вже побачив
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26.04.2022 17:53 Відповісти
Расстояние примерно 2800м . Джавелину и не снилось.
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26.04.2022 09:36 Відповісти
Ну ... Це різні ракети, для схожих задач.
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26.04.2022 14:46 Відповісти
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
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26.04.2022 10:15 Відповісти
хлопці молодці, все правильно роблять, не треба ризикувати. чим є, тим і уражають ворога. не всюди є танки або гармати.
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26.04.2022 10:23 Відповісти
Можно открыть для ускоренного и безопасного производства "филиалы" украинских производителей ВПК в Польше!
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26.04.2022 10:29 Відповісти
Отличная работа! Сверху на экране прицела Стугны арабская вязь.
Экспортный вариант.
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26.04.2022 11:02 Відповісти
На 4++ бойових буряти поменшало. А коменти російською для тупих жителів Кацапстану...
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26.04.2022 11:23 Відповісти
Ето просто празднік какой то
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26.04.2022 12:09 Відповісти
Прекрасно. Но это брошенная техника или как? С одной позиции стрелять по пятому танку (это минимум) как-то не по уставу))
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26.04.2022 13:51 Відповісти
Це те що я багато раз чув в якості аргументу що розрахунок ПТРК буде швидко знищено танкістами. Але або наші воїни якісь безстрашні, або на практиці ти ще зафіксуй де той розрахунок сидить. Вже не одне відео де фіксується атака на кілька цілей одним розрахунок з однієї позиції.
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26.04.2022 14:05 Відповісти
Колись чув що за 3 підбиті танки в совку давали героя.
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26.04.2022 14:02 Відповісти
мертвим
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26.04.2022 16:01 Відповісти
Я так розумію, це експортний варіант відпрацьовує, судячи з написів на моніторі.
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26.04.2022 14:10 Відповісти
Є варіанти і на українській мові
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26.04.2022 17:26 Відповісти
Ай хлопці! Ай рідненьки!
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26.04.2022 14:44 Відповісти
Оце парні!
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26.04.2022 15:04 Відповісти
З такими козаками, героями - ху#лу пізд#ц і він про це знає.
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26.04.2022 15:58 Відповісти
Найкраще видовище в моєму житті - дивитись, як здихають рАссЕянці... (На жаль, більш доречні слова, якими називають тих псевдо людей, ютюб безжально банить.)
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26.04.2022 16:58 Відповісти
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