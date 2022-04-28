УКР
Рашисти обстріляли житловий масив Миколаєва зі "Смерчів", - ОК "Південь". ВIДЕО

Через завданий російськими військовими по Миколаєву удар реактивними системами залпового вогню "Смерч" пошкоджено десятки приватних домогосподарств, автомобілі, крамниці.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Оперативне командування "Південь" на youtube.

Продовжуючи підготовку до псевдо-референдумів, окупанти не припиняють обстріли залишених ними населених пунктів, тримаючи місцевих мешканців у психологічному напруженні, просуваючи злочинну пропаганду, що це дії Збройних Сил України.

"По Миколаєву знову нанесено удар реактивними системами залпового вогню "Смерч". Пошкоджено десятки приватних домогосподарств, автівки, крамниці. Касетні боєприпаси вкривали дитячі майданчики та подвір’я навчального закладу. Інформація про потерпілих уточнюється", - сказано в повідомленні.

Зазначається також, що на Одещині, над Чорним морем сили протиповітряної оборони збили безпілотник-розвідник. Ворог продовжує обстеження місцевості для виявлення вразливих до ракетних ударів місць. 

Корабельним угрупованням чорноморського флоту рашистів продовжується блокада північно-західної частини Чорного моря. Загроза ракетних ударів з моря та тимчасово окупованого Криму залишається високою.

Читайте також: Миколаїв готується до нападу або облоги, - мер Сєнкевич

"Розхитування ситуації в Придністров’ї має всі ознаки класичної "кремлівської методички". Тож, Сили оборони півдня України готові до протидії на всіх напрямках. Зберігайте спокій і витримку, дотримуйтесь заходів безпеки, не довіряйте ворожій пропаганді, будьте пильними і не давайте шансу колаборантам втілити диверсійні задуми.  Тільки разом переможемо, бо наша сила в єдності!", - наголошують в ОК "Південь"

Миколаїв (1845) обстріл (30375)
Топ коментарі
+18
Олександр Бригинець
Гарні новини з Бразилії: по-перше, там визнати голодомор геноцидом, а, по-друге, передають нам 300000 снарядів для німецьких ЗСУ. Саме ці снаряди нам відмовилася надавати Швейцарія( Реально, увесь світ з нам
показати весь коментар
28.04.2022 18:34 Відповісти
+8
В Запорізькій області самоліквідувався міст по якому ворог перевозив техніку з Криму. А кто ето сделал?

https://flot2017.com/v-zaporozhskoj-oblasti-samolikvidirovalsya-most-po-kotoromu-vrag-perevozil-tehniku-iz-kryma/
показати весь коментар
28.04.2022 18:52 Відповісти
+7
Кравчук-Кучма тупая, нахрена будапешский меморандум подписал?
показати весь коментар
28.04.2022 18:50 Відповісти
*** кацапам в рот ,чтобы голова не качалась а ни Николаев !
показати весь коментар
28.04.2022 18:33 Відповісти
Олександр Бригинець
Гарні новини з Бразилії: по-перше, там визнати голодомор геноцидом, а, по-друге, передають нам 300000 снарядів для німецьких ЗСУ. Саме ці снаряди нам відмовилася надавати Швейцарія( Реально, увесь світ з нам
показати весь коментар
28.04.2022 18:34 Відповісти
Да,у них есть снаряды к немецким ГЕПАРдАМ!!!
показати весь коментар
28.04.2022 18:36 Відповісти
ЭТО ГАВКАНЬЕ УЖЕ НАДОЕЛО. ГОВОРИТЕ, КОГДА ПОЛУЧИТЕ
показати весь коментар
28.04.2022 18:43 Відповісти
Чому «гавканьє», не російською ж написано
І навіщо тобі знати, коли ми їх отримаємо?
показати весь коментар
28.04.2022 18:52 Відповісти
300000 снарядів до зенітки це ніщо. На кілька цілей.
показати весь коментар
28.04.2022 21:21 Відповісти
лоханки чфх оговталися від переляку?
показати весь коментар
28.04.2022 18:36 Відповісти
Ну не знаю, чи оговтались, але до Одеси підходити сцяться!

Раніше на рейді стояли, на горизонті їх було видно, а зараз відійшли подалі.

Думаю, що і цигарки на кораблях заборонили!
показати весь коментар
28.04.2022 18:42 Відповісти
Все одно стріляють, суки.
Племінниця з Севастополя пише, що цілими ночами чути канонаду з бухт…
Шкода, що нам нічим вставити ім пістона..
показати весь коментар
28.04.2022 18:56 Відповісти
Кравчук-Кучма тупая, нахрена будапешский меморандум подписал?
показати весь коментар
28.04.2022 18:50 Відповісти
В Запорізькій області самоліквідувався міст по якому ворог перевозив техніку з Криму. А кто ето сделал?

https://flot2017.com/v-zaporozhskoj-oblasti-samolikvidirovalsya-most-po-kotoromu-vrag-perevozil-tehniku-iz-kryma/
показати весь коментар
28.04.2022 18:52 Відповісти
Э таке поняття, як "обратка" - вона ще праведнішою й влучнішою буде, аніж чихання просмерділого кремлівського зачуханого пса.
показати весь коментар
28.04.2022 18:54 Відповісти
Миколу розлютували. Вын задасть вать отрыпака у воэнному та чношуму вимірі!
показати весь коментар
28.04.2022 18:58 Відповісти
Верните сцуки Марченко , при нем результат был , твари продолжают сдавать юг , ещё дерьмак стал логистикой переданного вооружения заведовать и склады стали обстреливать как раз таки только заполнят , вместо того что бы раскидывать по войскам сразу же
показати весь коментар
28.04.2022 19:02 Відповісти
Так, тихо-ша, Щоби мухи мені не було чутно!

Марченко знаходиться там, де якнайліпше будуть затребувані його досвід і вміння!

Не треба тут паніку піднімати!

Під час військового стану всім керують військові, а не зелені зрадниуі, отже довіряйте ЗСУ!
показати весь коментар
28.04.2022 19:56 Відповісти
Теперь с новым оружием можем и ответку дать по их базам в Рашке.
показати весь коментар
28.04.2022 19:15 Відповісти
 
 