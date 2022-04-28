Рашисти обстріляли житловий масив Миколаєва зі "Смерчів", - ОК "Південь". ВIДЕО

Через завданий російськими військовими по Миколаєву удар реактивними системами залпового вогню "Смерч" пошкоджено десятки приватних домогосподарств, автомобілі, крамниці.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Оперативне командування "Південь" на youtube.

Продовжуючи підготовку до псевдо-референдумів, окупанти не припиняють обстріли залишених ними населених пунктів, тримаючи місцевих мешканців у психологічному напруженні, просуваючи злочинну пропаганду, що це дії Збройних Сил України.

"По Миколаєву знову нанесено удар реактивними системами залпового вогню "Смерч". Пошкоджено десятки приватних домогосподарств, автівки, крамниці. Касетні боєприпаси вкривали дитячі майданчики та подвір’я навчального закладу. Інформація про потерпілих уточнюється", - сказано в повідомленні.

Зазначається також, що на Одещині, над Чорним морем сили протиповітряної оборони збили безпілотник-розвідник. Ворог продовжує обстеження місцевості для виявлення вразливих до ракетних ударів місць.

Корабельним угрупованням чорноморського флоту рашистів продовжується блокада північно-західної частини Чорного моря. Загроза ракетних ударів з моря та тимчасово окупованого Криму залишається високою.

"Розхитування ситуації в Придністров’ї має всі ознаки класичної "кремлівської методички". Тож, Сили оборони півдня України готові до протидії на всіх напрямках. Зберігайте спокій і витримку, дотримуйтесь заходів безпеки, не довіряйте ворожій пропаганді, будьте пильними і не давайте шансу колаборантам втілити диверсійні задуми. Тільки разом переможемо, бо наша сила в єдності!", - наголошують в ОК "Південь"