Миколаїв готується до нападу або облоги, - мер Сєнкевич
Росія через окупований Крим перекидає зброю та військові ресурси на Херсонщину.
Про це розповів мер Миколаєва Олександр Сєнкевич в інтерв’ю "Українській правді", передає Цензор.НЕТ.
"Ми бачимо, що Росія через Крим перекидає зброю та військові ресурси. Ми бачимо, що вони накопичують їх у Херсонській області. І так, ми очікуємо нападу або облоги міста Миколаєва", - повідомив він.
Міський голова додав, що вже сьогодні влада разом з військовими готують оборонні споруди, як на околицях міста, так і всередині. За словами Сєнкевича, наразі комунальні служби "виконують роль стройбата" - будують, заливають, бетонують.
Також вони витягують з полів російську військову техніку - забирають, ремонтують та передають ЗСУ. Вже витягнули 38 одиниць - серед них танки, пушки, машини.
"Так що скажу коротко: ми готуємося до повномасштабного вторгнення", - підсумував Сєнкевич.
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форсування Дніпра в районі Херсона нереальна задача при ******** артсистемах.
я впевнений, що військове командування краще за нас планує свої дії.
Дотогож комунікація та ватоспролучення для місцевих та цивільних церез ці мости вкрай важлива - адже найближча переправа через каховську ГЕС, де зараз черезх рашиків біда
P.S. для "нехерсонців" - на шляху з Херсону до Олешок два мости. Один через Дніпро (антонівський), другий через р. Конка ближче до олешок. на другому зараз на одній полпсі дірка від влучаня снаряду. Якщо знищувати міст, то краще цей, адже відновити простіша плюя між ціма мостами лише дорога з плавнями в обидві сторони.
ЗСУ хлопці роблять все можливо.Але стратегично щось наші керівники загралися.Оборона це добре але повзуча окупація с обороною не дає визволення країни.
По Херсону взагалі чого стоїмо?Ждемо щоб вони так окопалися і зігнали техніку через метр?Те саме по Харкову.Відігнали на 10-20 км і стали.Що чекаємо?А ми дронами фотографуємо та кажемо що їх всім капець.Поки ми кажемо вони повзуть і нищать села.Ізюм взагалі неможна було сдавати але втратили стратегіну ділянку.При цьому кажемо що орки попадають в котел і пастку що їм хана а по факту вони знову лізуть і нищать села.
Під Харковм стоїть 6-7 тис орків проти 1,5 мілліоного міста.Хай там на разі на багато меньше.І ми не можемо чисельністью їх задавити?Маячня!