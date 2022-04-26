УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
7952 відвідувача онлайн
Новини Війна
17 046 37

Миколаїв готується до нападу або облоги, - мер Сєнкевич

му

Росія через окупований Крим перекидає зброю та військові ресурси на Херсонщину.

Про це розповів мер Миколаєва Олександр Сєнкевич в інтерв’ю "Українській правді", передає Цензор.НЕТ.

"Ми бачимо, що Росія через Крим перекидає зброю та військові ресурси. Ми бачимо, що вони накопичують їх у Херсонській області. І так, ми очікуємо нападу або облоги міста Миколаєва", - повідомив він.

Міський голова додав, що вже сьогодні влада разом з військовими готують оборонні споруди, як на околицях міста, так і всередині. За словами Сєнкевича, наразі комунальні служби "виконують роль стройбата" - будують, заливають, бетонують.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЗСУ відновили контроль над 5 населеними пунктами на Миколаївщині, - ОК "Південь"

Також вони витягують з полів російську військову техніку - забирають, ремонтують та передають ЗСУ. Вже витягнули 38 одиниць - серед них танки, пушки, машини.

"Так що скажу коротко: ми готуємося до повномасштабного вторгнення", - підсумував Сєнкевич.

Автор: 

вторгнення (380) Миколаїв (1810) Сєнкевич Олександр (229)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+21
може краще
показати весь коментар
26.04.2022 12:32
+20
москалі ще не видохлися.... зате побреховичі вже їх 10 разів пабіділі
показати весь коментар
26.04.2022 12:25
+19
Здача Херсону добряче виручила кацапів.
показати весь коментар
26.04.2022 12:36
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
москалі ще не видохлися.... зате побреховичі вже їх 10 разів пабіділі
показати весь коментар
26.04.2022 12:25 Відповісти
Ще один вирішив попіаритися поки йдуть бойові дії.
показати весь коментар
26.04.2022 12:26 Відповісти
Сам-то хоть понял что сейчас перданул?
показати весь коментар
26.04.2022 13:01 Відповісти
надо Химарсом ******* по мосту)но тогда ***** кондратий может хватить и может начать на кнопку ЯО,вот дилемма так дилемма.
показати весь коментар
26.04.2022 12:27 Відповісти
А они уже пришли.Хотя учитывая то ,что произошло вчера в Брянске,который за 154 км от украинской границы вполне возможно ,что и пришли
показати весь коментар
26.04.2022 12:57 Відповісти
У чувака регистрация 20.04.2022, он при исполнении.
показати весь коментар
26.04.2022 13:40 Відповісти
москалям мало дали піздюлей, треба щоб підірвався якийсь склад зброї у криму
показати весь коментар
26.04.2022 12:27 Відповісти
Все правильно, краще перестрахуватись. На війні краще переоцінити можливості орків.
показати весь коментар
26.04.2022 12:28 Відповісти
Не дайте зробити другий Маріуполь, боріться і перемагайте. Україна понад усе
показати весь коментар
26.04.2022 12:28 Відповісти
Кілько пособія платят у Німеччині, на хліб з мастю хватат?
показати весь коментар
26.04.2022 12:44 Відповісти
Кто не взорвал мосты,отправить на передовую,желательно без бронежилета.
показати весь коментар
26.04.2022 12:28 Відповісти
треба Марченка повертати
показати весь коментар
26.04.2022 12:28 Відповісти
я не есть и никогда не был ни стратегом, ни тактиком, но здаёцца мине, шо все-таки окопная война с четко ограниченными периметрами в лугандонии и маневровая война с отступлениями и наступлениями, которая ведется в настоящее время - очень даже сильно отличаются... так может и тактика отличается? да, конечно, военные знают это лучше... это их работа... я не анализирую ничего, ничего не предлагаю, но... одно дело варить борщ, другое дело - жарить шашлыки...
показати весь коментар
26.04.2022 12:29 Відповісти
Ну так озвучили ж плани рашка..до придністров'я коридор..на 9 травня
показати весь коментар
26.04.2022 12:29 Відповісти
Знову оборона. А як же контрнаступ від Зеленського?
показати весь коментар
26.04.2022 12:31 Відповісти
Для того потрібно підготуватися.
показати весь коментар
26.04.2022 12:39 Відповісти
може краще
показати весь коментар
26.04.2022 12:32 Відповісти
Давно пора і не бояться цих придурків, що погрожують, куди вже далі погрожувати!? Вони там всі "внєвсібє". Насрать що вони тявкають,!
показати весь коментар
26.04.2022 12:41 Відповісти
Нам це що дасть на цей час?Емоції?Від того що Марік звільниться Херсон Миколаїв?Мст треба ліквідувати коли на це буде час і по ньому піде техніка або щось істотне.
показати весь коментар
26.04.2022 17:33 Відповісти
у )(уйла-всьо ідьот по плану..Поки не будуть дії на випередження і нанесені ракетно-бомбові удари зі сторони України,так і будуть орки лізти.
показати весь коментар
26.04.2022 12:34 Відповісти
Здача Херсону добряче виручила кацапів.
показати весь коментар
26.04.2022 12:36 Відповісти
А цікаво, куди ділися українські ОТРК "Грім-2"??? В асфальт закатали?
показати весь коментар
26.04.2022 12:43 Відповісти
Антонівський міст.
показати весь коментар
26.04.2022 12:46 Відповісти
знищення Антонівського мосту фактично дорівню сдачею половини області рашці.
форсування Дніпра в районі Херсона нереальна задача при ******** артсистемах.
я впевнений, що військове командування краще за нас планує свої дії.

Дотогож комунікація та ватоспролучення для місцевих та цивільних церез ці мости вкрай важлива - адже найближча переправа через каховську ГЕС, де зараз черезх рашиків біда

P.S. для "нехерсонців" - на шляху з Херсону до Олешок два мости. Один через Дніпро (антонівський), другий через р. Конка ближче до олешок. на другому зараз на одній полпсі дірка від влучаня снаряду. Якщо знищувати міст, то краще цей, адже відновити простіша плюя між ціма мостами лише дорога з плавнями в обидві сторони.
показати весь коментар
26.04.2022 14:33 Відповісти
Де генерал Марченко? Забирайте в опу своїх тік-ток вояк, туди в бункер до арєстовіча і повертайте воєнне керівництво.
показати весь коментар
26.04.2022 12:47 Відповісти
Звільняєм по п'ять сел на добу на Херсонщині , а тут на тобі ,,,- Миколаїв в облозі...(?!?(
показати весь коментар
26.04.2022 12:51 Відповісти
В якій облозі?
показати весь коментар
26.04.2022 12:55 Відповісти
Ну это Ким на всякий случай сказал .Ведь исключать в этой жизни нельзя ничего
показати весь коментар
26.04.2022 12:58 Відповісти
только вопрос дали сотни видов оружия а где бомбежки трасс подвоза оружия??
показати весь коментар
26.04.2022 13:18 Відповісти
Ще не всіх московитів і зрадників з Криму перемололи наші військові і тероборона в Херсонській і Миколаївській областях. Орда готує нову партію асвабадітєлєй, які мають геройські зайти, сцикливо втікати і здохнути в південних степах України від зброї амазонок і козаків Олешковщини. Опир і маніяк, який заховався в бункері вимагає перемоги для параду сатани 9 травня. Я допускаю, що можливо і тимчасово візьмуть якесь місто, але тільки шляхом зникнення половини орди.
показати весь коментар
26.04.2022 13:39 Відповісти
Щось Кіма не чути...
показати весь коментар
26.04.2022 13:47 Відповісти
мабуть на передовій, разом з Юзіком молотять московитів і немає коли знімати відоси. А Коля "Котлєта" почав операцію з оточення ворога прямо з Карпат, Сівоха з "Лисим" з Польщі, беруть у велике кільце, щоб москалі не втекли.
показати весь коментар
26.04.2022 15:31 Відповісти
когда марченко начал освобождение херсонской области то его быстро убрали а чтобы заглушить хипишь который поднялся в николаеве некто люся брехунович заявил что херсон скоро через пару дней сдастся Но после стремительного освобождения наступило столь же стремительное отступление а все тот же люся заявил что он ничего такого не обещал А просто предпологал/лгал
показати весь коментар
26.04.2022 13:55 Відповісти
Чего ждать, окружения Николаева? А может не ждать, а разблокировать Херсон, и взорвать те мосты. Что ждать?
показати весь коментар
26.04.2022 14:21 Відповісти
По Херсону у всіх питання без відповідей.Час йде і інтинсивність арт обстрілів і ракетних наростає.
показати весь коментар
26.04.2022 17:30 Відповісти
А готуватися будемо до якого часу?Коли вже всю країну зрівняють?Ми їх мочили коли вони були по всій країні і виганяли.А тепер коли вони тільки фактично на двух напрямках ми стали що під Харковом що під Херсоном про Ізюм взагалі мовчу.І це при тому що зброя йде річкою.Маріуполь зрівняли тепер ціляться на Миколаїв і Запоріжжя.
ЗСУ хлопці роблять все можливо.Але стратегично щось наші керівники загралися.Оборона це добре але повзуча окупація с обороною не дає визволення країни.
По Херсону взагалі чого стоїмо?Ждемо щоб вони так окопалися і зігнали техніку через метр?Те саме по Харкову.Відігнали на 10-20 км і стали.Що чекаємо?А ми дронами фотографуємо та кажемо що їх всім капець.Поки ми кажемо вони повзуть і нищать села.Ізюм взагалі неможна було сдавати але втратили стратегіну ділянку.При цьому кажемо що орки попадають в котел і пастку що їм хана а по факту вони знову лізуть і нищать села.
Під Харковм стоїть 6-7 тис орків проти 1,5 мілліоного міста.Хай там на разі на багато меньше.І ми не можемо чисельністью їх задавити?Маячня!
показати весь коментар
26.04.2022 17:28 Відповісти
 
 