Миколаїв готується до нападу або облоги, - мер Сєнкевич

Росія через окупований Крим перекидає зброю та військові ресурси на Херсонщину.

Про це розповів мер Миколаєва Олександр Сєнкевич в інтерв’ю "Українській правді", передає Цензор.НЕТ.

"Ми бачимо, що Росія через Крим перекидає зброю та військові ресурси. Ми бачимо, що вони накопичують їх у Херсонській області. І так, ми очікуємо нападу або облоги міста Миколаєва", - повідомив він.

Міський голова додав, що вже сьогодні влада разом з військовими готують оборонні споруди, як на околицях міста, так і всередині. За словами Сєнкевича, наразі комунальні служби "виконують роль стройбата" - будують, заливають, бетонують.

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Також вони витягують з полів російську військову техніку - забирають, ремонтують та передають ЗСУ. Вже витягнули 38 одиниць - серед них танки, пушки, машини.

"Так що скажу коротко: ми готуємося до повномасштабного вторгнення", - підсумував Сєнкевич.