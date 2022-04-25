ЗСУ відновили контроль над 5 населеними пунктами на Миколаївщині, - ОК "Південь"
ЗСУ відновили контроль над 5 населеними пунктами Миколаївської області.
Про це повідомляє оперативне командування "Південь", інформує Цензор.НЕТ.
"Нашими підрозділами забезпечено контроль території в районі ще 5 населених пунктів Миколаївщини поблизу адмінмежі з Херсонщиною", - йдеться у повідомленні.
Топ коментарі
+27 Mordor must die
показати весь коментар25.04.2022 09:54
+19 Анатолий К #427424
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+16 Green sheet
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Маю версію що нам і не скажуть назви поки в них не закріпляться. Поки йдуть качелі то смислу нема називати
Причому вчора так само не назвали 8 нас.пунктів які звільнили в цій же області.
ви помиляєтесь, тому що миколаївська та херсонська, це такi, різні області
Українські військові взяли під контроль 8 населених пунктів на Херсонщині, - ОК "Південь" Джерело:
https://t.me/dvish_alive/12965