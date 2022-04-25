ЗСУ відновили контроль над 5 населеними пунктами на Миколаївщині, - ОК "Південь"

ЗСУ відновили контроль над 5 населеними пунктами Миколаївської області.

Про це повідомляє оперативне командування "Південь", інформує Цензор.НЕТ.

"Нашими підрозділами забезпечено контроль території в районі ще 5 населених пунктів Миколаївщини поблизу адмінмежі з Херсонщиною", - йдеться у повідомленні.

Також читайте: Протягом 24 квітня на південному напрямку знищено 73 окупанти та 7 одиниць техніки, серед якої "Панцирь С1", - ОК "Південь"