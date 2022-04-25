УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
5474 відвідувача онлайн
Новини Війна
18 953 31

ЗСУ відновили контроль над 5 населеними пунктами на Миколаївщині, - ОК "Південь"

зсу

ЗСУ відновили контроль над 5 населеними пунктами Миколаївської області.

Про це повідомляє оперативне командування "Південь", інформує Цензор.НЕТ.

"Нашими підрозділами забезпечено контроль території в районі ще 5 населених пунктів Миколаївщини поблизу адмінмежі з Херсонщиною", - йдеться у повідомленні.

Також читайте: Протягом 24 квітня на південному напрямку знищено 73 окупанти та 7 одиниць техніки, серед якої "Панцирь С1", - ОК "Південь"

Автор: 

армія рф (17516) Миколаїв (1809) Миколаївська область (2280)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+27
Ці ЗЕлені потвори роблять все можливе і неможливе аби винести Крим "за дужки"!!!!
показати весь коментар
25.04.2022 09:54
+19
Гарна новина, гонимо ворога на московію через Херсон і Крим. Хто не встигне втекти - закопаємо тут. Така доля окупанта. Слава Ісусу. Слава ЗСУ. Віримо в перемогу!
показати весь коментар
25.04.2022 09:49
+16
Освободить Херсон наверное еще важнее чем Мариуполь. Освобождение Херсона означает что мечтам кацапоидов о сухопутном коридоре и канале с днепровской водой придет конец.
показати весь коментар
25.04.2022 09:59
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ннашими - нахіба вам редактори?
показати весь коментар
25.04.2022 09:48 Відповісти
вважаєш що це важливо наразі?
показати весь коментар
25.04.2022 10:20 Відповісти
Гарна новина, гонимо ворога на московію через Херсон і Крим. Хто не встигне втекти - закопаємо тут. Така доля окупанта. Слава Ісусу. Слава ЗСУ. Віримо в перемогу!
показати весь коментар
25.04.2022 09:49 Відповісти
Слава ЗСУ! Бережи вас Бог!
показати весь коментар
25.04.2022 09:53 Відповісти
Ці ЗЕлені потвори роблять все можливе і неможливе аби винести Крим "за дужки"!!!!
показати весь коментар
25.04.2022 09:54 Відповісти
дерьмака спрашивать не будем когда захотим тогда и вернем Крым
показати весь коментар
25.04.2022 10:19 Відповісти
падлу дерьмака на палю....
показати весь коментар
25.04.2022 10:47 Відповісти
Чому не названі конкретні населенні пункти, які звільнили?
показати весь коментар
25.04.2022 09:55 Відповісти
Кому надо тот сам посмотрит на карте...а кому не надо то они и при названных населенных пунктах найдут к чему пристебаться...
показати весь коментар
25.04.2022 10:11 Відповісти
не заганяй
показати весь коментар
25.04.2022 10:21 Відповісти
Причому вчора так само не назвали 8 нас.пунктів які звільнили в цій же області.
Маю версію що нам і не скажуть назви поки в них не закріпляться. Поки йдуть качелі то смислу нема називати
показати весь коментар
25.04.2022 10:11 Відповісти
так було з Олександрівкой(херс), заходили туди відганяли орків і відкочувались на свої рубежі
показати весь коментар
25.04.2022 10:23 Відповісти
Але важливо.Хай скажуть конкретніше.
показати весь коментар
25.04.2022 10:35 Відповісти


Причому вчора так само не назвали 8 нас.пунктів які звільнили в цій же області.

ви помиляєтесь, тому що миколаївська та херсонська, це такi, різні області

Українські військові взяли під контроль 8 населених пунктів на Херсонщині, - ОК "Південь" Джерело:
показати весь коментар
25.04.2022 11:06 Відповісти
потомуч то скзаали вчера по ТРК украина что освободили киселевку... звоню родным они говорят всмысле? тут все в орках больше 40 танков, люди злые ******
показати весь коментар
25.04.2022 10:21 Відповісти
ЗСУ-черговий респект.Не зупиняйтесь...
показати весь коментар
25.04.2022 09:55 Відповісти
Освободить Херсон наверное еще важнее чем Мариуполь. Освобождение Херсона означает что мечтам кацапоидов о сухопутном коридоре и канале с днепровской водой придет конец.
показати весь коментар
25.04.2022 09:59 Відповісти
Где Херсон а где канал
показати весь коментар
25.04.2022 10:19 Відповісти
не надо так линейно мыслить
показати весь коментар
25.04.2022 10:28 Відповісти
а в Миколаїв дніпровська вода точно прийде
показати весь коментар
25.04.2022 10:24 Відповісти
Генерал Марчелло зна до робе,,,,,)))
показати весь коментар
25.04.2022 10:03 Відповісти
Так, але його вже тижні зо два як замірили на якогось схематозніка. Бо в уяві шапітолію, негоже щоб опальний генерал визволив Херсон.
показати весь коментар
25.04.2022 10:09 Відповісти
его сняли с должности
показати весь коментар
25.04.2022 10:18 Відповісти
це в твоєму розумінні "сняли"
показати весь коментар
25.04.2022 10:24 Відповісти
Кадирівці під завалами будинку у Маріуполі
https://t.me/dvish_alive/12965
показати весь коментар
25.04.2022 10:09 Відповісти
Нужно откинуть орков чтобы они не могли бомбить Николаев
показати весь коментар
25.04.2022 11:35 Відповісти
https://liveuamap.com/uk/2022/25-april-ukrainian-armed-forces-restored-control-over-5-settlements
показати весь коментар
25.04.2022 12:07 Відповісти
Обіцянка- цяцянка - дурням радість. Вчора звільнили 8 неназваних населених пунктів в Херсонській області, сьогодні звільнили 5 неназваних населених пунктів у Миколаївській, то так скоро наш Генштаб язиком дійде до Москви через Грецію. Молодці!
показати весь коментар
25.04.2022 12:40 Відповісти
Обіцянка-цяцянка- дурням радість. Вчора звільнили 8 неназвваних пунктів у Херсонській області, сьогодні 5 неназваних у Миколаївській. Наш Генштаб так скоро язиком дійде до Москви через Грецію. Молодці!
показати весь коментар
25.04.2022 12:46 Відповісти
Обіцянка-цяцянка- дурням радість. Вчора звільнили 8 неназвваних пунктів у Херсонській області, сьогодні 5 неназваних у Миколаївській. Наш Генштаб так скоро язиком дійде до Москви через Грецію. Молодці!
показати весь коментар
25.04.2022 12:48 Відповісти
Полностью согласен, тоже писал о подобном - отправили в спам на 3 дня.
показати весь коментар
25.04.2022 12:55 Відповісти
 
 