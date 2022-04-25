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Новости Война
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ВСУ возобновили контроль над 5 населенными пунктами Николаевской области, - ОК "Південь"

зсу

ВСУ возобновили контроль над 5 населенными пунктами Николаевской области.

Об этом сообщает оперативное командование "Південь", информирует Цензор.НЕТ.

"Нашими подразделениями обеспечен контроль территории в районе еще 5 населенных пунктов Николаевщины вблизи админграницы с Херсонщиной", - говорится в сообщении.

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армия РФ (19365) Николаев (2155) Николаевская область (2131)


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Топ комментарии
+27
Ці ЗЕлені потвори роблять все можливе і неможливе аби винести Крим "за дужки"!!!!
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25.04.2022 09:54
+19
Гарна новина, гонимо ворога на московію через Херсон і Крим. Хто не встигне втекти - закопаємо тут. Така доля окупанта. Слава Ісусу. Слава ЗСУ. Віримо в перемогу!
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25.04.2022 09:49
+16
Освободить Херсон наверное еще важнее чем Мариуполь. Освобождение Херсона означает что мечтам кацапоидов о сухопутном коридоре и канале с днепровской водой придет конец.
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25.04.2022 09:59
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Ннашими - нахіба вам редактори?
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25.04.2022 09:48 Ответить
вважаєш що це важливо наразі?
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25.04.2022 10:20 Ответить
Гарна новина, гонимо ворога на московію через Херсон і Крим. Хто не встигне втекти - закопаємо тут. Така доля окупанта. Слава Ісусу. Слава ЗСУ. Віримо в перемогу!
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25.04.2022 09:49 Ответить
Слава ЗСУ! Бережи вас Бог!
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25.04.2022 09:53 Ответить
Ці ЗЕлені потвори роблять все можливе і неможливе аби винести Крим "за дужки"!!!!
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25.04.2022 09:54 Ответить
дерьмака спрашивать не будем когда захотим тогда и вернем Крым
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25.04.2022 10:19 Ответить
падлу дерьмака на палю....
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25.04.2022 10:47 Ответить
Чому не названі конкретні населенні пункти, які звільнили?
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25.04.2022 09:55 Ответить
Кому надо тот сам посмотрит на карте...а кому не надо то они и при названных населенных пунктах найдут к чему пристебаться...
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25.04.2022 10:11 Ответить
не заганяй
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25.04.2022 10:21 Ответить
Причому вчора так само не назвали 8 нас.пунктів які звільнили в цій же області.
Маю версію що нам і не скажуть назви поки в них не закріпляться. Поки йдуть качелі то смислу нема називати
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25.04.2022 10:11 Ответить
так було з Олександрівкой(херс), заходили туди відганяли орків і відкочувались на свої рубежі
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25.04.2022 10:23 Ответить
Але важливо.Хай скажуть конкретніше.
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25.04.2022 10:35 Ответить


Причому вчора так само не назвали 8 нас.пунктів які звільнили в цій же області.

ви помиляєтесь, тому що миколаївська та херсонська, це такi, різні області

Українські військові взяли під контроль 8 населених пунктів на Херсонщині, - ОК "Південь" Джерело:
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25.04.2022 11:06 Ответить
потомуч то скзаали вчера по ТРК украина что освободили киселевку... звоню родным они говорят всмысле? тут все в орках больше 40 танков, люди злые ******
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25.04.2022 10:21 Ответить
ЗСУ-черговий респект.Не зупиняйтесь...
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25.04.2022 09:55 Ответить
Освободить Херсон наверное еще важнее чем Мариуполь. Освобождение Херсона означает что мечтам кацапоидов о сухопутном коридоре и канале с днепровской водой придет конец.
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25.04.2022 09:59 Ответить
Где Херсон а где канал
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25.04.2022 10:19 Ответить
не надо так линейно мыслить
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25.04.2022 10:28 Ответить
а в Миколаїв дніпровська вода точно прийде
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25.04.2022 10:24 Ответить
Генерал Марчелло зна до робе,,,,,)))
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25.04.2022 10:03 Ответить
Так, але його вже тижні зо два як замірили на якогось схематозніка. Бо в уяві шапітолію, негоже щоб опальний генерал визволив Херсон.
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25.04.2022 10:09 Ответить
его сняли с должности
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25.04.2022 10:18 Ответить
це в твоєму розумінні "сняли"
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25.04.2022 10:24 Ответить
Кадирівці під завалами будинку у Маріуполі
https://t.me/dvish_alive/12965
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25.04.2022 10:09 Ответить
Нужно откинуть орков чтобы они не могли бомбить Николаев
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25.04.2022 11:35 Ответить
https://liveuamap.com/uk/2022/25-april-ukrainian-armed-forces-restored-control-over-5-settlements
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25.04.2022 12:07 Ответить
Обіцянка- цяцянка - дурням радість. Вчора звільнили 8 неназваних населених пунктів в Херсонській області, сьогодні звільнили 5 неназваних населених пунктів у Миколаївській, то так скоро наш Генштаб язиком дійде до Москви через Грецію. Молодці!
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25.04.2022 12:40 Ответить
Обіцянка-цяцянка- дурням радість. Вчора звільнили 8 неназвваних пунктів у Херсонській області, сьогодні 5 неназваних у Миколаївській. Наш Генштаб так скоро язиком дійде до Москви через Грецію. Молодці!
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25.04.2022 12:46 Ответить
Обіцянка-цяцянка- дурням радість. Вчора звільнили 8 неназвваних пунктів у Херсонській області, сьогодні 5 неназваних у Миколаївській. Наш Генштаб так скоро язиком дійде до Москви через Грецію. Молодці!
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25.04.2022 12:48 Ответить
Полностью согласен, тоже писал о подобном - отправили в спам на 3 дня.
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25.04.2022 12:55 Ответить
 
 