ВСУ возобновили контроль над 5 населенными пунктами Николаевской области, - ОК "Південь"
ВСУ возобновили контроль над 5 населенными пунктами Николаевской области.
Об этом сообщает оперативное командование "Південь", информирует Цензор.НЕТ.
"Нашими подразделениями обеспечен контроль территории в районе еще 5 населенных пунктов Николаевщины вблизи админграницы с Херсонщиной", - говорится в сообщении.
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Маю версію що нам і не скажуть назви поки в них не закріпляться. Поки йдуть качелі то смислу нема називати
Причому вчора так само не назвали 8 нас.пунктів які звільнили в цій же області.
ви помиляєтесь, тому що миколаївська та херсонська, це такi, різні області
Українські військові взяли під контроль 8 населених пунктів на Херсонщині, - ОК "Південь" Джерело:
https://t.me/dvish_alive/12965