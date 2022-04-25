ВСУ возобновили контроль над 5 населенными пунктами Николаевской области, - ОК "Південь"

ВСУ возобновили контроль над 5 населенными пунктами Николаевской области.

Об этом сообщает оперативное командование "Південь", информирует Цензор.НЕТ.

"Нашими подразделениями обеспечен контроль территории в районе еще 5 населенных пунктов Николаевщины вблизи админграницы с Херсонщиной", - говорится в сообщении.

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