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Новости Война
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Николаев готовится к нападению или осаде, - мэр Сенкевич

му

Россия через оккупированный Крым перебрасывает оружие и военные ресурсы в Херсонскую область.

Об этом рассказал мэр Николаева Александр Сенкевич в интервью "Украинской правде", передает Цензор.НЕТ.

"Мы видим, что Россия через Крым перебрасывает оружие и военные ресурсы. Мы видим, что они накапливают их в Херсонской области. И да, мы ожидаем нападения или осады города Николаева", - сообщил он.

Мэр добавил, что уже сегодня власти вместе с военными готовят оборонительные сооружения, как на окраинах города, так и внутри. По словам Сенкевича, коммунальные службы "выполняют роль стройбата" - строят, заливают, бетонируют.

Также читайте: ВСУ возобновили контроль над 5 населенными пунктами Николаевской области, - ОК "Південь"

Также они вытаскивают из полей российскую военную технику – забирают, ремонтируют и передают ВСУ. Уже вытащили 38 единиц – среди них танки, пушки, машины.

"Так что скажу коротко: мы готовимся к полномасштабному вторжению", - подытожил Сенкевич.

вторжение (508) Николаев (2155) Сенкевич Александр (188)


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Топ комментарии
+21
може краще
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26.04.2022 12:32
+20
москалі ще не видохлися.... зате побреховичі вже їх 10 разів пабіділі
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26.04.2022 12:25
+19
Здача Херсону добряче виручила кацапів.
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26.04.2022 12:36
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москалі ще не видохлися.... зате побреховичі вже їх 10 разів пабіділі
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26.04.2022 12:25 Ответить
Ще один вирішив попіаритися поки йдуть бойові дії.
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26.04.2022 12:26 Ответить
Сам-то хоть понял что сейчас перданул?
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26.04.2022 13:01 Ответить
надо Химарсом ******* по мосту)но тогда ***** кондратий может хватить и может начать на кнопку ЯО,вот дилемма так дилемма.
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26.04.2022 12:27 Ответить
А они уже пришли.Хотя учитывая то ,что произошло вчера в Брянске,который за 154 км от украинской границы вполне возможно ,что и пришли
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26.04.2022 12:57 Ответить
У чувака регистрация 20.04.2022, он при исполнении.
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26.04.2022 13:40 Ответить
москалям мало дали піздюлей, треба щоб підірвався якийсь склад зброї у криму
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26.04.2022 12:27 Ответить
Все правильно, краще перестрахуватись. На війні краще переоцінити можливості орків.
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26.04.2022 12:28 Ответить
Не дайте зробити другий Маріуполь, боріться і перемагайте. Україна понад усе
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26.04.2022 12:28 Ответить
Кілько пособія платят у Німеччині, на хліб з мастю хватат?
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26.04.2022 12:44 Ответить
Кто не взорвал мосты,отправить на передовую,желательно без бронежилета.
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26.04.2022 12:28 Ответить
треба Марченка повертати
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26.04.2022 12:28 Ответить
я не есть и никогда не был ни стратегом, ни тактиком, но здаёцца мине, шо все-таки окопная война с четко ограниченными периметрами в лугандонии и маневровая война с отступлениями и наступлениями, которая ведется в настоящее время - очень даже сильно отличаются... так может и тактика отличается? да, конечно, военные знают это лучше... это их работа... я не анализирую ничего, ничего не предлагаю, но... одно дело варить борщ, другое дело - жарить шашлыки...
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26.04.2022 12:29 Ответить
Ну так озвучили ж плани рашка..до придністров'я коридор..на 9 травня
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26.04.2022 12:29 Ответить
Знову оборона. А як же контрнаступ від Зеленського?
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26.04.2022 12:31 Ответить
Для того потрібно підготуватися.
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26.04.2022 12:39 Ответить
може краще
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26.04.2022 12:32 Ответить
Давно пора і не бояться цих придурків, що погрожують, куди вже далі погрожувати!? Вони там всі "внєвсібє". Насрать що вони тявкають,!
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26.04.2022 12:41 Ответить
Нам це що дасть на цей час?Емоції?Від того що Марік звільниться Херсон Миколаїв?Мст треба ліквідувати коли на це буде час і по ньому піде техніка або щось істотне.
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26.04.2022 17:33 Ответить
у )(уйла-всьо ідьот по плану..Поки не будуть дії на випередження і нанесені ракетно-бомбові удари зі сторони України,так і будуть орки лізти.
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26.04.2022 12:34 Ответить
Здача Херсону добряче виручила кацапів.
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26.04.2022 12:36 Ответить
А цікаво, куди ділися українські ОТРК "Грім-2"??? В асфальт закатали?
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26.04.2022 12:43 Ответить
Антонівський міст.
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26.04.2022 12:46 Ответить
знищення Антонівського мосту фактично дорівню сдачею половини області рашці.
форсування Дніпра в районі Херсона нереальна задача при ******** артсистемах.
я впевнений, що військове командування краще за нас планує свої дії.

Дотогож комунікація та ватоспролучення для місцевих та цивільних церез ці мости вкрай важлива - адже найближча переправа через каховську ГЕС, де зараз черезх рашиків біда

P.S. для "нехерсонців" - на шляху з Херсону до Олешок два мости. Один через Дніпро (антонівський), другий через р. Конка ближче до олешок. на другому зараз на одній полпсі дірка від влучаня снаряду. Якщо знищувати міст, то краще цей, адже відновити простіша плюя між ціма мостами лише дорога з плавнями в обидві сторони.
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26.04.2022 14:33 Ответить
Де генерал Марченко? Забирайте в опу своїх тік-ток вояк, туди в бункер до арєстовіча і повертайте воєнне керівництво.
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26.04.2022 12:47 Ответить
Звільняєм по п'ять сел на добу на Херсонщині , а тут на тобі ,,,- Миколаїв в облозі...(?!?(
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26.04.2022 12:51 Ответить
В якій облозі?
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26.04.2022 12:55 Ответить
Ну это Ким на всякий случай сказал .Ведь исключать в этой жизни нельзя ничего
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26.04.2022 12:58 Ответить
только вопрос дали сотни видов оружия а где бомбежки трасс подвоза оружия??
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26.04.2022 13:18 Ответить
Ще не всіх московитів і зрадників з Криму перемололи наші військові і тероборона в Херсонській і Миколаївській областях. Орда готує нову партію асвабадітєлєй, які мають геройські зайти, сцикливо втікати і здохнути в південних степах України від зброї амазонок і козаків Олешковщини. Опир і маніяк, який заховався в бункері вимагає перемоги для параду сатани 9 травня. Я допускаю, що можливо і тимчасово візьмуть якесь місто, але тільки шляхом зникнення половини орди.
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26.04.2022 13:39 Ответить
Щось Кіма не чути...
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26.04.2022 13:47 Ответить
мабуть на передовій, разом з Юзіком молотять московитів і немає коли знімати відоси. А Коля "Котлєта" почав операцію з оточення ворога прямо з Карпат, Сівоха з "Лисим" з Польщі, беруть у велике кільце, щоб москалі не втекли.
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26.04.2022 15:31 Ответить
когда марченко начал освобождение херсонской области то его быстро убрали а чтобы заглушить хипишь который поднялся в николаеве некто люся брехунович заявил что херсон скоро через пару дней сдастся Но после стремительного освобождения наступило столь же стремительное отступление а все тот же люся заявил что он ничего такого не обещал А просто предпологал/лгал
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26.04.2022 13:55 Ответить
Чего ждать, окружения Николаева? А может не ждать, а разблокировать Херсон, и взорвать те мосты. Что ждать?
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26.04.2022 14:21 Ответить
По Херсону у всіх питання без відповідей.Час йде і інтинсивність арт обстрілів і ракетних наростає.
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26.04.2022 17:30 Ответить
А готуватися будемо до якого часу?Коли вже всю країну зрівняють?Ми їх мочили коли вони були по всій країні і виганяли.А тепер коли вони тільки фактично на двух напрямках ми стали що під Харковом що під Херсоном про Ізюм взагалі мовчу.І це при тому що зброя йде річкою.Маріуполь зрівняли тепер ціляться на Миколаїв і Запоріжжя.
ЗСУ хлопці роблять все можливо.Але стратегично щось наші керівники загралися.Оборона це добре але повзуча окупація с обороною не дає визволення країни.
По Херсону взагалі чого стоїмо?Ждемо щоб вони так окопалися і зігнали техніку через метр?Те саме по Харкову.Відігнали на 10-20 км і стали.Що чекаємо?А ми дронами фотографуємо та кажемо що їх всім капець.Поки ми кажемо вони повзуть і нищать села.Ізюм взагалі неможна було сдавати але втратили стратегіну ділянку.При цьому кажемо що орки попадають в котел і пастку що їм хана а по факту вони знову лізуть і нищать села.
Під Харковм стоїть 6-7 тис орків проти 1,5 мілліоного міста.Хай там на разі на багато меньше.І ми не можемо чисельністью їх задавити?Маячня!
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26.04.2022 17:28 Ответить
 
 