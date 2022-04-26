Николаев готовится к нападению или осаде, - мэр Сенкевич

Россия через оккупированный Крым перебрасывает оружие и военные ресурсы в Херсонскую область.

Об этом рассказал мэр Николаева Александр Сенкевич в интервью "Украинской правде", передает Цензор.НЕТ.

"Мы видим, что Россия через Крым перебрасывает оружие и военные ресурсы. Мы видим, что они накапливают их в Херсонской области. И да, мы ожидаем нападения или осады города Николаева", - сообщил он.

Мэр добавил, что уже сегодня власти вместе с военными готовят оборонительные сооружения, как на окраинах города, так и внутри. По словам Сенкевича, коммунальные службы "выполняют роль стройбата" - строят, заливают, бетонируют.

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Также они вытаскивают из полей российскую военную технику – забирают, ремонтируют и передают ВСУ. Уже вытащили 38 единиц – среди них танки, пушки, машины.

"Так что скажу коротко: мы готовимся к полномасштабному вторжению", - подытожил Сенкевич.