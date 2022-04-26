Николаев готовится к нападению или осаде, - мэр Сенкевич
Россия через оккупированный Крым перебрасывает оружие и военные ресурсы в Херсонскую область.
Об этом рассказал мэр Николаева Александр Сенкевич в интервью "Украинской правде", передает Цензор.НЕТ.
"Мы видим, что Россия через Крым перебрасывает оружие и военные ресурсы. Мы видим, что они накапливают их в Херсонской области. И да, мы ожидаем нападения или осады города Николаева", - сообщил он.
Мэр добавил, что уже сегодня власти вместе с военными готовят оборонительные сооружения, как на окраинах города, так и внутри. По словам Сенкевича, коммунальные службы "выполняют роль стройбата" - строят, заливают, бетонируют.
Также они вытаскивают из полей российскую военную технику – забирают, ремонтируют и передают ВСУ. Уже вытащили 38 единиц – среди них танки, пушки, машины.
"Так что скажу коротко: мы готовимся к полномасштабному вторжению", - подытожил Сенкевич.
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форсування Дніпра в районі Херсона нереальна задача при ******** артсистемах.
я впевнений, що військове командування краще за нас планує свої дії.
Дотогож комунікація та ватоспролучення для місцевих та цивільних церез ці мости вкрай важлива - адже найближча переправа через каховську ГЕС, де зараз черезх рашиків біда
P.S. для "нехерсонців" - на шляху з Херсону до Олешок два мости. Один через Дніпро (антонівський), другий через р. Конка ближче до олешок. на другому зараз на одній полпсі дірка від влучаня снаряду. Якщо знищувати міст, то краще цей, адже відновити простіша плюя між ціма мостами лише дорога з плавнями в обидві сторони.
ЗСУ хлопці роблять все можливо.Але стратегично щось наші керівники загралися.Оборона це добре але повзуча окупація с обороною не дає визволення країни.
По Херсону взагалі чого стоїмо?Ждемо щоб вони так окопалися і зігнали техніку через метр?Те саме по Харкову.Відігнали на 10-20 км і стали.Що чекаємо?А ми дронами фотографуємо та кажемо що їх всім капець.Поки ми кажемо вони повзуть і нищать села.Ізюм взагалі неможна було сдавати але втратили стратегіну ділянку.При цьому кажемо що орки попадають в котел і пастку що їм хана а по факту вони знову лізуть і нищать села.
Під Харковм стоїть 6-7 тис орків проти 1,5 мілліоного міста.Хай там на разі на багато меньше.І ми не можемо чисельністью їх задавити?Маячня!