"Раз, два, три. Мінус орк", - снайпер знищує окупанта. ВIДЕО
В мережі опублікований фрагмент відеозапису, на якому український снайпер знищує окупанта.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, на запису чути слова українського бійця про готовність та звуки пострілу. Також помітний і загарбник, котрий порпається на узліссі.
"Робота нашого снайпера. Мінус орк", - пише до відео автор допису.
Топ коментарі
+66 Yevgeny Mironov
показати весь коментар10.06.2022 11:56
+60 Старый зольдат
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+40 Папєрєднік
показати весь коментар10.06.2022 12:05
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Видно руки, видно ноги, видно роги.
Видно руки, видно ноги, видно сраку
Не залишилось від нього ні***
Руки, ноги, сраку й роги...
видно руки, видно ноги,
видно "паспорт".
видно руки, видно ноги,
видно "пальці".
Його песики залюбки жували..
Видно роги
Став він кормом маленької собаці
Москалі почали масово видавати такі відносини за свої......
********
Вышел гоблин погулять.
Вдруг охотник выбегает,
Прямо в гоблина стреляет.
Пиф-паф! Ой-ой-ой!
Умирает гоблин мой.
Привезли его в больницу,
Он украл там рукавицу,
Привезли его в палату,
Он украл врача зарплату.
Повезли его в глубинку,
Спер стиральную машинку.
Привезли его домой,
Оказался он живой!
Рузькэ сдохло.
че он там делал?
как будто вещи там собирает что ли