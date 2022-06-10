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"Раз, два, три. Мінус орк", - снайпер знищує окупанта. ВIДЕО

В мережі опублікований фрагмент відеозапису, на якому український снайпер знищує окупанта.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на запису чути слова українського бійця про готовність та звуки пострілу. Також помітний і загарбник, котрий порпається на узліссі.  

"Робота нашого снайпера. Мінус орк", - пише до відео автор допису.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": ЗСУ взяли в полон російського снайпера. ФОТО

Автор: 

знищення (7227) снайпери (357)


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Топ коментарі
+66
От і немає москаля...
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10.06.2022 11:56
+60
Поховають москаля край дороги,
Видно руки, видно ноги, видно роги.
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10.06.2022 11:58
+40
Поховали москаля як собаку
Видно руки, видно ноги, видно сраку
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10.06.2022 12:05
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От і немає москаля...
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10.06.2022 11:56 Відповісти
Поховають москаля край дороги,
Видно руки, видно ноги, видно роги.
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10.06.2022 11:58 Відповісти
Поховали москаля як собаку
Видно руки, видно ноги, видно сраку
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10.06.2022 12:05 Відповісти
Поховали край дороги москаля.
Не залишилось від нього ні***
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10.06.2022 12:14 Відповісти
І навіть зубів не лишилось, бо ці алкаші завжди без зубів. 😂
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10.06.2022 12:16 Відповісти
Склали в яму край дороги
Руки, ноги, сраку й роги...
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10.06.2022 12:35 Відповісти
Поховали москаля як буржуя,
видно руки, видно ноги,
видно "паспорт".
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10.06.2022 13:17 Відповісти
Поховали москаля у куфайці,
видно руки, видно ноги,
видно "пальці".
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10.06.2022 13:19 Відповісти
Поховали москаля.. Ой, не ховали..
Його песики залюбки жували..
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10.06.2022 12:16 Відповісти
Хуже москалей только собаконенавистники!
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10.06.2022 12:30 Відповісти
Видно ратиці і лапи,
Видно роги
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10.06.2022 12:19 Відповісти
Поховали москаля на світанці
Став він кормом маленької собаці
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10.06.2022 15:58 Відповісти
Мне нравиться. скачал. Буду ежедневно смотреть перед сном.
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10.06.2022 11:57 Відповісти
как мешок с картошкой свинособака упала
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10.06.2022 12:03 Відповісти
все по сценарию родился в скрепном гавнище помучался приехал на чужбину за стиралкой и своей самке бу трусы а тут хлопок поехал домой в мешке ватная самка убитая горем получила 10 тысчь и все
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10.06.2022 12:06 Відповісти
або прикопали десь там же, в лісі, "нєт тєла - нєт дєла", самка без грошей - профіт.
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10.06.2022 12:17 Відповісти
Так дярєвня лишилась без пральної машинки.
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10.06.2022 12:07 Відповісти
Нє успєл заваєвать Кієв за трі дня
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10.06.2022 12:07 Відповісти
Получит награду. Посмертно.
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10.06.2022 12:11 Відповісти
посмердтно, бо мальчік - смерд
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10.06.2022 21:18 Відповісти
погиб на учениях ... херойськи
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10.06.2022 12:24 Відповісти
Чудова робота.... Але ЗСУ потрібно на відео ставити свій WATER MARK (ледь помітний, прозорий логотип...бажано на весь екран)...

Москалі почали масово видавати такі відносини за свої......
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10.06.2022 12:09 Відповісти
Та пішли ті кацапи нах. Вони і над Зміїним вже ескадрілью українських літаків "збили". Самі серуть-хай самі жруть.
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10.06.2022 12:13 Відповісти
Раз,два,три...5 лямов дебильной родне. И то далеко не факт)
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10.06.2022 12:11 Відповісти
Як французькі САУ Caesar б'ють ворога в Україні: відео https://www.youtube.com/watch?v=QJi1S3sO8oE&t=206s
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10.06.2022 12:12 Відповісти
Один вистріл - один скопичений орк.
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10.06.2022 12:14 Відповісти
Не. Отчет же не даром дан. На "раз-два-три" стреляет разом пара. Чтоб наверняка "охоронец нефтевышки" на удобрение пошел. ))
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10.06.2022 14:11 Відповісти
+. чути два постріли
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11.06.2022 13:37 Відповісти
раз, два, три елочка гори. хороший выстрел
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10.06.2022 12:14 Відповісти
от і добре
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10.06.2022 12:22 Відповісти
Снайперу - докторскую степень по математики за работу "Практические применение трех цифр при вычитании кацапа". 🏆
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10.06.2022 12:34 Відповісти
Кацап посрать видимо мостился
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10.06.2022 12:37 Відповісти
Типа поскользнулся.
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10.06.2022 12:43 Відповісти
Немає москаля, немає москаля...
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10.06.2022 12:47 Відповісти
"Раз, два, три. Мінус орк"
********

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10.06.2022 12:53 Відповісти
близкое расстояние, минуснули судя по звуку из лекого стрелкового с оптикой. Вся защита на орках - это броник из консервных банок, да задубевшая от пота и грязи зимняя фуфайка
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10.06.2022 13:17 Відповісти
Раз, два, три, четыре, пять,
Вышел гоблин погулять.
Вдруг охотник выбегает,
Прямо в гоблина стреляет.
Пиф-паф! Ой-ой-ой!
Умирает гоблин мой.
Привезли его в больницу,
Он украл там рукавицу,
Привезли его в палату,
Он украл врача зарплату.
Повезли его в глубинку,
Спер стиральную машинку.
Привезли его домой,
Оказался он живой!
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10.06.2022 13:35 Відповісти
дай бог ему здоровья, пусть скорее встает на ноги......................
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10.06.2022 13:43 Відповісти
Не дуже і смішно, якщо у тебе загинула близька людина точно від такого подвійного пострілу у обличчя...
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10.06.2022 14:09 Відповісти
Груз 200 (руб.)
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10.06.2022 14:13 Відповісти
Ребята, спасибо! Шикарное видео.

Рузькэ сдохло.
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10.06.2022 14:52 Відповісти
Осталось еще тысяч 20 русских завалить, и без мобилизации мордор начнет отползать. А серьезная мобилизация приведет к разборкам внутри мордора.
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10.06.2022 15:58 Відповісти
я не пойму
че он там делал?
как будто вещи там собирает что ли
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10.06.2022 20:06 Відповісти
НЕОБХІДНО ТРЕНУВАТИ МОЛОДИХ ЛЮДЕЙ З УКРАЇНИ ТА НЕ ТІЛЬКИ ЗА КОРДОНОМ ДЛЯ ЗНИЩЕННЯ КОРРУПЦІОНЕРІВ ТА ЇХ РОДИЧІВ !!!
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11.06.2022 04:39 Відповісти
Перед тем как его убили он чото там паковал в чемодан. Наверное *******
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11.06.2022 09:28 Відповісти
О зараз роздоліє для снайперів
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11.06.2022 16:16 Відповісти
 
 