"Раз, два, три. Мінус орк", - снайпер знищує окупанта. ВIДЕО

В мережі опублікований фрагмент відеозапису, на якому український снайпер знищує окупанта.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на запису чути слова українського бійця про готовність та звуки пострілу. Також помітний і загарбник, котрий порпається на узліссі.

"Робота нашого снайпера. Мінус орк", - пише до відео автор допису.

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