Знищення двох російських САУ 2С19 "Мста-С". ВIДЕО
Українські воїни знищили дві російські САУ 2С19 "Мста-С".
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відео успішної атаки українських воїнів опубліковане в соцмережах.
Топ коментарі
+42 Timur Davidov
показати весь коментар18.07.2022 17:45
+33 Александр Чуднивец #474549
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показати весь коментар18.07.2022 17:47
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Кстати небедная страна Канада заказала всего 20 хаймерсов, в Румынии их 18, в ОАЭ-32. Да и в штатах всего 400. Воевать надо тем, что есть а не сравнивать АК с атомной бомбой.
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%27%D1%94%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%96_%D0%90%D1%80%D0%B0%D0%B1%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96_%D0%95%D0%BC%D1%96%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8 ОАЭ - 20 ед. на 2016 год
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D0%BC%D1%83%D0%BD%D1%96%D1%8F Румыния - 18 ед.на 2021 год
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%96%D0%BD%D0%B3%D0%B0%D0%BF%D1%83%D1%80 Сингапур - 18 ед. на 2016 год
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%A8%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8B_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8 США - 363 M142 HIMARS в сухопутных войсках и 47 единиц в морской пехоте, по состоянию на 2022 год
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0 Украина - 9 ед. на июль 2022 года
Эстония получит 6
Польша заказала 500 по факту пока нету.
Это как 100500 байрактаров.
як я і писав не одноразово що тільки полювання на артилерію
може нівелювати їхнє превосходство в артилерії і полегшить
нашим воїнам боронить нашу землю
Люди селятся там, где есть вода. А через Москву течёт Москва-река, так что там всегда кто-нибудь да будет жить...