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Знищення двох російських САУ 2С19 "Мста-С". ВIДЕО

Українські воїни знищили дві російські САУ 2С19 "Мста-С".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відео успішної атаки українських воїнів опубліковане в соцмережах.

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Автор: 

армія рф (17482) знищення (7298) САУ (226)


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Топ коментарі
+42
Красівоє,мста настала піста
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18.07.2022 17:45
+33
Всім виконавцям-респектище...
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18.07.2022 17:57
+32
Помстились Мсті і нема кацапам де сховатись від американських гаубиць.
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18.07.2022 17:47
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Красівоє,мста настала піста
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18.07.2022 17:45 Відповісти
Да, около 50 воронок вокруг, и наконец, попали.. С Хаймарсом осталась бы одна воронка, но большая.. )
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18.07.2022 19:03 Відповісти
Даешь каждой роте по хаймерсу! А лучше каждому взводу. А еще лучше, посчитай, сколько стоит 50 снарядов и сколько 2 САУ. Это без учета вреда который они могли нанести.
Кстати небедная страна Канада заказала всего 20 хаймерсов, в Румынии их 18, в ОАЭ-32. Да и в штатах всего 400. Воевать надо тем, что есть а не сравнивать АК с атомной бомбой.
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18.07.2022 19:38 Відповісти
А з ким небідній Канаді воювати?
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18.07.2022 19:47 Відповісти
Да и правда, на хрен они вообще армию держат, непонятно.
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19.07.2022 06:06 Відповісти
штати мають тисячі хамерсів і це офіційні цифри а от польща замовила 500 хаймерсів
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18.07.2022 20:22 Відповісти
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%99%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%8F Иордания - 12 ед. на 2016 год
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%27%D1%94%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%96_%D0%90%D1%80%D0%B0%D0%B1%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96_%D0%95%D0%BC%D1%96%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8 ОАЭ - 20 ед. на 2016 год
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D0%BC%D1%83%D0%BD%D1%96%D1%8F Румыния - 18 ед.на 2021 год
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%96%D0%BD%D0%B3%D0%B0%D0%BF%D1%83%D1%80 Сингапур - 18 ед. на 2016 год
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%A8%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8B_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8 США - 363 M142 HIMARS в сухопутных войсках и 47 единиц в морской пехоте, по состоянию на 2022 год
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0 Украина - 9 ед. на июль 2022 года
Эстония получит 6
Польша заказала 500 по факту пока нету.
Это как 100500 байрактаров.
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19.07.2022 06:12 Відповісти
Помстились Мсті і нема кацапам де сховатись від американських гаубиць.
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18.07.2022 17:47 Відповісти
добрий кацап - знищений кацап
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18.07.2022 20:20 Відповісти
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18.07.2022 21:57 Відповісти
Всім виконавцям-респектище...
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18.07.2022 17:57 Відповісти
Заметно лучше качество видео. Мабудь нові дрони.
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18.07.2022 18:03 Відповісти
прєднуюсь до поздоровлень наших воїнів
як я і писав не одноразово що тільки полювання на артилерію
може нівелювати їхнє превосходство в артилерії і полегшить
нашим воїнам боронить нашу землю
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18.07.2022 18:06 Відповісти
В конце как маленькая Хиросима. Скорее бы большую увидеть- над Кремлём в 9 мт.
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18.07.2022 18:10 Відповісти
Не, кремль будет затоплен собственным говном. А как стратегический объект он не имеет никакой ценности. Путинский кремль сдастся любой силе. А за МКАД уже и рабссии нет. Боевые буряты с 3 классами образования в Украину не хотят больше "наступать".
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18.07.2022 18:18 Відповісти
Вы правы, но это будет долго, а парашная помойка должна быть обеззаражена на века. Лучше, чем 10 млн. градусов от термоядерной боеголовки с этим ничто не справится.
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18.07.2022 19:28 Відповісти
Москву уже пару раз жгли. Ничего хорошего на том месте всё равно не появлялось.
Люди селятся там, где есть вода. А через Москву течёт Москва-река, так что там всегда кто-нибудь да будет жить...
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19.07.2022 16:19 Відповісти
Да не пару раз, а больше, но плохо жгли, не насовсем. Кстати, старина Черчилль в 1946 году предлагал Трумэну сделать с Москвой то же, что я сейчас. Не послушали Штаты мудрого Человека, а зря...
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19.07.2022 18:09 Відповісти
гоодой пуляли по ***********
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18.07.2022 18:24 Відповісти
От і настав Мсті повний Мстєц!
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18.07.2022 18:25 Відповісти
oi kak harasho bahnula tam
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18.07.2022 18:26 Відповісти
А вы "Мста-С" продаете?? Нет, уничтожаем!!! Нравится!!
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18.07.2022 18:34 Відповісти
В конце прямо смачно, лобовое снаряд в снаряд
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18.07.2022 19:27 Відповісти
Можно использовать как иллюстрацию взрывной волны, очень видно хорошо видно как распространяется
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18.07.2022 19:28 Відповісти
слава ЗСУ!
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18.07.2022 20:18 Відповісти
В нього було багато селітри, яка перетворилася на бавовну
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18.07.2022 20:33 Відповісти
и чьи то яйца на кусте украсят утренний пейзаж!!!!!!!!!!!!
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18.07.2022 20:49 Відповісти
Скоро приедут тамагавки, карлик свинский сам выпросил!!!
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18.07.2022 21:14 Відповісти
на 33с видно як йде вибухова хвиля красиво..
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18.07.2022 21:32 Відповісти
Ой, и что это так бумкнуло? И где мой воздушный шарик?
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18.07.2022 21:53 Відповісти
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19.07.2022 20:52 Відповісти
 
 