Воїни 10-ї ОГШБр взяли в полон групу російських окупантів. ВIДЕО
Українські військовослужбовці взяли в полон групу російських окупантів.
Відповідне відео опублікував журналіст Андрій Боєчко, передає Цензор.НЕТ.
"Десята гірсько-штурмова бригада "Едельвейс" вполювала трохи "обмінного фонду"!" - йдеться в описі відео.
Топ коментарі
+68 Сергей Кушнир #474364
показати весь коментар15.08.2022 18:01 Відповісти Посилання
+52 Сергей Кушнир #474364
показати весь коментар15.08.2022 18:04 Відповісти Посилання
+45 Simeon Kukushkin #445513
показати весь коментар15.08.2022 17:56 Відповісти Посилання
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Справжні москалі, (на яких можна гарантовано поміняти наших бійців), це або кадирівськи мавпи, або льотчики.
Москалі (можна поміняти на наших цивільних осіб), це всі кацапи.
А далі йде набрід з лднр: нікому не потрібен, ніякого обміну.
Навіщо труїти славного песика?
а створіння із московії то смердючі кацапи
У орків з'явився шанс вижити.
Жест дорой воли.
Ехали "на учения" уже не проходит. Идейные.
Как немцев брали в плен в 1941-ом.
Ще дати їм PZ 2000 і "Гепарди" (не зкрашуючи хрести як хтось тут радив))), панцерфаусти і другі німецькі "іграшки" - ото пердаки порве на кремлівських аналах!