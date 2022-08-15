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Воїни 10-ї ОГШБр взяли в полон групу російських окупантів. ВIДЕО

Українські військовослужбовці взяли в полон групу російських окупантів.

Відповідне відео опублікував журналіст Андрій Боєчко, передає Цензор.НЕТ.

"Десята гірсько-штурмова бригада "Едельвейс" вполювала трохи "обмінного фонду"!" - йдеться в описі відео.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Останні секунди життя групи окупантів, що намагалися організувати атаку на позиції 10-ї гірсько-штурмової бригади. ВIДЕО безпілотника

Автор: 

армія рф (17854) полонені (2303) 10 окрема гірсько-штурмова бригада (211)


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Топ коментарі
+68
Де ж їх набрати, тих кадировців, якщо вони "воюють" тідьки для тік-току.
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15.08.2022 18:01 Відповісти
+52
Судячи з "хворми", це "кормильці" всієї України.
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15.08.2022 18:04 Відповісти
+45
Хлопці, беріть кадировців! Вони дорожче! Гівно з дирляндії варто тільки кулі!
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15.08.2022 17:56 Відповісти
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Хлопці, беріть кадировців! Вони дорожче! Гівно з дирляндії варто тільки кулі!
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15.08.2022 17:56 Відповісти
Де ж їх набрати, тих кадировців, якщо вони "воюють" тідьки для тік-току.
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15.08.2022 18:01 Відповісти
Хлопці, робіть так, щоб вони не тільки дорогу до України забули після обміну, але куди сцяти та срати ходити!
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15.08.2022 18:25 Відповісти
вони і так не знають куди ,бо срали де попало, де жрали там і срали.
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16.08.2022 09:52 Відповісти
так кадирівці не дурні, вони створюють відосіки для тік-току і десь там аж на четвертій лінії і пресують кацапів.
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15.08.2022 19:26 Відповісти
Легко сказать и за этих огромное спасибо ‼️❤️💙💛👍👍👍 обменный фонд
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15.08.2022 20:04 Відповісти
можливо, але реальний обмінний фонд "вагнерівців" дермак в Боневтік віддали ворогу, зрадивши ГРУ і пам'ять вбитих ними воїнів ЗСУ..
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15.08.2022 20:13 Відповісти
нашим платяит пом 600, а викуповють їх за десятки тисяч
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16.08.2022 07:49 Відповісти
це справжні москалі чи нікому не потрібні "мобікі" з лугандоній?
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15.08.2022 17:59 Відповісти
Судячи з "хворми", це "кормильці" всієї України.
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15.08.2022 18:04 Відповісти
Не правильна у вас градація!
Справжні москалі, (на яких можна гарантовано поміняти наших бійців), це або кадирівськи мавпи, або льотчики.
Москалі (можна поміняти на наших цивільних осіб), це всі кацапи.
А далі йде набрід з лднр: нікому не потрібен, ніякого обміну.
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15.08.2022 18:09 Відповісти
в мобіків форма лайно, вдягнуті як опудала, ці схожі на контрактників х.з. звідки
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15.08.2022 18:36 Відповісти
Отрезать генеталии, как они азовцу ( нет сил ? значит отстрелить )
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15.08.2022 18:05 Відповісти
Патрону на ковбасу їх...
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15.08.2022 18:06 Відповісти
Ты не любишь Патрончика?
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15.08.2022 18:12 Відповісти
Патрон лайно не їсть
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15.08.2022 18:50 Відповісти

Навіщо труїти славного песика?
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15.08.2022 19:08 Відповісти
хочете втруїти песика?)
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15.08.2022 19:16 Відповісти
Фейк! Руские не здаютса...
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15.08.2022 18:08 Відповісти
грамотей. в двух словах 3 ошибки. ты из даунбаса и это видно.
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15.08.2022 18:11 Відповісти
По перше, українець не забов'язаний знати московське нарєчіє як Толстоєвскій. По друге, пан написав свій коментар на паруском єзикє, тобто мовою "аднаґлазнікаф", "фкантакнікаф" та інших "тіктакєраф".
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15.08.2022 19:01 Відповісти
ніт, цей ізиг, як закономірна еволюція рускавого виник ще до того як покоління тіктокераф змогло триматив руках смартфон, але кацапи самі злякались і запалюжити цб версію, і вона майже вийшла з ужитку. Хоч, як по мені це краща і більш наближена до природнього ніж той їхній штучний піджин.
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16.08.2022 07:53 Відповісти
Сподіваюсь, я вас, не дуже образив...
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15.08.2022 19:11 Відповісти
Анатолий Виборов иди учи уроки
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15.08.2022 20:22 Відповісти
ати референдум звідки..шото смердить від тебе скотобазою
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16.08.2022 01:16 Відповісти
так тому що руські то мешканці України-Русі або ще русичи
а створіння із московії то смердючі кацапи
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15.08.2022 19:19 Відповісти
Нарахував 6-х. Непогано!
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15.08.2022 18:09 Відповісти
Кацапастых взяли в тот момент, когда они слушали речь фюрера о анало-говнетном оружии и шаг-за-шаговым движением по Донбассу.
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15.08.2022 18:11 Відповісти
Останнього що підглядав потрібно було чоботом у рило.
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15.08.2022 18:16 Відповісти
чоботи в кацапів.. в нас берци.
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16.08.2022 01:17 Відповісти
Ребята я знаю кацапов и их сцикливую натуру, я служил с ними, я ****** их и даже защищал от кавказцев и даже от земляков ( к стыду) . Ребята им надо рубить конечности и головы, не берите их в плен рвите им глотки.
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15.08.2022 18:16 Відповісти
А на кого міняти наших полонених? Щось порадиш?
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15.08.2022 19:03 Відповісти
Знищувати потрібно всіх окупантів без винятку і уникати ситуацій які дають можливість кацапам "здатися в полон". Кацапів занадто багато в порівнянні з нами і тому зменшення придатного для війни поголів'я свинособак добра справа. Амінь.
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15.08.2022 18:19 Відповісти
А на кого тоді наших поранених хлопців вимінювати ? попрострелювати ім коліна і на війну вони більше не поїдуть .
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16.08.2022 09:59 Відповісти
Герої наші, бережи вас Господь.

У орків з'явився шанс вижити.
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15.08.2022 18:24 Відповісти
***** же сегодня сказало "Шаг за шагом освобождают землю Донбасса" от своих тупых тел.
Жест дорой воли.
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15.08.2022 18:28 Відповісти
Эти пленные точно знали куда и зачем едут!
Ехали "на учения" уже не проходит. Идейные.
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15.08.2022 18:28 Відповісти
Оккупанты...
Как немцев брали в плен в 1941-ом.
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15.08.2022 19:07 Відповісти
Да-а, за паребриком вой страшный. Бригада "Эдельвейс"....опять в работе!!!!!!
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15.08.2022 20:31 Відповісти
После того, что эти твари делают с нашими пленными, имбы поотрезать все по очереди, а голову - в последнюю очередь. Но украинцы - гуманный цивилизованный народ, в отличие от потомков Орды.
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15.08.2022 19:20 Відповісти
Якщо мобілки з лугандоніі валить іх прям там
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15.08.2022 19:37 Відповісти
О, а там в кінці видосу що Сват робе?))))
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15.08.2022 19:59 Відповісти
якщо 70% росіян підтримують війну, то нехай буде нижче 50% після звільнення правого берега і новин про кількість убитих і полонених орків.
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15.08.2022 20:08 Відповісти
асвабрдітєлі
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15.08.2022 20:08 Відповісти
Всю голову замотать , вместе с вонючей пастью. вонь от них , сюда слышно....
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15.08.2022 20:34 Відповісти
Нам конче потрібен обмінний фонд(чим більше-тим краще!) - щоб чимшвидше повернути наших полонених від осатанілих кацападлівських тварюк(особливо чимскоріш повернути наших "Азовців")- допоки вони не влаштували ще якусь "оленівку"😡
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15.08.2022 20:35 Відповісти
***** эту мразь живой брать, оно все равно кусок говна никому не нужно, отрезали бы головы и мамашам отослали, душу хоть бы отвели
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15.08.2022 21:00 Відповісти
чуеш лапоть в нас воіни не палачи..не рівняй наших хлопців з дікарями ординцами
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16.08.2022 01:19 Відповісти
Що оті хробаки кацапські забули в Україні?Вони хоть знають,за що воюють?Покрасти і повбивати людей понаїхали,може землі в РФ мало?Їм,Путін,що ,мізки з голів повиймав?
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15.08.2022 23:22 Відповісти
Кастрировать уродов!
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16.08.2022 01:41 Відповісти
За ціною вдвічі дешевше ніж за дорослу свиню, але теж норм - 5 голів орків = 1000 USD...
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16.08.2022 04:03 Відповісти
по 200 долларів за кожну пусту башку- це забагато.
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16.08.2022 10:02 Відповісти
Чуть ли не в каждом посте про пленную кацапню постоянные призывы отрезать им все, что выросло или как минимум голову. Не лайкайте и баньте этих скотов, это кацапня пишет , их цель сравнять животных кацапов и ВСУ, чтобы запад поставил знак равно. Если Вы украинцы и пишете подобную херню - Вы тупые украинцы, такое конечно бывает и это не смертельно, но оставьте ка Ваше тупое мнение при себе. Если Вы не понимаете что происходит попробуйте почитать или послушать умных людей, достаточно часто помогает...... Идет война цивилизаций, точнее цивилизации с тупиковой ее ветвью, обреченной на вымирание. Русня не представители вида Homo Sapiens скорее Homo Erectus, да они выглядят как мы и говорят на похожем языке, на этом сходство заканчивается, они ведут себя как животные и рассуждают, то есть думают как животные, поступки их зверины, и если Вы призываете вести себя так же как и они, уподобляться им то Вы либо плохо подумали над своим призывом, либо не умеете этого делать(я про думать), либо Вы случайно затесавшийся к нам представитель их вида..... Солдат армии зверья режет гениталии, насилует, пытает, убивает детей, в общем делает все что объединяет термин "Военное Преступление" солдат цивилизованной армии либо просто убивает зверьё окупировавшее его землю, либо, если видит возможность поменять зверя на захваченных в плен наших солдат , берет его в плен, лечит если надо , и меняет .... если Вы не маньяк, то на охоте вы не издеваетесь над животными, вы не мучаете зайца отрезая ему живому лапы по одной, вы охотитесь для получения удовольствия от самого процесса охоты(хотя получение удовольствия от убийства, само по себе попахивает чем то нехорошим), и от еды когда будете зайца есть. Тут то же самое, никаких пыток, ну спеть гимн Украины это не пытка, это бесплатная образовательная акция для животных, демонстрирующих какой никакой разум Можно поменять меняем, нельзя - просто убиваем. Без садизма, солдат цивилизованной армии не может и не должен никого пытать, как бы сильно этого не хотел в порыве эмоций, армия это не про эмоции, это про выполнение приказов, не совершая при этом военных преступлений....
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16.08.2022 14:00 Відповісти
Добре сказано.
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16.08.2022 16:28 Відповісти
А взагалі мені подобається що в українців таке почуття гумору - гірську бригаду назвати "Едельвейс".

Ще дати їм PZ 2000 і "Гепарди" (не зкрашуючи хрести як хтось тут радив))), панцерфаусти і другі німецькі "іграшки" - ото пердаки порве на кремлівських аналах!
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16.08.2022 16:46 Відповісти
 
 