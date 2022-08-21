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Питання-відповіді | Бутусов. ВIДЕО

Сьогодні, 21 серпня, головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов у прямому ефірі на своєму ютуб-каналі відповість на запитання глядачів.

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Автор: 

Бутусов Юрій (3622)


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Топ коментарі
+3
Юра ! Привіт !
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21.08.2022 18:58 Відповісти
+3
По факту ми вже в НАТО. У його військовій організації. Без взаємних зобов'язань по 5-тій статті Статуту. А до повноцінного членства - "ще треба дорости"; адже НАТО - це військово-ПОЛІТИЧНИЙ союз.
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21.08.2022 21:59 Відповісти
+2
зенаволоч вже і так, і так віддавала, не беруть!
Може українці заважають?!
Справжні, не 73 дупоголових.
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22.08.2022 07:15 Відповісти
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Юра ! Привіт !
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21.08.2022 18:58 Відповісти
і знову ці пресловуті ПІськи!?
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21.08.2022 19:23 Відповісти
Чи візьме ворог Миколаїв?
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21.08.2022 19:33 Відповісти
зенаволоч вже і так, і так віддавала, не беруть!
Може українці заважають?!
Справжні, не 73 дупоголових.
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22.08.2022 07:15 Відповісти
пошто мы ишо не в НАТО ?
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21.08.2022 19:34 Відповісти
По факту ми вже в НАТО. У його військовій організації. Без взаємних зобов'язань по 5-тій статті Статуту. А до повноцінного членства - "ще треба дорости"; адже НАТО - це військово-ПОЛІТИЧНИЙ союз.
показати весь коментар
21.08.2022 21:59 Відповісти
 
 