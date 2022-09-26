Український дрон скинув гранату ВОГ-17 на групу окупантів. ВIДЕО
Українські воїни скинули гранату ВОГ-17 на групу російських окупантів.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної атаки з безпілотного дрону бійці опублікували в соцмережі. Судячи з відео, у результаті вибуху гранати щонайменше один окупант загинув, а ще три - поранені.
Топ коментарі
+24 stavr
показати весь коментар26.09.2022 10:40
+23 Артм Воронцов
показати весь коментар26.09.2022 10:41
+19 Александр Чуднивец #474549
показати весь коментар26.09.2022 10:41
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
✘
alexandr shamov
показати весь коментар26.09.2022 10:40 Відповісти Мені подобається 12
malachivo
показати весь коментар26.09.2022 14:34 Відповісти Мені подобається 1
stavr
показати весь коментар26.09.2022 10:40 Відповісти Мені подобається 24
Артм Воронцов
показати весь коментар26.09.2022 10:41 Відповісти Мені подобається 23
Marek L
показати весь коментар26.09.2022 10:41 Відповісти Мені подобається 1
Александр Чуднивец #474549
показати весь коментар26.09.2022 10:41 Відповісти Мені подобається 19
Danilo Kosmina #241992
показати весь коментар26.09.2022 10:42 Відповісти Мені подобається 8
Temp Tempo
показати весь коментар26.09.2022 10:43 Відповісти Мені подобається 5
Zemer
показати весь коментар26.09.2022 10:54 Відповісти Мені подобається 13
Ніхто Петрович
показати весь коментар26.09.2022 10:54 Відповісти Мені подобається 3
Vsevolod Marchenko
показати весь коментар26.09.2022 11:23 Відповісти Мені подобається 8
boris kravchenko #517295
показати весь коментар26.09.2022 10:52 Відповісти Мені подобається 13
Born #524311
показати весь коментар26.09.2022 10:53 Відповісти Мені подобається 12
Виктор Бороветский
показати весь коментар26.09.2022 10:59 Відповісти Мені подобається 5
Дмитрий Капитун
показати весь коментар26.09.2022 12:07 Відповісти Мені подобається 9
Татьяна Москаленко #526378
показати весь коментар26.09.2022 10:59 Відповісти Мені подобається 9
Alexey Poltorak
показати весь коментар26.09.2022 11:00 Відповісти Мені подобається 15
Яр Холодний
показати весь коментар26.09.2022 11:22 Відповісти Мені подобається 3
Дмитро Піталов
показати весь коментар26.09.2022 11:22 Відповісти Мені подобається 5
Дмитрий Курепин
показати весь коментар26.09.2022 11:27 Відповісти Мені подобається 8
CrossFirenko
показати весь коментар26.09.2022 11:27 Відповісти Мені подобається 16
Autorare Autorare
показати весь коментар26.09.2022 11:33 Відповісти Мені подобається 7
Forest Markson
показати весь коментар26.09.2022 12:48 Відповісти Мені подобається 5
Forest Markson
показати весь коментар26.09.2022 12:51 Відповісти Мені подобається 4
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль