УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10872 відвідувача онлайн
Новини Відео Війна
26 282 25

Український дрон скинув гранату ВОГ-17 на групу окупантів. ВIДЕО

Українські воїни скинули гранату ВОГ-17 на групу російських окупантів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної атаки з безпілотного дрону бійці опублікували в соцмережі. Судячи з відео, у результаті вибуху гранати щонайменше один окупант загинув, а ще три - поранені.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Бійці 92-ї мехбригади знищили три ворожі САУ, які виїхали для чергового обстрілу Куп’янська. ФОТОрепортаж

Автор: 

знищення (7227) дрони (4695)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+24
кацапів потрібно знищувати
показати весь коментар
26.09.2022 10:40
+23
ходили б по сибіру може й живі були б ..... а так се-ля-ві......
показати весь коментар
26.09.2022 10:41
+19
Кацапських дохлих свиней має бути якомога більше...
показати весь коментар
26.09.2022 10:41
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Гудственно на 1.2 (одна целая , две трехсотых).
показати весь коментар
26.09.2022 10:40 Відповісти
Трехсотым повезло - домой поедут, надеюсь, будут ползать до конца жизни. А домашним не очень - кредиты нужно будет честным трудом отрабатывать.
показати весь коментар
26.09.2022 14:34 Відповісти
кацапів потрібно знищувати
показати весь коментар
26.09.2022 10:40 Відповісти
ходили б по сибіру може й живі були б ..... а так се-ля-ві......
показати весь коментар
26.09.2022 10:41 Відповісти
нічого. Ще навчиться
показати весь коментар
26.09.2022 10:41 Відповісти
Кацапських дохлих свиней має бути якомога більше...
показати весь коментар
26.09.2022 10:41 Відповісти
гарна пісня і відеоряд
показати весь коментар
26.09.2022 10:42 Відповісти
частично трехсотые
показати весь коментар
26.09.2022 10:43 Відповісти
один белый жигуль и по комплекту зимней резины
показати весь коментар
26.09.2022 10:54 Відповісти
А чого так? Там що заряд слабий?
показати весь коментар
26.09.2022 10:54 Відповісти
Слабий
показати весь коментар
26.09.2022 11:23 Відповісти
Жалко, что ветер был сильный.
показати весь коментар
26.09.2022 10:52 Відповісти
Один там якись такий засмучений лежить
показати весь коментар
26.09.2022 10:53 Відповісти
Канєшна, живі поастовались, але здоровля того вже не матимуть. І ходитимуть озираючись.
показати весь коментар
26.09.2022 10:59 Відповісти
... і ходитимуть обсераючись
показати весь коментар
26.09.2022 12:07 Відповісти
Вiтаю кацапi,це вам радiстна зустрiч на украiнскiй землi!
показати весь коментар
26.09.2022 10:59 Відповісти
Малёхо промазали... Вторая была бы в самый раз.
показати весь коментар
26.09.2022 11:00 Відповісти
Мабуть "бавовнятко"літало маленьке А "татко" був далеко і не допоміг!
показати весь коментар
26.09.2022 11:22 Відповісти
Гарно! Ех, ще б другу туди додати...
показати весь коментар
26.09.2022 11:22 Відповісти
Надо што бы помучались
показати весь коментар
26.09.2022 11:27 Відповісти
Чудове відео красивої роботи. Слава ЗСУ!
показати весь коментар
26.09.2022 11:27 Відповісти
Рубрика " Вог" найулюбленіша
показати весь коментар
26.09.2022 11:33 Відповісти
питарасы, бдете теперь милостыню просить без рук и ног у себя на рассеюшке. кроме того 1 го, тот уже не сможет )
показати весь коментар
26.09.2022 12:48 Відповісти
В конце видео тот ,который первым шел, подумал "Давай я тихонько в лес уйду "
показати весь коментар
26.09.2022 12:51 Відповісти
 
 