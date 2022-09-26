Український дрон скинув гранату ВОГ-17 на групу окупантів. ВIДЕО

Українські воїни скинули гранату ВОГ-17 на групу російських окупантів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної атаки з безпілотного дрону бійці опублікували в соцмережі. Судячи з відео, у результаті вибуху гранати щонайменше один окупант загинув, а ще три - поранені.

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