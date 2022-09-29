Підготовка військовослужбовців ЗСУ у Великій Британії. ВIДЕО
В ЗСУ опублікували кадри підготовки українських воїнів у Великій Британії
Як повідомляє Цензор.НЕТ, програма підготовки українських воїнів започаткована урядом Великобританії та отримала назву операція "INTERFLEX". В ході її реалізації заплановано підготувати близько 10 тисяч українських військовослужбовців. Тренування проводиться на об’єктах навчально-матеріальної бази Збройних Сил Великої Британії.
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• Джордж Карлин
Лао-Цзы
подяка Британії і британцям
повага Борису Джонсону
Идет зима и это и хорошо и плохо ：хорошо потому что плохо екипированный солдат федерастов врядли будет хорошо воевать ，представте Украину поддерживает НАТО екипировкой и и то есть проблемы по зимней одежде ，при этом десятки европейских стран присылают форму Так в России что?в полная жопа будут замерзать в окопах .
А плохая новость что зимой наступать все таки сложнее банально из- за холода слякоти ，проблем с техникой .
Критически важно как то выйти на рубежи Херсона и закрепится ，это будет сильнейшим психологическим фактором .
Если нет тогда я думаю все застынет до оттепели весна и так далее .
Еще одна проблема что федерастам во время приостановки наступления дается шанс пополнить резервы техники людей топлива и это очень плохо
Война должна переносится в тылы врага снова ж так где АТАКАМСЫ ? Неужели американцы не понимают как они нужны!?
Поэтому задача украинцев в том числе на всех уровнях напоминать про то что нам нужны эти ракеты с дальностью 300+ км!