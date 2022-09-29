Підготовка військовослужбовців ЗСУ у Великій Британії. ВIДЕО

В ЗСУ опублікували кадри підготовки українських воїнів у Великій Британії

Як повідомляє Цензор.НЕТ, програма підготовки українських воїнів започаткована урядом Великобританії та отримала назву операція "INTERFLEX". В ході її реалізації заплановано підготувати близько 10 тисяч українських військовослужбовців. Тренування проводиться на об’єктах навчально-матеріальної бази Збройних Сил Великої Британії.

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