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Бійці 92 ОМбр знищили ворожий танк: "Башенку бачиш? Працюємо!". ВIДЕО

Українські бійці показали, як влучним пострілом знищили російський танк.

Як інформує Цензор.НЕТ, відео своєї вдалої роботи оприлюднили бійці 92 ОМБр імені кошового отамана Івана Сірка.

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"- Башенку бачиш?

- Працюємо.

- Постріл!", - підписали відео захисники України.

танк (2067) знищення (7235) 92 окрема штурмова бригада (251)


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08.10.2022 15:31 Відповісти
ніжно..башенку,блеать...як про котика...
аби результат.
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08.10.2022 15:39 Відповісти
Очень четко, как доктор прописал.
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08.10.2022 15:47 Відповісти
Тому кто на передовой, рискуя жизнью, исправляет ошибки должностных лиц, которые никак не готовились к войне, должны быть очень высокие денежные выплаты, пожизненно. Дорогой ценой приходится платить за чье то предательство, некомпетентность и халатность.
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08.10.2022 15:47 Відповісти
Рідненькі, бережи вас Господь та Матінка Богородиця
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08.10.2022 15:55 Відповісти
Башенку бачиш? А її нема!
Вже...
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08.10.2022 17:13 Відповісти
Мнє нравіцца на єто смотреть!
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08.10.2022 20:41 Відповісти
у них що картонні танки)))
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08.10.2022 20:48 Відповісти
НУ ПРЯМ НА САМОМ ИНТЕРЕСНОМ МЕСТЕ...
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09.10.2022 01:03 Відповісти
 
 