Бійці 92 ОМбр знищили ворожий танк: "Башенку бачиш? Працюємо!". ВIДЕО
Українські бійці показали, як влучним пострілом знищили російський танк.
Як інформує Цензор.НЕТ, відео своєї вдалої роботи оприлюднили бійці 92 ОМБр імені кошового отамана Івана Сірка.
"- Башенку бачиш?
- Працюємо.
- Постріл!", - підписали відео захисники України.
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