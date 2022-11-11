Російські окупанти тікають пішки із Херсона. ВIДЕО
В мережі опубліковане відео, на якому зафіксована група російських окупантів, що пішки тікає з Херсона.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі видно групу загарбників чисельністю близько 20 осіб, що йдуть по пішоходному мосту.
"Російські військові тікають з Херсона по пішоходному мосту. Приїхали на техніці, що не мала аналогів, а тепер ті, хто вижили, рятуються, як можуть. Символічне відео", - написав у коментарі головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.
Это была заведомая ложь… Советские войска не оставляли Севастополь. Наоборот, это их оставили там, бросили на произвол судьбы.
Из воспоминаний очевидцев:
В ночь с 30 июня на 1 июля 1942г. две подводные лодки и 14 транспортных самолетов вывезли с мыса Херсонес около 500 человек руководящего состава: партийных и советских работников, чекистов, адмиралов и генералов. Руководители обороны, прежде всего командующий ЧФ адмирал Октябрьский и командующий Приморской армией генерал Петров, спасались, бросили врагу около 100 тысяч подчиненных. А солдаты и матросы, осознав, что их предали, стреляли по бегущим.
"Это был ужас. Все море от берега заполнили человеческие головы, все плыли к катерам ... Утром, сколько было видно, вблизи берега в семь-восемь человеческих тел толщиной тысячи погибших полоскались волной".
Сегодня история повторяется. Сегодня российская армия вывезла руководящий состав, памятники, прах Потемкина, взорвала мост, по которому должны отступать их войска, то есть бросили умирать своих же воинов. Что это за армия, что бросает своих раненых, убитых, еще живых, но которых уже причислили к мертвым, это есть российская армия.
что в случае капитуляции их ждет виселица. Мяса не жалко, а нкведисты потом возродятся и снова начнут свою кровавую суть.
То жопа, а то й бошка
Бєжім по дорогє к родімай бєрлогє
Пабєди нє ждьом ні*уя.
А то тут у нас по селу пішла брехня про "договорняк".
То це вже договорняк чи ще ні?
из Херсона в состав эр-эфии-паРаши вошли только первые три буквы.
Национальный праздник в большинстве стран бывшей https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B0 Антанты
Тільки знищення всіма можливими способами!
- чем меньше кацапов доберётся на левый берег, тем меньше проблем с подальшим освобождением оккупированой Украины..
сподіваймося наші ЗСУ роблять все, як треба