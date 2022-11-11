Російські окупанти тікають пішки із Херсона. ВIДЕО

В мережі опубліковане відео, на якому зафіксована група російських окупантів, що пішки тікає з Херсона.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі видно групу загарбників чисельністю близько 20 осіб, що йдуть по пішоходному мосту.

"Російські військові тікають з Херсона по пішоходному мосту. Приїхали на техніці, що не мала аналогів, а тепер ті, хто вижили, рятуються, як можуть. Символічне відео", - написав у коментарі головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

