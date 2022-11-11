УКР
Російські окупанти тікають пішки із Херсона. ВIДЕО

В мережі опубліковане відео, на якому зафіксована група російських окупантів, що пішки тікає з Херсона.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі видно групу загарбників чисельністю близько 20 осіб, що йдуть по пішоходному мосту.

"Російські військові тікають з Херсона по пішоходному мосту. Приїхали на техніці, що не мала аналогів, а тепер ті, хто вижили, рятуються, як можуть. Символічне відео", - написав у коментарі головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Окупанти підірвали Антонівський міст. ФОТОрепортаж

Автор: 

визволення (569) Херсон (3570)
Топ коментарі
+45
Извините, что длинно. Исполнилось 80 лет со дня одного из самых горьких и позорных событий https://zn.ua/SOCIETY/lozh_i_pravda_o_velikoy_otechestvennoy-82558.html Великой Отечественной войны . 4 июля 1942 года было передано по радио и опубликовано в прессе сообщение Советского Информбюро «250 дней героической https://zn.ua/SOCIETY/ognennye_dni_k_60-letiyu_oborony_sevastopolya-28761.html обороны Севастополя ». Начиналось оно так: «По приказу Верховного командования Красной Армии 3 июля советские войска оставили город Севастополь…».

Это была заведомая ложь… Советские войска не оставляли Севастополь. Наоборот, это их оставили там, бросили на произвол судьбы.

Из воспоминаний очевидцев:

В ночь с 30 июня на 1 июля 1942г. две подводные лодки и 14 транспортных самолетов вывезли с мыса Херсонес около 500 человек руководящего состава: партийных и советских работников, чекистов, адмиралов и генералов. Руководители обороны, прежде всего командующий ЧФ адмирал Октябрьский и командующий Приморской армией генерал Петров, спасались, бросили врагу около 100 тысяч подчиненных. А солдаты и матросы, осознав, что их предали, стреляли по бегущим.

"Это был ужас. Все море от берега заполнили человеческие головы, все плыли к катерам ... Утром, сколько было видно, вблизи берега в семь-восемь человеческих тел толщиной тысячи погибших полоскались волной".

Сегодня история повторяется. Сегодня российская армия вывезла руководящий состав, памятники, прах Потемкина, взорвала мост, по которому должны отступать их войска, то есть бросили умирать своих же воинов. Что это за армия, что бросает своих раненых, убитых, еще живых, но которых уже причислили к мертвым, это есть российская армия.
11.11.2022 11:23 Відповісти
+38
Краще як пливуть їх трупи за течією українського Дніпра.
11.11.2022 11:26 Відповісти
+35
Хорошо бы еще видео, как они плывут через Днепр...
11.11.2022 11:22 Відповісти
Хорошо бы еще видео, как они плывут через Днепр...
11.11.2022 11:22 Відповісти
Чорне море вже всміхнулось Дід Дніпро зрадів
11.11.2022 11:25 Відповісти
Краще як пливуть їх трупи за течією українського Дніпра.
11.11.2022 11:26 Відповісти
Стилем Василия Ивановича.
11.11.2022 11:29 Відповісти
пливуть догори пузом)))
11.11.2022 12:30 Відповісти
Я бы просмотрел весь сюжет, он момента захода в воду …
11.11.2022 19:57 Відповісти
11.11.2022 11:23 Відповісти
Это не армия, это подлые нкведисты, вместо того, что бы чесно капитулировать бросают тысячи мокшей на смерть, ибо хорошо понимают,
что в случае капитуляции их ждет виселица. Мяса не жалко, а нкведисты потом возродятся и снова начнут свою кровавую суть.
11.11.2022 11:37 Відповісти
Все правильно. От лише замість "мвоих воинов" має бути "своих мародеров".
11.11.2022 11:50 Відповісти
антоновский и так был непригоден для техники взорвали скорее для того чтобы "громко хлопнуть дверью " Насчет брошенной групировки нужно дождатся официальтных новостей ，им конечно плевать на чмобов но тупо всех отдать в плен ，непохоже . Вообщем нужно ждать официально информации
11.11.2022 12:19 Відповісти
єєєєх...Maschinengewehr би туди...МG...циркулярку
11.11.2022 11:24 Відповісти
Дарогі, дарогі, то рукі, то ногі
То жопа, а то й бошка
Бєжім по дорогє к родімай бєрлогє
Пабєди нє ждьом ні*уя.
11.11.2022 11:59 Відповісти
Було таке кіно"асєнній марафон"))тепер такий серіал)))
11.11.2022 11:24 Відповісти
Пральну машину чи унітаз в руках далеко не понесеш.
11.11.2022 11:24 Відповісти
А де залишили унітази?
11.11.2022 11:25 Відповісти
ви уявляєте собі біль і відчай россійської салдатні, що доводиться залишати більшість з вкраденог?
11.11.2022 11:33 Відповісти
-Ось такоий рубець мiокарда...))
11.11.2022 11:55 Відповісти
Награбоване вони відправили машинами в першу чергу - то важливіше. А м'ясо не шкода: виживуть - в іншу м'ясорубку запхнуть, не виживуть - баби ще наплодять.
11.11.2022 11:46 Відповісти
Юра, то наша ствольна арта вже дістає до переправ через Дніпро чи ні? Вчора начебто діставала.
А то тут у нас по селу пішла брехня про "договорняк".
То це вже договорняк чи ще ні?
11.11.2022 11:26 Відповісти
А цю курву,що про "наших мальчішек" каже,треба за п..у повісити на мості.
11.11.2022 11:26 Відповісти
Да просто ей пеной задуть, мы ж не звери какие-то
11.11.2022 11:42 Відповісти
Як би то їх так провести в останню путь?...
11.11.2022 11:26 Відповісти
канешно пешкой. быть пешкой в руках ***** это судьба ))
11.11.2022 11:26 Відповісти
******** пешкодралом
11.11.2022 11:27 Відповісти
Пешкарусом
11.11.2022 11:31 Відповісти
"молодьожний"? я це використував ще коли мені було років з пʼять!
11.11.2022 11:34 Відповісти
міст підірвали орки..а ЗСУ навіть Хаймарсами не вдарили по цьому переході? дивно?шо так дають вийти,ніякіх коридорів не запрошували
11.11.2022 11:28 Відповісти
все ж мені, не дає спокою,те що в ОП сидить ,якась гнида .Або особисто Шойгу зателефонував в наш генералітет ,про вивід орків.
11.11.2022 11:32 Відповісти
Там елдак, тартаров и агрохимия решают)
11.11.2022 11:36 Відповісти
а чому не повзуть...?
11.11.2022 11:28 Відповісти
це тупі. розумні залишилися і здадуться
11.11.2022 11:31 Відповісти
.

из Херсона в состав эр-эфии-паРаши вошли только первые три буквы.
11.11.2022 11:35 Відповісти
А вторая часть им будет сниться и в десятом колене, шобы не повадно было, даже на уровне подсознания возвращаться. к нам
11.11.2022 11:40 Відповісти
По моєму вони топають в Херсон, бо рухаються з права на ліво а це означає що йдуть з лівого берега
11.11.2022 11:37 Відповісти
а мож с другого боку делалось видео
11.11.2022 11:41 Відповісти
Коли ми були вимушені виїхати з Криму після 14 року то я казав ватним знайомим що я ще побачу як ви будете плигати в воду до евакуаційних суден як у громадянську війну.
11.11.2022 11:40 Відповісти
Рашикам запомниться хер-сон, в Херсоне.
11.11.2022 11:41 Відповісти
Абсолютно спокійно одні пливуть інші ідуть. Ніяких обстрілів. Договорняк?
11.11.2022 11:42 Відповісти
нужно же как-то отрабатовать деньги которые зебилу дал патрубок в омане
11.11.2022 11:43 Відповісти
Як лєгєндарниє дідиваєвали, "всю Європу прашлі собствєнним пєшком"
11.11.2022 11:42 Відповісти
Ходокі з Херсону.
11.11.2022 11:42 Відповісти
Ми не знищуємо відступаючих. Похоже, що те що сказав Арестович правда. Рашисти йдуть захищати лівий берег і Донбас. Це велика помилка з нашої сторони. Осталося , не дай бог, погодитися на переговори, як рекомендує "генерал" Мили, щоб затвердити, що правий берег наший. Надія тільки на президента Зеленського, що він неуступить від чотирьох умов.
11.11.2022 11:45 Відповісти
Для мне Зе чмо, ніяк не президент.
11.11.2022 14:29 Відповісти
Згадався мультфільм "Чарівна дудка", де за хлопчиком з дудкою йде колона щурів. І прямо в річку.
11.11.2022 11:49 Відповісти
11.11.2022 11:56 Відповісти
""Наши мальчішкі"? Після деокупації варто знайти сучку, що знімала!
11.11.2022 11:58 Відповісти
Ну,і це в Херсоні каже про орків : наші мальчішкі....м-да......вати там,здається,достатньо...нажаль
11.11.2022 12:06 Відповісти
Не так і багато, крім того, вата гарно горить.
11.11.2022 12:52 Відповісти
З Балаклеї та Лимана без лаптів бігли, а тут ідуть собі на зозслабоні, хоча ганьбу не приховаєш.
11.11.2022 12:00 Відповісти
Путін мальчішкам навіть роверів не видав? Справи швах...
11.11.2022 12:01 Відповісти
День перемирия - день подписания https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%B5 Компьенского перемирия (https://ru.wikipedia.org/wiki/11_%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F 11 ноября https://ru.wikipedia.org/wiki/1918_%D0%B3%D0%BE%D0%B4 1918 года ), положившего конец военным действиям https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0 Первой мировой войны .

Национальный праздник в большинстве стран бывшей https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B0 Антанты
11.11.2022 12:05 Відповісти
Российские войска освобождают Херсон. Освободители.
11.11.2022 12:15 Відповісти
Мабудь що так, але техніка їхня де?
11.11.2022 13:16 Відповісти
Чему радуетесь? Им дали возможность уйти.Они в другом месте-снова будут убивать нас.
11.11.2022 12:52 Відповісти
Ну, у нас же **********-гумамніст, все то в очі, то у вічко Уйлу заглядає. Про Єлдака, Татарова та інших членів (в поганому сенсі слова) тої зеко-манди краще промовчу...
11.11.2022 12:59 Відповісти
Дати можливість орді звалити на лівий берег - помилка. Цим вони посилять лівобережне угрупування.
Тільки знищення всіма можливими способами!
11.11.2022 13:20 Відповісти
Відео знімала ще та шльондра...
11.11.2022 13:12 Відповісти
yaki glamurni zagarbnyky 🏳️‍🌈
11.11.2022 13:23 Відповісти
"редкая птица (петух) долетит до середины Днепра"(с)..
- чем меньше кацапов доберётся на левый берег, тем меньше проблем с подальшим освобождением оккупированой Украины..
сподіваймося наші ЗСУ роблять все, як треба
11.11.2022 14:00 Відповісти
Русня так и не поняла ,что Украина это не ихнее Только выбивать эту дурь
11.11.2022 14:33 Відповісти
Не дуже вони й тікають. Спокійно відходять, як при звичайному договорняку. Ще й пароми туди-сюди техніку возять.
11.11.2022 16:11 Відповісти
Це ото що хотіло крові?Щось дуже тихо йдуть.Їм що дали зелений коридор?
11.11.2022 17:27 Відповісти
Доля Вані це вигрібати по життю за те що немає мізків. Так і живе московія вже 9 сторічь.
11.11.2022 23:03 Відповісти
Шановне товариство! Я от не розумію, чому наші снайпери ССО не потренувались у стрільбі по цим оркам, як у тирі? 20-ть голів би цих гвалтівників , вбивць, гопників, злодіїв та мародерів положили б на цьому пішохідному мосту. Світ став би чистіше. Смерть ворогам України. Слава Україні та її ЗСУ!!!
12.11.2022 10:25 Відповісти
 
 