Бійці ЗСУ випробовують на міцність свої бронежилети. ВIДЕО

Українські воїни опублікували відеозапис, на якому зафільмований фрагмент випробування бронежилету бійців ЗСУ.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі видно, що один з бійці стріляє в свого побратима, який вдягнутий в бронежилет. Постріли здійснюються з пістолета. При цьому, військовий у якого стріляють тричі, на постріли реагує спокійно - про щось розповідає і посміхається.

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