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Новини Відео Війна
12 265 25

Бійці ЗСУ випробовують на міцність свої бронежилети. ВIДЕО

Українські воїни опублікували відеозапис, на якому зафільмований фрагмент випробування бронежилету бійців ЗСУ.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі видно, що один з бійці стріляє в свого побратима, який вдягнутий в бронежилет. Постріли здійснюються з пістолета. При цьому, військовий у якого стріляють тричі, на постріли реагує спокійно - про щось розповідає і посміхається. 

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Українські бійці тестують трофейні бронеплити: "Це з якогось пожежного щита зігнуто. Х#йово бути орком". ВIДЕО

Автор: 

армія (3780) Бронежилет (157)


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Топ коментарі
+32
Горжусь, но лучше так не делать на себе.
На орках - пожалуйста.
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21.11.2022 11:29 Відповісти
+26
Ви потрібні Україні живими-тому припиняйте дуркувати...
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21.11.2022 11:30 Відповісти
+23
Це звичайно, круто і прикольно, але по-дурному. На місці командира я б за таке карав. Погодьтеся, у даному випадку можлива пощчштатна ситуація. Наприклад, смикання руки при віддачі зброї. І куля летить не у бронедилет, а у ногу, чи у пах. І боєць у кращому випадку прямує у госпіталь. Ще можна щрозуміти, коли б бронежилет не був на аійськовому. Це просто дурна дитяча бравала у стилі п'яного гусарства.
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21.11.2022 11:31 Відповісти
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Горжусь, но лучше так не делать на себе.
На орках - пожалуйста.
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21.11.2022 11:29 Відповісти
100%
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21.11.2022 11:39 Відповісти
Слава З. С. У. Слава Україні.
Я впевнений що ми найкращі, але не можна так ризикувати побратимом.
Краще б не виставляли це відео
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21.11.2022 11:30 Відповісти
Ви потрібні Україні живими-тому припиняйте дуркувати...
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21.11.2022 11:30 Відповісти
Хлопцi це добре який класній бронік але так не треба ви нашi Героi бережiть себе слава Вам!
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21.11.2022 11:31 Відповісти
Це звичайно, круто і прикольно, але по-дурному. На місці командира я б за таке карав. Погодьтеся, у даному випадку можлива пощчштатна ситуація. Наприклад, смикання руки при віддачі зброї. І куля летить не у бронедилет, а у ногу, чи у пах. І боєць у кращому випадку прямує у госпіталь. Ще можна щрозуміти, коли б бронежилет не був на аійськовому. Це просто дурна дитяча бравала у стилі п'яного гусарства.
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21.11.2022 11:31 Відповісти
Хай москальня дивиться і шмарклі ковтає.
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21.11.2022 11:32 Відповісти
Я думав, що розуму нема тільки у донбасівських орків, в них є подібне відео, але там спрацювало все чудово і орка пристрелили... А тут.... Е розум?
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21.11.2022 11:41 Відповісти
Здається, нині дохлий вже Моторола, щось подібне викладав. Вони випробовували бронік на одному з своїх, але щось пішло не так.)
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21.11.2022 11:44 Відповісти
Я конечно понимаю, что пипл захлестнула мания видосиков, но как показывает жизнь, не все сделанные видосы надо обязательно выкладывать на всеобщий доступ. И да, противник активно использует патроны 7н22 и 7н24 и это вам уже не пистолетом по пузу
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21.11.2022 11:48 Відповісти
Хлопці припиніть....бляха десь попаде в ту саму або поряд з калаша і шо??? От уже!!!
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21.11.2022 11:51 Відповісти
Eta chto za ****** ? Ukrainci , nepazortes ! 🤦
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21.11.2022 11:58 Відповісти
Лучше так не делать... )
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21.11.2022 12:14 Відповісти
На згадку прийшло відео, на якому придурок Моторола випробує бронік на другому придурку і наносить йому поранення у живіт. Не треба вподобатись кацапській нечисті та ризикувати своїм життям заради понтів. Я теж, колись, стріляв у ще радянський бронік, випробуючи його пулею пістолета, але він був почеплений на ящік від снарядів. Не нравляться мені такі вчинки, дурість це.
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21.11.2022 12:17 Відповісти
Долб ....би.
Испортили бронежилет на ровном месте. Или думаете, что если удержал пули, то бронежилет сохранил свою первоначальную стойкость?
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21.11.2022 12:21 Відповісти
Рекошет ,ще ніхто не відміняв!
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21.11.2022 12:24 Відповісти
Автоматна куля, на відміну від пістолетної, важча і має гострий кінець, летить з набагато більшою швидкістю. Тому такий фокус з нею не пройде.
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21.11.2022 12:30 Відповісти
сподіваюсь усі реальні Герої України знають, що кожний постріл послаблює бронежилет.. бережіть себе, захисники України
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21.11.2022 13:26 Відповісти
Ну таким образом портится бронепластина... Ну то таке
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21.11.2022 13:35 Відповісти
Дурость.....
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21.11.2022 13:55 Відповісти
так пм не оружие им и гвоздь не забить так пукалка ванильная..
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21.11.2022 14:02 Відповісти
там не ПМ ... незрозуміло що ...
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21.11.2022 15:07 Відповісти
неприпустима поведінка при поводженні із зброєю! це не іграшки! 15 діб гаупвахти- це найменше покарання за цю дурість, та недоцільний ризик.
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21.11.2022 14:27 Відповісти
Знайти і командиру покарати "гусарів" !!!
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21.11.2022 15:05 Відповісти
Краще б Зе - дЄрмаку, Татарову - Портнову, Коломойщі - Ахметке - Новинському - Пінчуку - Фірташу - ригам з Зе владою в лоба 🤓
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21.11.2022 23:20 Відповісти
 
 