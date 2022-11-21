Бійці ЗСУ випробовують на міцність свої бронежилети. ВIДЕО
Українські воїни опублікували відеозапис, на якому зафільмований фрагмент випробування бронежилету бійців ЗСУ.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі видно, що один з бійці стріляє в свого побратима, який вдягнутий в бронежилет. Постріли здійснюються з пістолета. При цьому, військовий у якого стріляють тричі, на постріли реагує спокійно - про щось розповідає і посміхається.
Топ коментарі
+32 Moshe Dayan
показати весь коментар21.11.2022 11:29 Відповісти Посилання
+26 Александр Чуднивец #474549
показати весь коментар21.11.2022 11:30 Відповісти Посилання
+23 Rostyslav Komarnytsky
показати весь коментар21.11.2022 11:31 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
На орках - пожалуйста.
Я впевнений що ми найкращі, але не можна так ризикувати побратимом.
Краще б не виставляли це відео
Испортили бронежилет на ровном месте. Или думаете, что если удержал пули, то бронежилет сохранил свою первоначальную стойкость?