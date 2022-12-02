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Стінг закликав світову спільноту допомогти Україні не замерзнути цієї зими. ВIДЕО

стінг

Відомий співак Стінг закликав світову спільноту допомогти Україні не замерзнути цієї зими.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

"Зараз зима в Англії, але також і в Україні, де російські війська атакують енергетичні об’єкти, роблячи життя українських сімей нестерпно холодним та брутальним. Доля мільйонів людей висить на волосині та відчайдушно потребує вашої допомоги", - наголосив артист.

Співак запевнив, що подолання енергетичного колапсу для українців цієї зими - найважливіша битва у повномасштабній війні. Гроші, які вдасться зібрати за допомогою його ініціативи "The Renew Democracy" (Відновити демократію) будуть направлені на придбання їжі швидкого приготування та спальних мішків для українців.

"Зберегти тепло взимку – це буде найважливішою битвою цієї війни. "Відновити демократію" забезпечуватиме українські сім’ї їжею швидкого приготування та спальними мішками, щоб захиститися від мінусових температур. Кожен ваш долар має значення. Цього року подаруйте тепло для українців", - закликав Стінг.

Також читайте: Німеччина загалом надала Україні €100 мільйонів для боротьби з холодом

Автор: 

допомога (8343) енергетика (2594)


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Топ коментарі
+32
Велика подяка!
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02.12.2022 19:53
+23
Людина з Великої Літери
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02.12.2022 19:54
+17
Спасибо всем добродіям в цивилизованном мире за помощь Украине! Спасибо Стингу!
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02.12.2022 19:56
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Велика подяка!
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02.12.2022 19:53 Відповісти
нам вже відправили Биер Грілза! не замерзнемо 😂
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02.12.2022 19:58 Відповісти
Сформулював головну проблему війни на сьогодні краще всіх разом узятих президентів-прем'єрів та генштабів Заходу!

Щиро дякуємо!
Ваше слово це наша зброя!
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02.12.2022 20:27 Відповісти
Людина з Великої Літери
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02.12.2022 19:54 Відповісти
А путин как был х.йлом, так им и подохнет ! 😁
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02.12.2022 20:13 Відповісти
Тому що, Бог не фраєр....
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02.12.2022 20:29 Відповісти
"I hope know the Russians love eat their children, too"
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02.12.2022 19:55 Відповісти
navernoe ne vse znajut eti slova z ego pesni
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02.12.2022 23:53 Відповісти
Не біда.
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03.12.2022 03:16 Відповісти
Спасибо всем добродіям в цивилизованном мире за помощь Украине! Спасибо Стингу!
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02.12.2022 19:56 Відповісти
Стінгу-респект...
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02.12.2022 19:57 Відповісти
не надавайте кошти воровському режиму "Зе" та псевдо волонтерам "притулам" - обкрабуть, а не обігріють українців!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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02.12.2022 20:11 Відповісти
Инглишь ин ньюйорк
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02.12.2022 20:13 Відповісти
ингиш мэн ин нью-йорк
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02.12.2022 20:15 Відповісти
vesjma ne ordinarnyj kak dlia tipičnogo inglišmena... Čerezčur dobra i tepla liudina.
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02.12.2022 23:54 Відповісти
Звичайно вдячні! Але справжня допомога буде не у зверненнях до співгромадян донейтити.. А у зверненнях до вищої політспільноти в дієвості, замість зволікань! Будучи вже свідками всього того з чого Стінг починав відеозапис.
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02.12.2022 20:15 Відповісти
расия в 1941- 1945 выжила благодаря соседям. А таперь эта дура нападает на соседей для того, что бы развалиться и уйти в небытье ! 😱
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02.12.2022 20:17 Відповісти
Украинский БТР-4 "Буцефал" после боя.
Там, где земля в огне.

https://twitter.com/i/status/1598644397117243394

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02.12.2022 20:40 Відповісти
Дякуємо, Сер.
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02.12.2022 21:22 Відповісти
Стінг в курсі, що від холоду українцям найкраще допомогли б F16 і томагавки?
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02.12.2022 21:34 Відповісти
Дякуемо Стингу. 🙏
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02.12.2022 21:37 Відповісти
РЕСПЕКТ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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02.12.2022 21:54 Відповісти
Щиро дякуємо.

Не всі селебріті вже про нас забули.
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02.12.2022 22:19 Відповісти
а де Джолі?та шо Ангеліна..приїзжала ве Львів
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03.12.2022 10:59 Відповісти
Вот вам бессовестная гейропа. Прогнивший дикий Запад.
Оскал капитализма.
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03.12.2022 00:27 Відповісти
 
 