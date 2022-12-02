Стінг закликав світову спільноту допомогти Україні не замерзнути цієї зими. ВIДЕО

Відомий співак Стінг закликав світову спільноту допомогти Україні не замерзнути цієї зими.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

"Зараз зима в Англії, але також і в Україні, де російські війська атакують енергетичні об’єкти, роблячи життя українських сімей нестерпно холодним та брутальним. Доля мільйонів людей висить на волосині та відчайдушно потребує вашої допомоги", - наголосив артист.

Співак запевнив, що подолання енергетичного колапсу для українців цієї зими - найважливіша битва у повномасштабній війні. Гроші, які вдасться зібрати за допомогою його ініціативи "The Renew Democracy" (Відновити демократію) будуть направлені на придбання їжі швидкого приготування та спальних мішків для українців.

"Зберегти тепло взимку – це буде найважливішою битвою цієї війни. "Відновити демократію" забезпечуватиме українські сім’ї їжею швидкого приготування та спальними мішками, щоб захиститися від мінусових температур. Кожен ваш долар має значення. Цього року подаруйте тепло для українців", - закликав Стінг.

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