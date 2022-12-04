Зенітники 138-ї бригади знищили ворожий гелікоптер Ка-52. ВIДЕО
Дніпровська зенітна ракетна бригада Повітряного командування "Схід" збила ворожий гелікоптер Ка-52"
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Командування Повітряних сил.
"Сьогодні, близько 14.00, підрозділом Дніпровської зенітної ракетної бригади Повітряного командування "Схід" було збито ворожий гелікоптер Ка-52", - йдеться у повідомленні.
"Рідкісне відео! Сьогодні о 14.00 воїни 138-ї зенітно-ракетної бригади із Дніпра збили російський бойовий вертоліт Ка-52 над окупованою територією. Ймовірно, перед нами унікальна можливість побачити результат влучання української зенітно-ракетної системи С-300, яку зафільмував із окопу український піхотинець", - прокоментував знищення ворожого вертольота головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.
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https://youtu.be/az12pSdtE6E
Це або БУК, або С300.
дякуємо щиро і бережіть себе 🙂
Слава ЗСУ!
А що кацапські гелікоптери вже збиваємо С 300 ?
Гелікоптер і екіпаж посікло сотнями вражаючих елементів боєголовки С 300
Екіпаж впав у могилку
На дозвуковых скоростях сейчас нужно "прижиматься" к земле насколько это позволяет местность и ландшафт! У вертолетов преимущество, что могут совершить посадку на ограниченой по размеру площади, высадить десант, доставить грузы и забрать раненых.
Для штурмовых боевых задач лучше использовать легкие (даже винтовые) штурмовики, они быстрее, маневренее, живучие (при повреждении есть большая вероятность вернуться или спланировать, а не "кирпичем" упасть)!
Да они просто не ту конституцию прочитали, а она их сначала ввела в заблуждение, ну а потом и в полет со скоростью 9,8 м/с2
страх потерял?
они же дальше фронта давно уже не летают.
посадили очередных любителей-резервистов, которые войну видели только по тв?
От Задротов "рано" помер.... стільки б жартів кацапам розповів про "тяжєлєє воздуха"....
- "Понял, вьічьорківаю"
Браво нашим ЗСУ ❤️