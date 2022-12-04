Зенітники 138-ї бригади знищили ворожий гелікоптер Ка-52. ВIДЕО

Дніпровська зенітна ракетна бригада Повітряного командування "Схід" збила ворожий гелікоптер Ка-52"

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Командування Повітряних сил.

"Сьогодні, близько 14.00, підрозділом Дніпровської зенітної ракетної бригади Повітряного командування "Схід" було збито ворожий гелікоптер Ка-52", - йдеться у повідомленні.

"Рідкісне відео! Сьогодні о 14.00 воїни 138-ї зенітно-ракетної бригади із Дніпра збили російський бойовий вертоліт Ка-52 над окупованою територією. Ймовірно, перед нами унікальна можливість побачити результат влучання української зенітно-ракетної системи С-300, яку зафільмував із окопу український піхотинець", - прокоментував знищення ворожого вертольота головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

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