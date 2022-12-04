Зенитчики 138-й бригады уничтожили вражеский вертолет Ка-52. ВИДЕО
Днепровская зенитная ракетная бригада Воздушного командования "Восток" сбила вражеский вертолет Ка-52
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Командования Воздушных сил.
"Сегодня, около 14.00, подразделением Днепровской зенитной ракетной бригады Воздушного командования "Восток" был сбит вражеский вертолет Ка-52", - говорится в сообщении.
"Редкое видео! Сегодня в 14.00 воины 138-й зенитно-ракетной бригады из Днепра сбили российский боевой вертолёт Ка-52 над оккупированной территорией. Вероятно, перед нами уникальная возможность увидеть результат точного попадания украинской зенитно-ракетной системы С-300, которую заснял из своего окопа украинский пехотинец", – прокомментировал уничтожение вражеского вертолета главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.
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https://youtu.be/az12pSdtE6E
Це або БУК, або С300.
дякуємо щиро і бережіть себе 🙂
Слава ЗСУ!
А що кацапські гелікоптери вже збиваємо С 300 ?
Гелікоптер і екіпаж посікло сотнями вражаючих елементів боєголовки С 300
Екіпаж впав у могилку
На дозвуковых скоростях сейчас нужно "прижиматься" к земле насколько это позволяет местность и ландшафт! У вертолетов преимущество, что могут совершить посадку на ограниченой по размеру площади, высадить десант, доставить грузы и забрать раненых.
Для штурмовых боевых задач лучше использовать легкие (даже винтовые) штурмовики, они быстрее, маневренее, живучие (при повреждении есть большая вероятность вернуться или спланировать, а не "кирпичем" упасть)!
Да они просто не ту конституцию прочитали, а она их сначала ввела в заблуждение, ну а потом и в полет со скоростью 9,8 м/с2
страх потерял?
они же дальше фронта давно уже не летают.
посадили очередных любителей-резервистов, которые войну видели только по тв?
От Задротов "рано" помер.... стільки б жартів кацапам розповів про "тяжєлєє воздуха"....
- "Понял, вьічьорківаю"
Браво нашим ЗСУ ❤️