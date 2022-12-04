Зенитчики 138-й бригады уничтожили вражеский вертолет Ка-52. ВИДЕО

Днепровская зенитная ракетная бригада Воздушного командования "Восток" сбила вражеский вертолет Ка-52

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Командования Воздушных сил.

"Сегодня, около 14.00, подразделением Днепровской зенитной ракетной бригады Воздушного командования "Восток" был сбит вражеский вертолет Ка-52", - говорится в сообщении.

"Редкое видео! Сегодня в 14.00 воины 138-й зенитно-ракетной бригады из Днепра сбили российский боевой вертолёт Ка-52 над оккупированной территорией. Вероятно, перед нами уникальная возможность увидеть результат точного попадания украинской зенитно-ракетной системы С-300, которую заснял из своего окопа украинский пехотинец", – прокомментировал уничтожение вражеского вертолета главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

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