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Новости Война
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Зенитчики 138-й бригады уничтожили вражеский вертолет Ка-52. ВИДЕО

Днепровская зенитная ракетная бригада Воздушного командования "Восток" сбила вражеский вертолет Ка-52

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Командования Воздушных сил.

"Сегодня, около 14.00, подразделением Днепровской зенитной ракетной бригады Воздушного командования "Восток" был сбит вражеский вертолет Ка-52", - говорится в сообщении.

"Редкое видео! Сегодня в 14.00 воины 138-й зенитно-ракетной бригады из Днепра сбили российский боевой вертолёт Ка-52 над оккупированной территорией. Вероятно, перед нами уникальная возможность увидеть результат точного попадания украинской зенитно-ракетной системы С-300, которую заснял из своего окопа украинский пехотинец", – прокомментировал уничтожение вражеского вертолета главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

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армия РФ (19079) вертолёт (1102) Воздушные силы (2259)


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Топ комментарии
+75
Бінгоооооо! Слава ЗСУ!
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04.12.2022 15:58
+75
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04.12.2022 16:00
+66
Думаю что шансов у экипажа не было. Это не ПЗРК прилетел, это что то куда более серьезное. Минус дорогая сложная машина, и что еще приятнее - минус два дорогих и сложных специалиста.
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04.12.2022 16:03
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Бінгоооооо! Слава ЗСУ!
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04.12.2022 15:58 Ответить
264-й ))
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04.12.2022 16:19 Ответить
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04.12.2022 16:33 Ответить
І вибух у вигляді х..ла з відірваною частиною ))
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04.12.2022 16:00 Ответить
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04.12.2022 16:00 Ответить
Уважаемый Василий, подключайте к войску енотов боевых хомяков))))
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04.12.2022 18:26 Ответить
кстати ...надо подумать))))
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04.12.2022 18:30 Ответить
спочатку гусаків
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04.12.2022 18:36 Ответить
та гусаки вже навчені )))

https://youtu.be/az12pSdtE6E
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04.12.2022 18:40 Ответить
Рожденный ползать аллигатор летать не должен
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04.12.2022 16:00 Ответить
Молодці наші бійці,мінусують ворожих носіїв смерті майже кожен день.
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04.12.2022 16:03 Ответить
Думаю что шансов у экипажа не было. Это не ПЗРК прилетел, это что то куда более серьезное. Минус дорогая сложная машина, и что еще приятнее - минус два дорогих и сложных специалиста.
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04.12.2022 16:03 Ответить
Там Южная Корея собиралась через Чехию поставить оружие предназначенное именно для противодействия вертолетам. Возможно это оно и есть.
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04.12.2022 16:07 Ответить
Написпли С 300
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04.12.2022 22:48 Ответить
Скорше за все С-300 або Бук в режимі Стрільба по вертольоту, бо ракета накрила його зверху ))
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04.12.2022 16:08 Ответить
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04.12.2022 16:11 Ответить
Starstreak HVM
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04.12.2022 19:16 Ответить
це точно старстрік (не плутати із старлінк))
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04.12.2022 22:40 Ответить
Це точно НЕ старстрік, бо ракеті старстріку цілять точно в ціль, а не підриваються поряд з нею.
Це або БУК, або С300.
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05.12.2022 02:08 Ответить
Наші бійці радіють , як діти 👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼❤️

дякуємо щиро і бережіть себе 🙂

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04.12.2022 16:05 Ответить
Люди не постраждали і це головне..))
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04.12.2022 16:06 Ответить
Ух і гарно пішов, надіюсь дерева цілі)
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04.12.2022 16:10 Ответить
А красиво ж падав!
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04.12.2022 16:20 Ответить
Негативно взлітав )
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04.12.2022 17:08 Ответить
И этот вертолет имеет пять систем защиты, которых аналоговнет.
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04.12.2022 16:50 Ответить
На бумаге эти степени защиты. А вот за ее пределами - неизвестность.
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04.12.2022 17:29 Ответить
В данном случае экипаж применил пятую систему защиты - паззл - фрагментирование для сохранения анало - говнетных технологий.
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04.12.2022 17:37 Ответить
Возможно они там и есть. Но когда рядом с тобой взрывается что то, в котором было 100 кг взрывчатки и несколько десятков тысяч железяк с острыми краями, летящих со скоростями в километры за секунду - ну какие там системы защиты. Я думаю что экипаж скопытился еще до момента падения.
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04.12.2022 20:16 Ответить
Екіпаж скопитівся ще до початку падіння.
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05.12.2022 02:09 Ответить
Чим це його так зверху накрили?
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04.12.2022 16:58 Ответить
старстрік, ця штука просто розрізає корпус, тому що одна ракета перед ударом розділяється на 3.
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04.12.2022 22:42 Ответить
Це не схоже на старстрік, бо підрив був БІЛЯ гелікоптеру. Більш схоже на БУК чи С300.
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05.12.2022 02:11 Ответить
По перше: це красиво...)))
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04.12.2022 17:14 Ответить
"Сбілі суку!" - звучить як поезія!
Слава ЗСУ!
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04.12.2022 17:41 Ответить
Красіво.
А що кацапські гелікоптери вже збиваємо С 300 ?
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04.12.2022 17:47 Ответить
во, канецто, а то фейсбука нема и полурить негхде
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04.12.2022 17:49 Ответить
СХОЖЕ ТАКИ С 300 - ВИБУХ БУВ ПЕРЕД ГЕЛІКОПТЕРОМ.
Гелікоптер і екіпаж посікло сотнями вражаючих елементів боєголовки С 300
Екіпаж впав у могилку
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04.12.2022 17:50 Ответить
"Отлічно, пілот!"
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04.12.2022 17:56 Ответить
хто познущався над звуковим супроводом. емоції вояків безцінні
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04.12.2022 18:00 Ответить
Вітаємо наших захисників!!! Слава ЗСУ!!! 💙💛✌️💪🇺🇦 Нехай щастить!!!🍀🍀🍀🍀
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04.12.2022 18:08 Ответить
плешьⓒ любит, когда убивают его пилотов, уже мало осталось тех, кто летал над красной площадью на потеху плешиⓒ и его подельников. Слава ЗСУ!
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04.12.2022 18:19 Ответить
Справжній дзен: місяць, ліс і палаючий гвинтокрил рашистів.
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04.12.2022 18:53 Ответить
Нехер было так высоко (и "гордо") летать, сам нарвался (при современных средствах ПВО)!
На дозвуковых скоростях сейчас нужно "прижиматься" к земле насколько это позволяет местность и ландшафт! У вертолетов преимущество, что могут совершить посадку на ограниченой по размеру площади, высадить десант, доставить грузы и забрать раненых.
Для штурмовых боевых задач лучше использовать легкие (даже винтовые) штурмовики, они быстрее, маневренее, живучие (при повреждении есть большая вероятность вернуться или спланировать, а не "кирпичем" упасть)!
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04.12.2022 19:01 Ответить
Бразильские тукано для нас было бы идеальным вариантом в такой войне. Легкие, маневренные, быстрые, не дорогие. посадить можно даже в поле, плюс вполне современное вооружение. Помню как еще пару лет назад все ржали над тем как наши интересовались данным девайсом. По ходу не дураки интересовались.
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04.12.2022 19:23 Ответить
Отож,так на Тукани і ракет різних і проти повітряних цілей на вибір,і бомби також різні.Плюс два 12.7 кулемети.
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04.12.2022 19:29 Ответить
давно об этом пишу (с 2014 года), но все больно "умные" читают сухие характеристики и повторяют общеизвестные глупости как попугаи (что их легко будет сбить), а не думают своими мозгами о том, в какой тактике и как их можно очень эффективно использовать и сколько у них много ++++++, чем ---!
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04.12.2022 19:32 Ответить
Да и для санитарной и мелкогрузовой авиации (ближе к фронту, но не пересекая его) можно очень эффективно использовать pilatus pc-12 и pc-24, если не средств покупать, то хотя бы попросите (найдутся отзывчивые люди, организации и страны)



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04.12.2022 19:50 Ответить
ибо ***** над нашей землёй летать выше сорока метров.
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04.12.2022 19:10 Ответить
ибо ***** над нашей землёй летать

Да они просто не ту конституцию прочитали, а она их сначала ввела в заблуждение, ну а потом и в полет со скоростью 9,8 м/с2
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04.12.2022 19:36 Ответить
Это в данном случае не скорость а ускорение. Если на 10м\с гробанулись - то может еще бы и попрыгали по земле. А тут совсем все по другому получилось. Ну хоть не мучались - это единственное что я могу хорошего сказать в их адрес.
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05.12.2022 21:16 Ответить
интересно чего это он так далеко и высоко залетел.
страх потерял?
они же дальше фронта давно уже не летают.
посадили очередных любителей-резервистов, которые войну видели только по тв?
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04.12.2022 19:13 Ответить
воїни 138-ї зенітно-ракетної бригади із Дніпра збили російський бойовий вертоліт Ка-52 над окупованою територією Джерело:
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04.12.2022 19:38 Ответить
юра шутить не любит
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04.12.2022 19:37 Ответить
Гарнюче.
От Задротов "рано" помер.... стільки б жартів кацапам розповів про "тяжєлєє воздуха"....
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04.12.2022 20:05 Ответить
Нізко пашол,відать,к даждю....
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04.12.2022 20:10 Ответить
Место аллигатора в болоте.
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04.12.2022 22:02 Ответить
Саме до пілотів особисто у мене найбільша ненависть. Звичайний вояка - людина недалека, з ними все зрозуміло. А от пілоти - зовсім інше. Вони як правило розумні і освічені люди, і у них є вибір. І саме тому їх злочини найбільш жахливі - вони чудово знають, що саме вони роблять.
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04.12.2022 22:38 Ответить
іменно так,вони мало того що знають що будуть бомбити,вони свідомо це роблять
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05.12.2022 01:45 Ответить
Безусловно. Стоит такой пилот миллионы баксов, многие годы - если не десятилетия - на подготовку. И тут бац - и удобрения. Очень дорого стоят такие случаи
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05.12.2022 21:17 Ответить
Классное видео!
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04.12.2022 22:47 Ответить
Перетворився у алюмінієву пилюку.
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04.12.2022 23:06 Ответить
Озвучка от енота
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05.12.2022 00:59 Ответить
головне - що без дурнуватої музики.
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05.12.2022 08:05 Ответить
- "нас подбили"
- "Понял, вьічьорківаю"
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05.12.2022 01:02 Ответить
У снимающего тоже в глаз попали. Самое интересное проворонил.
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05.12.2022 04:09 Ответить
На оркопабліках ниють, що пілоти були спецами зі 6 гамномедальками 😂
Браво нашим ЗСУ ❤️
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05.12.2022 06:28 Ответить
Похоже это те орки, где 6 орденов мужества на двоих, Слава ЗСУ!!!
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05.12.2022 09:34 Ответить
 
 