Українські воїни полонили "вагнерівця"-"антифашиста" з нацистськими татуюваннями. ВIДЕО
Українські воїни полонили "вагнерівця" з нацистськими татуюваннями на тілі.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, при цьому полонений заявив, що він приїхав в Україну воювати з нацистами.
Топ коментарі
+36 Valeriy Wrx #551499
показати весь коментар19.01.2023 12:52
+26 Алекс Мышкевич
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+24 vsbu vsbu
показати весь коментар19.01.2023 12:50
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пчёлы против мёдамальцев против путина?
Ваш путь устлан граблями, которых вы не видите, ибо взор ваш устремлён на Кассиопею.
термінатор, мля, - Шварц за статурою із "тепловізором" під лівим оком
В.А.ЗЄ-лєнський "Із вєчного" (ПСС, том ...надцятий)
Нам хлєба нінада, работу давай..."
А як же кацапська скрєра -- пляшка від шампусіка? 😛
вони як сарана як таргани як пацюки
вони шкідники а шкідників потрібно знищувати
Речь идет не о взрыве, а, вероятно, о помпаже двигателя.
Жители Минской области слышали в небе сильный звук, многие писали, что от него затряслись окна в домах. Так вот, по данным Гаюна над районом Молодечно у истребителя МиГ-31К ВКС РФ (RF-95194) произошло возгорание одного из двух двигателей, которое сопровождалось звуком взрыва - на деле же это был звук помпажа двигателя, после возгорания.
В результате, МиГ-31К ВКС РФ (RF-95194) был вынужден экстренно завершить полёт и вернуться на аэродром "Мачулищи".
а ви що подумали ?
Места нанесения и разновидности
Боооже, які вони кончені ці кацапи.
Build around year 1900,
just at the same time of some Austrian's birthday.
Carlsberg even had green swastikas on the paper labels on their Hof -beer,
but abandoned it after Hitler Germany plastered everything with hakenkreuzes.
Однако в зарубежных тюрьмах (в частности, в США) тату свастика может говорить о принадлежности владельца к одной из крупнейших белых расистских
банд «Арийское братство», славящейся немалым количеством убийств в местах лишения свободы (до 20% всех тюремных убийств в Америке).
Шоб ви виздихали усі в страшних борошнах.
Ніт Гугл толмачем я не користуюсь, я користуюсь «Підлогою країни» яку популяризував наш колега Welt, а ми лише за ним абізянічаємо.
Сподіваюсь, що ви ще побачите його перлини, бо це того варте.
А під канадійським прапором я була, коли виходила на стежку війни з канадійською трампісткою, щоб бути на рівних.
Вибачте, але я не пізнаю вас у гримі.
///
Депутат госдумы от "единой рассии" вячеслав никонов заявил, что денацификация в Украине идет по плану, так как по его данным самый популярный сервис в Украине - это удаление татуировок со свастикой. Буквально очереди выстроились в соответствующие салоны. Раньше же у каждого украинца были татуировки со свастикой, но благодаря рассии теперь этого больше не будет.)))
https://t.me/kazansky2017/5395
Вот такой дичью путинские холуи на полном серьезе оправдывают свое преступное вторжение в Украину и массовое истребление мирного населения. А потом в один день они просто объявят, что спецоперация закончена, так как мы все удалили татуировки со свастиками, и все цели достигнуты. И Z-дегенераты в это поверят и будут радостно славить Путина за блестящую пабеду над нацизмом.
Боже, які які вони кончені.
Symbol of the lava meeres of the Full Moon.
ale ale
uk.wikipedia.org/wiki/Свастика
Overall, to show maximum disagreement with
Karl Marx based Communism and
Current Western Values one has to accept,
that the stolen swastika from gypsy India
became a symbol of expression,
since A.H. a.d. 1945.
так рашизм - это и есть современный фашизм.
всех рашистов можно отнести к фашистам, чтобы они ни говорили о себе сами.
и сама азиопская паРаша-эрэфия - это, без сомнения, фашистская страна.