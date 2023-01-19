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Українські воїни полонили "вагнерівця"-"антифашиста" з нацистськими татуюваннями. ВIДЕО

Українські воїни полонили "вагнерівця" з нацистськими татуюваннями на тілі.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, при цьому полонений заявив, що він приїхав в Україну воювати з нацистами.

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Автор: 

нацизм (148) полонені (2266) ПВК Вагнер (1540)


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Топ коментарі
+36
Не ображайте тварин...
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19.01.2023 12:52
+26
крутой чувак!
термінатор, мля, - Шварц за статурою із "тепловізором" під лівим оком
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19.01.2023 13:30
+24
піддослідна тварина
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19.01.2023 12:50
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піддослідна тварина
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19.01.2023 12:50 Відповісти
Не ображайте тварин...
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19.01.2023 12:52 Відповісти
пчёлы против мёдамальцев против путина?
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19.01.2023 13:21 Відповісти
я не сомневался, что для вас и гудков - тоже росийский либерал.
Ваш путь устлан граблями, которых вы не видите, ибо взор ваш устремлён на Кассиопею.
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19.01.2023 13:35 Відповісти
крутой чувак!
термінатор, мля, - Шварц за статурою із "тепловізором" під лівим оком
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19.01.2023 13:30 Відповісти
нарешті зрозумів чому їх називають "хробаки"
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19.01.2023 13:31 Відповісти
... бо хробаки у них пайку крадуть
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19.01.2023 13:32 Відповісти
плятььььь, лайк тільки один можнааааа
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19.01.2023 13:33 Відповісти
конкуренти прокляті
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19.01.2023 13:34 Відповісти
Горєц, з гори зліз (у хліву) ....***** де він взявся, мотиль х-в
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19.01.2023 13:51 Відповісти
"дякую, дякую, всім щиро дякую"
В.А.ЗЄ-лєнський "Із вєчного" (ПСС, том ...надцятий)
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19.01.2023 14:44 Відповісти
....тепловізорооооооммммм...плятьььь
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19.01.2023 13:31 Відповісти
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19.01.2023 13:46 Відповісти
Галіаф комнатний
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19.01.2023 13:48 Відповісти
впізнаю, руSSкій......
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19.01.2023 15:27 Відповісти
Їх там тримають на хлібі і воді?
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19.01.2023 12:52 Відповісти
na narkoti
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19.01.2023 12:58 Відповісти
"Нам сонца нє нужна, нам партія свєтіт,
Нам хлєба нінада, работу давай..."
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19.01.2023 12:59 Відповісти
Для кацапських уй@бків це все якраз виглядає логічним.
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19.01.2023 12:54 Відповісти
Логіка - це європейська псевдонаука...
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19.01.2023 18:05 Відповісти
То, скоріш за все, "отріцалово" - неспівпраця з владою. Павутина - наркота. АСАВ - всі копи ублюдки. Короче все підряд.
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19.01.2023 12:55 Відповісти
Впевнений, це лайно має «цілком логічне» обгрунтування.
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19.01.2023 12:55 Відповісти
На бутылку его, как принято у кацапов.
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19.01.2023 12:56 Відповісти
Навпаки, не давати жодної пляшки! Нехай від "ломки" страждає
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19.01.2023 13:21 Відповісти
Не можна бути таким безпорадним.
А як же кацапська скрєра -- пляшка від шампусіка? 😛
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19.01.2023 13:26 Відповісти
Безпощадним
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19.01.2023 13:28 Відповісти
цих виродків потрібно тільки фізично знищувати адже іншого шляху не має
вони як сарана як таргани як пацюки
вони шкідники а шкідників потрібно знищувати
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19.01.2023 12:57 Відповісти
Причина взрыва в Беларуси: у МиГ-31К загорелся двигатель

Речь идет не о взрыве, а, вероятно, о помпаже двигателя.

Жители Минской области слышали в небе сильный звук, многие писали, что от него затряслись окна в домах. Так вот, по данным Гаюна над районом Молодечно у истребителя МиГ-31К ВКС РФ (RF-95194) произошло возгорание одного из двух двигателей, которое сопровождалось звуком взрыва - на деле же это был звук помпажа двигателя, после возгорания.

В результате, МиГ-31К ВКС РФ (RF-95194) был вынужден экстренно завершить полёт и вернуться на аэродром "Мачулищи".
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19.01.2023 12:59 Відповісти
От помпажа двигателя затряслись окна? А может от перехода на сверхзвук?
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19.01.2023 16:31 Відповісти
Какой он нафиг "отрицало" и авторитет, если лег под кремлевских петухов!
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19.01.2023 13:00 Відповісти
Сподіваюсь, наші ЗСУ кувалду, або щось таке, підготували...
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19.01.2023 13:03 Відповісти
Краще б Кірюше Буданову ці відео показувати журналістам з The Wall Street Journal, а не розповідати казки про те, що ніби то Київ удалось втримати завдяки якомусь банкіру Кірєєву, при цьому жодним словом не обмовившись в інтервю про героїчні бої під Києвом нашої Армії та ТРО...
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19.01.2023 13:04 Відповісти
Бил правша, но нужно было бить в бороду. Кстати эта падаль знает что на нее женевская конвенция не распространяется ? его можно престрелить и ничего не будет оно ПРЕСТУПНИК
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19.01.2023 13:09 Відповісти
По міжнародному праву - цей андрофаг н є полоненим і Женевська конвенція на нього не розповсюджується. Зате шкіра -це доказ нацизму московщини, яка використовує у військових цілях отакі формування.
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19.01.2023 13:11 Відповісти
на світильник в музей Війни згодиться, як експонат.
а ви що подумали ?
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19.01.2023 14:48 Відповісти
Я подумав, що такі особи повинні бути в графі "без вісті пропавші" або в крайньому випадку "гиройськи пагибшие ", но в обох випадках шкіра має залишитись як речовий доказ.
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19.01.2023 15:10 Відповісти
навіщо ціх тварей беруть в полон, вони ***** ні кому ні потрібні, це все вже списано в утіль, ще до того як его взяли в швангер...
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19.01.2023 13:11 Відповісти
Типичный кацапский задрот !
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19.01.2023 13:13 Відповісти
Наколіть йому фуй на лобі і до своїх же відпустіть
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19.01.2023 13:13 Відповісти
"Целый ряд источников СМИ и депутатов Парламента сообщает о скорой отставке Кирилла Тимошенко." - Діалог. Здається дещо до Зеленського доходить! Сподіваюсь на подібну новину стосовно Єрмака, згода Ради на це не потрібна!!!
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19.01.2023 13:13 Відповісти
ВеЗЕлін д'єрмака не відпустить
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19.01.2023 13:30 Відповісти
нема куди "доходити". пункт прийому не працює
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19.01.2023 14:37 Відповісти
Когда свастику облюбовали для своих http://exzk.ru/raspyatie-znachenie-tyuremnoj-tatuirovki/ татуировок представители криминального мира, точно неизвестно, но означает этот символ вовсе не принадлежность к нацистской или фашистской идеологии, а протест против существующих властей и устоев системы.
Места нанесения и разновидности

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19.01.2023 13:15 Відповісти
І на честь цього протесту йдуть воювати за владний режим та систему.

Боооже, які вони кончені ці кацапи.
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19.01.2023 13:19 Відповісти
точно. На видео - типичный росийский борец с автократическим режимом, типичный адепт западных демократических ценностей и гуманизма.
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19.01.2023 13:27 Відповісти
Look up Carlsberg Brewery Elephant swastika in Kopenhagen / København, Denmark / Danmark.

Build around year 1900,
just at the same time of some Austrian's birthday.

Carlsberg even had green swastikas on the paper labels on their Hof -beer,
but abandoned it after Hitler Germany plastered everything with hakenkreuzes.
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19.01.2023 16:29 Відповісти
"

Однако в зарубежных тюрьмах (в частности, в США) тату свастика может говорить о принадлежности владельца к одной из крупнейших белых расистских

банд «Арийское братство», славящейся немалым количеством убийств в местах лишения свободы (до 20% всех тюремных убийств в Америке).
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19.01.2023 16:52 Відповісти
Спідозний зек - воєн фуєв. Борцун з нацистами весь у свастиці нацистів.
Шоб ви виздихали усі в страшних борошнах.
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19.01.2023 13:17 Відповісти
Пані Іренко! Ви мабуть Гугл товмачем користуєтесь,.за кілька днів другий прокол.Та вже побажали б кацапоурці по галицьки: до гіляки.
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19.01.2023 14:33 Відповісти
Ви за мною стежите? 👀
Ніт Гугл толмачем я не користуюсь, я користуюсь «Підлогою країни» яку популяризував наш колега Welt, а ми лише за ним абізянічаємо.

Сподіваюсь, що ви ще побачите його перлини, бо це того варте.
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19.01.2023 14:40 Відповісти
Дякую за відповідь. Та ні, спеціально не стежу. Але увагу на ваші пости звертаю з того часу, як пані виходила на Цензор під канадийським прапором, і чомусь обізвала незаслужено мене трампістом.
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19.01.2023 14:56 Відповісти
Пані обзиває трампістами лише трампістів.

А під канадійським прапором я була, коли виходила на стежку війни з канадійською трампісткою, щоб бути на рівних.
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19.01.2023 15:02 Відповісти
Дякую. Зрозумів, що то були змагання з Веданою.До речі вже давно її не видно на Цензорі. Ну а я яким чином попав до трампістів? Таким ніколи не був.
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19.01.2023 15:35 Відповісти
Не було ніяких змагань, вона мене травила, а я оборонялась.

Вибачте, але я не пізнаю вас у гримі.
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19.01.2023 15:38 Відповісти
Та й мене не впізнаєте, хоча ми давно знайомі. Правда лютий модер забанив, от доводиться резервом користуватись.
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19.01.2023 19:06 Відповісти
Слава ЗСУ !!! Віримо в ЗСУ !!! Смерть нацистській ********* !!!
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19.01.2023 13:18 Відповісти
Ви тільки вдумайтеся ,фашист приїхав воювати з(фашистами) Боже який дебіл
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19.01.2023 13:18 Відповісти
його на бруствер потрібно виставити біля наших окопів - нехай обороняє..... Вони ж це правило придумали!
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19.01.2023 13:32 Відповісти
Звичайний зсучений, історія на паРАШІ повторюється....
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19.01.2023 13:33 Відповісти
Яке кончене!!! (с)
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19.01.2023 13:38 Відповісти
Так он все правильно сказал - он приехал с нацистами воевать в Украину
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19.01.2023 13:40 Відповісти
довбаний твій кацапський рот
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19.01.2023 13:41 Відповісти
І от тепер цього ублюдка будуть годувати, мити, вкладати спати на чисте простирадло...
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19.01.2023 13:42 Відповісти
Добавте, що розход на кожного полоненого 3000 грн. в міс, при тому що наші пенсіонери отрмують по 2100 грн. *судей пенсіонерів з 35 000 песії це не стосується*
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19.01.2023 15:14 Відповісти
Обезжиренный витязь какой-то. На былинного богатыря не тянет, вьетнамцы и то помощней выглядят.
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19.01.2023 13:43 Відповісти
Флібустьєр, корсар... ...районний
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19.01.2023 13:53 Відповісти
..дякую, Боже, що я не москаль
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19.01.2023 13:54 Відповісти
тато чистий зека. Ну який це фашист, в нього наколки зеківські - голова тигра, кіготь тигра, павук каракурт... В колонії для малоліток обкололи..
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19.01.2023 13:58 Відповісти
Подбросьте западным СМИ.
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19.01.2023 14:06 Відповісти
"- вы знаете кто этот мощный "антифашист?" ))
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19.01.2023 14:15 Відповісти
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19.01.2023 14:43 Відповісти
Здихля невірна. Європейцям цих асівбалітей треба продемонструвати.
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19.01.2023 14:16 Відповісти
и в тему)))
///

Депутат госдумы от "единой рассии" вячеслав никонов заявил, что денацификация в Украине идет по плану, так как по его данным самый популярный сервис в Украине - это удаление татуировок со свастикой. Буквально очереди выстроились в соответствующие салоны. Раньше же у каждого украинца были татуировки со свастикой, но благодаря рассии теперь этого больше не будет.)))

https://t.me/kazansky2017/5395

Вот такой дичью путинские холуи на полном серьезе оправдывают свое преступное вторжение в Украину и массовое истребление мирного населения. А потом в один день они просто объявят, что спецоперация закончена, так как мы все удалили татуировки со свастиками, и все цели достигнуты. И Z-дегенераты в это поверят и будут радостно славить Путина за блестящую пабеду над нацизмом.
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19.01.2023 14:22 Відповісти
Ще будуть плакати від щастя, як плакали, коли відкусили наш Крим.

Боже, які які вони кончені.
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19.01.2023 14:45 Відповісти
Так это ж символ солнца.
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19.01.2023 14:29 Відповісти
No,
Symbol of the lava meeres of the Full Moon.
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19.01.2023 16:32 Відповісти
вбийте його
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19.01.2023 14:42 Відповісти
"Мальчіка" распять, а з його шкіри зробити нацистській барабан
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19.01.2023 14:52 Відповісти
Его надо возить по западным столицам. В клетке
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19.01.2023 14:56 Відповісти
С палата номер 6 , как и его плюшивый *****.
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19.01.2023 15:19 Відповісти
Это он об ручку двери так споткнулся и ударился под глазом?
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19.01.2023 15:54 Відповісти
ten kacap jest głupi i zagubiony
ale ale
uk.wikipedia.org/wiki/Свастика
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19.01.2023 16:14 Відповісти
Even the Heiland Jeusux Davidov had his traitor.

Overall, to show maximum disagreement with
Karl Marx based Communism and
Current Western Values one has to accept,
that the stolen swastika from gypsy India
became a symbol of expression,
since A.H. a.d. 1945.
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19.01.2023 16:37 Відповісти
.

так рашизм - это и есть современный фашизм.

всех рашистов можно отнести к фашистам, чтобы они ни говорили о себе сами.

и сама азиопская паРаша-эрэфия - это, без сомнения, фашистская страна.
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19.01.2023 21:26 Відповісти
Вроді, гітлер сказав,що майбутні фашисти будуть називати себе антифашистами,ось і є яскравий приклад.
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19.01.2023 21:49 Відповісти
Гітлер реанімований чи клонований ? Може онучок на рашці завалявся? Мармиза один в один і аксесуари підходящі.
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01.02.2023 21:48 Відповісти
 
 