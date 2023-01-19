Українські воїни полонили "вагнерівця"-"антифашиста" з нацистськими татуюваннями. ВIДЕО

Українські воїни полонили "вагнерівця" з нацистськими татуюваннями на тілі.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, при цьому полонений заявив, що він приїхав в Україну воювати з нацистами.

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