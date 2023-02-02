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Артилеристи 43-ї бригади просять допомогти з шинами для бойових тягачів. ВIДЕО

Волонтерський центр "UAHELP" просить про допомогу у придбані шин для тягачів для 43-ї окремої артилерійської бригади імені гетьмана Тараса Трясила - єдиної яка працює славнозвісними "Піонами", а віднедавна ще й німецькими "Panzerhaubitze 2000".

Про це йдеться у повідомленні волонтерського центру "UAHELP", передає Цензор.НЕТ.

"Наша артилерія працює з усіх сил аби тримати лінію фронту, оберігати нашу піхоту та вибивати російських загарбників з української землі. Але без бойових тягачів, які переміщують українську артилерію, вона не зможе ефективно робити свої дива, адже саме від них залежить як швидко буде доставлена відповідна зброя на бойові позиції та у разі потреби вивезена на ремонт.

Наш Волонтерський центр "UAHELP" з березня тримає шефство над 43-ою окремою артилерійською бригадою імені гетьмана Тараса Трясила - єдиною яка працює славнозвісними "Піонами", а віднедавна ще й німецькими "Panzerhaubitze 2000". З самого початку нашої волонтерської діяльності однією з основних видів нашої допомоги бригаді є пошук та постачання запчастин для її бойових тягачів - КРАЗів і МАЗів, які транспортують "Піони" та "Панцери" бригади (а також "гусянку" багатьох інших підрозділів). Ми - єдина волонтерська організація яка систематично забезпечує саме такі запити бригади, й нам це вдається робити завдяки пожертвам звичайних українців (ось кілька показових прикладів: посилання1, посилання2).

І ось останнім часом для бригади стає все важливішою потреба оперативно замінювати шини бойових вантажівок і їхніх тралів, адже через все більш інтенсивну експлуатацію вони дуже швидко стають непридатними і до нас звернулися бійці з проханням з цим допомогти.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Воїнам 43-ї артбригади передали ще один танковий тягач Oshkosh

Тому закликаємо уважно подивитися відео, в якому наш Святослав Кутняк - лейтенант автомобільної роти 43-ої бригади та співзасновник нашої партії Народовладдя - детально розповідає та демонструє на практиці чому дуже важливо аби якомога більше українців долучилися до цієї справи! 

Звертаємо увагу, що специфіка цього проекту - забезпечення тягачів новими шинами - полягає в тому, що підтримка потрібна постійна, а особливо в холодну пору року, тож сподіваємося на вашу активність!

Разом - Сила!

Слава ЗСУ!

P. S. Всі реквізити Ви знайдете нижче, але окремо закликаємо підписуватися на автоматичні щомісячні внески на Patreon нашого волонтерського центру (http://patreon.com/uahelp), щоб ми могли оперативно закривати дрібніші запити наших "флористів", адже просто технічно неможливо під кожний запит бійців встигати робити окремий збір (а кожний новий підписник ще й класний подарунок отримує - чудовий подарунковий набір з футболкою з "Піонами" 43-ої арт. бригади - такий, як ось тут.

------------------------

Наші звіти ви можете знайти на нашому YouTube каналі та Телеграм-каналі "UAHELP" (ось, наприклад, останній - 24-ий - звіт про нашу допомогу 43-ій бригаді). Окремо звертаємо Вашу увагу на документ від бригади, який підтверджує шефство нашого волонтерського центру над нею: https://t.me/centeruahelp/192 

- Окрема "банка" Монобанку для збору на шини до бойових вантажівок:

https://send.monobank.ua/jar/T5Hc1ecMZ 

- Інші реквізити нашого Волонтерського центру "UAHELP":

Приват: 4731219619498052
Моно: 5375414116170464
PayPal: [email protected]
Реквізити юр. особи БО БФ "ЮА.ХЕЛП" тут: https://uahelp.narodovladdia.com/#donate" - йдеться у повідомленні. 

Автор: 

благодійність (569) допомога (8345) волонтери (1333) 43 артилерійська бригада великої потужності (22)


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Топ коментарі
+22
Звичайно українці допоможуть-але ці мерзенні крадії з мінооборони вже задовбали мерзоти...
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02.02.2023 21:28
+16
Відосіки схоже не допомагають
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02.02.2023 21:28
+15
Пане Верховний Головнокомагдувач і пане Резніков - де необхідне забезпечення тих, хто забезпечує мир в наших містах, тримає ворога на відстані і відганяє? Чи на шинах багато не вкрадеш. краще поставляти яйця по 170 гривень?
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02.02.2023 21:32
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а про німецьку техніку було цим волонтерам було обов'язково ЛЯПАТИ?
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02.02.2023 21:23 Відповісти
А хіба це секретна інфа?
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08.02.2023 20:05 Відповісти
Це відео має стати причиною відкриття кримінальних проваджень проти чиновників Міноборони! Закуповувати для ЗСУ шини виробництва часів СРСР це злочин! Порепані шини на тягачах це не від уламків, це від поганої якості та від старості шин! По факту закупівлі неякісних шин, а також по факту незакупівлі якісних шин мають бути кримінальні провадження за злочинну бездіяльність а може навіть за диверсію!
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09.02.2023 08:44 Відповісти
це питання до Росави... та чи вона жива ще
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02.02.2023 21:26 Відповісти
До такої техніки шини робили в Дніпрі.
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02.02.2023 21:28 Відповісти
На "Шинному" заводі, який вже давно помер, до дніпрянам краще був "квартал" і "свати", а не заводи.
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02.02.2023 21:54 Відповісти
Тоді в Бобруйськ краще було поїхати за подібними шинами, там і вибір більший, і співвідношення ціна -якість краща була, ніж на Дніпрошині.
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02.02.2023 22:23 Відповісти
Звичайно українці допоможуть-але ці мерзенні крадії з мінооборони вже задовбали мерзоти...
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02.02.2023 21:28 Відповісти
Відосіки схоже не допомагають
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02.02.2023 21:28 Відповісти
чотири статті нижче відповідь де взяти гроші ..
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02.02.2023 21:28 Відповісти
Того мільйона баксів, який нещодавно знайшли під матрацом чиновника Міноборони, вистачить на стільки покришок, що порадує цих хлопців.
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02.02.2023 21:29 Відповісти
той мільон віддали взад, бо його дала "потримати" в дивані того чиновника незряча девяносторічна бабця.
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02.02.2023 22:17 Відповісти
арахамії добре "попрацювали"....
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03.02.2023 13:32 Відповісти
Це вже треш якийсь. Шини? Шини млять? Тупий разводняк на бабло. Хай я буду тисячу разів не правий, закидайте мене камінням.
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02.02.2023 21:29 Відповісти
Самое интересное, что про разводняк больше всех орут те, кто ни копейки на армию не задонатил...
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02.02.2023 22:04 Відповісти
Та ні, про шини то правда. Маю знайомих в таких бригадах, які скидаються і за свої кошти купують "резину" на КРАЗи, бо їхати, точніше переїзджати потрібно постійно, а вони їх ріжуть не тільки об осколки, а об все розбите, бо там де вони доріг немає.
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02.02.2023 22:12 Відповісти
Поки не буде шин, запрягти Резнікова замість тягача - хай на яйцях підкочує.
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02.02.2023 21:30 Відповісти
коли "важка технiка" типу "асфальт" закiнчиться, будем "далекобiйними яйцями" кидатися. на крайняк - построїти всiх "вiдповiдальних працiвникiв МО" - там їх до чорта, вони i без шин тягачi будуть носити куди треба.
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02.02.2023 21:31 Відповісти
Пане Верховний Головнокомагдувач і пане Резніков - де необхідне забезпечення тих, хто забезпечує мир в наших містах, тримає ворога на відстані і відганяє? Чи на шинах багато не вкрадеш. краще поставляти яйця по 170 гривень?
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02.02.2023 21:32 Відповісти
не на часі...НЕ заважайте знімати відосіки 95-кагалу і Земарафону...лохотрону...там можна посміятися....
і арахамії Дуже зайняті...: розблоковують санкції руSSкого Злодія абрамовича...
щоб той дав 1000 гривень на шини....
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03.02.2023 13:37 Відповісти
А чем заняты тыловые снабженцы?Или в части нет службы тылового обеспечения?Я этого не могу понять.И невозможно все проблемы армии повесить на волонтёров и народ.Или снабженцы только яйцами занимаются.
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02.02.2023 21:34 Відповісти
А командывание части разве не в курсе проблем?Ну не настолько же отбитые на голову там командиры?Ждём ихних коментариев под этим видео.
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02.02.2023 21:40 Відповісти
Наверняка в курсе. Но по документам там стопудов новенькие шины или по крайней мере целые рабочие. И выписать новые нэмае мажливости, поэтому тягач у вас рабочий и ниипет - крутитесь как хотите, хоть на горбу несите, но боевую задачу надо выполнить. У совкового командования один ответ - меня нии пет!
Или вы думаете что у нас стандарты нато и все такое? )))) Я тоже так когдато думал обчитавшись пропаганды. Пока не мобилизировали. И мои розовые мечты про современную армию разбились о совковую реальность. Нит, все что вы читаете про русню применимо и к нашей армии.
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09.02.2023 09:40 Відповісти
І це кожний раз різні проблеми з комплектуючими при наявності у міноборони інтендантських служб і посад с великими посадовими окладами і всілякими надбавками включаючи військові. Получається постачанням на фронт відають дві організації - колективний Захід і весь народ, а міноборони і укроборонпром держать нейтралітет.
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02.02.2023 21:42 Відповісти
Абсолютно згідний !!!

Вже такі речі як гума для важкої техніки повинні забезпечуватися не волонтерами !!!
Міністерство оборони замість вати набиває матраси сто доларовими купюрами.
Для гума дурниця !!!
Тільки проблема !!! Вони будуть її рахувати літрами
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02.02.2023 21:49 Відповісти
+++
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02.02.2023 21:50 Відповісти
Да сейчас зам министра внесе залог 400 лямов и будет вам на шины
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02.02.2023 21:51 Відповісти
об,їдаєш Норвегію, паразитуєш, тратить вона на тебе тисячі євро в місяць, краще б то було допомогою для ЗСУ...
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02.02.2023 22:26 Відповісти
Раджу військовим замість того щоб лізти в кишені збіднілих українців взяти за яйця Зє і його "міністра оборони" з усім наскрізь корумпованим міністерством. І якщо не вистачить то ми допоможемо. Але поки військові погоджуються смоктати лапу і покірно терпіти розкрадання армійських грошей командуванням на мільярди мнеі, наприклад, не хочеться реагувати на їх запити. Виходить що насправді я не армії допомагаю а наповнюю кишені "резнікових"...
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02.02.2023 21:52 Відповісти
Та йди ти до відомої матері, радник.

Треба зав'язувати коментарі читати на цензорі, одні гостроязикі мудили, які задонатили 200грн у березні і на цьому їхня участь закінчилась, тепер тут дотепи пишуть, виродки
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02.02.2023 22:34 Відповісти
Є з чого донатити? Дій. Я тільки "за".
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02.02.2023 22:41 Відповісти
А що ти зробив для перемоги? Пару разів 200 грн скинув?

Зубожілі українці такі бідні, що у п'ятницю-суботу у кафе вільних столиків немає
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02.02.2023 22:37 Відповісти
Не дивуйтеся, тут критиків обговорювачів і жлобів диванних валом, з них багато пенсіонерів і вони цілий день приклеєні до стільця або спинки дивана і i ,
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03.02.2023 04:55 Відповісти
А що робити військовим, навіть якщо їм щось не подобається? Вони залежать від держави в плані зарплат, забезпечення, з одного боку ворог, з іншого 8271. Будь-кого, хто почне з'ясовувати відносини з державою, моментально зпакують, оголосять російськими агентами, а далі в'язниця, і тут пів-Цензора буде цьому аплодувати. Он деякі відмовились продовжувати воювати, поки їх не нагодують, не забезпечать набоями, і не дадуть коротку відпустку додому, ну і всі зараз сидять. Ви чесно таку дурню пропонуєте..., без урахування місцевих нюансів. Ми вже майже тоталітарна країна, один стиль мобілізації чого вартий.
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09.02.2023 02:30 Відповісти
Створювати незалежну профспілку, політичні партії і "по-тихому" фізично знищувати армійських корупціонерів.
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09.02.2023 06:55 Відповісти
Если продать яйцы по 17, там должно на шины хватить, а вообще не смешно😠
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02.02.2023 21:56 Відповісти
Прозто піздєц, де держава, невже єрмак і татаров вже крадуть все під нуль
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02.02.2023 22:07 Відповісти
під -1. А бувають дні, коли навіть і під -2.
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02.02.2023 22:21 Відповісти
Б/в з Європи не підходять?
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02.02.2023 22:44 Відповісти
Пусть в мин обороны обращается, а то оно миллиардами ворует, а народ покупает!
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02.02.2023 23:00 Відповісти
шо там де ті підори з ************ : "а це колеса",так ***** колеса,бо гума на війні це витратник,але ж всі зечмоні потролили Пороха,за колеса,а тепер як починає даватись в знаки дифіцит шин,тут всі такі їбать здивовані?
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02.02.2023 23:17 Відповісти
Це пізда, може в дивані у Зе пошукати ???
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02.02.2023 23:32 Відповісти
А чим зайнятий Резніков й нахіба такий міністр оборони?!
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02.02.2023 23:40 Відповісти
Хочу запитати ... Окрім артелерістів 43-ї бригади більш не існує артилерії? Чому так багато уваги саме до них? В чому фішка?.. ми сидимо тут у самій сраці під кацапським кордоном, а судячи з новин воюють дві ***** три бригади.. дістає **** ві усього цього. 45-та ОАБр ЗСУ.
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03.02.2023 00:06 Відповісти
наш Святослав - лейтенант автомобільної роти 43-ої бригади та співзасновник нашої партії Народовладдя Джерело:

Все це схоже на піар партії народовладдя на війні.

За законом, військовослужбовці не можуть бути членами будь-яких політичних партій або організацій чи рухів.
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03.02.2023 00:48 Відповісти
Он Порох, до тих DAFів, шо Громада та він закупили більш 200 штук, зразу і декілька комплектів резини привозить. А на відосах далеко на фронті не по'їдеш - у беспечних місцях можно - там рулить кв95 та свати.
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03.02.2023 09:24 Відповісти
Опять народ, помоги. А к резникову не пробовали? К зеле у него много простых решений.
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03.02.2023 09:41 Відповісти
Мінестерство цим повино зай матися , а не волонтери
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03.02.2023 09:58 Відповісти
Ось Ти дал джазу, Братику!!!
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03.02.2023 10:53 Відповісти
тю. продайте яйця Рєзнікова і вистачить на шини...
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03.02.2023 11:24 Відповісти
Продавать на граммы!
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03.02.2023 12:52 Відповісти
коля каклета з таю привезе
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03.02.2023 13:07 Відповісти
А что Зекоманда не может помочь, а зелелохи ?
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03.02.2023 22:54 Відповісти
+500, хоча яйця по 17 теж не дають спокою, хай щастить нашим воїнам
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04.02.2023 10:03 Відповісти
+
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08.02.2023 18:44 Відповісти
А в нас є МО чи нахіба там Рєзніков сидить? Щоб кармани набивати?
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08.02.2023 19:24 Відповісти
Де тей стендапер що глузував з Марини Порошенко за подарований тягач? Скільки воно задонатить? Скот.
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08.02.2023 19:46 Відповісти
Знову Шмиля-Резнікова та їх замів вішати треба за злочинну бездіяльність під час ВОЄННОГО СТАНУ У ПИТАННЯХ ВСЕБІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПОТРЕБ ЗБРОЙНИХ СИЛ.
То яйця то колеса, то речове майно…. А можливо, це просто САБОТУВАННЯ чи ЗРАДА!!?.?

Стаття 9. Повноваження Кабінету Міністрів України стосовно Збройних Сил України

https://zakon.rada.gov.ua/go/1934-12

Кабінет Міністрів України:

організує підготовку та реалізацію загальнодержавних програм розвитку Збройних Сил України, озброєння та військової техніки, інших державних програм стосовно Збройних Сил України, державного оборонного замовлення на поставку (закупівлю) продукції, виконання робіт, надання послуг для потреб Збройних Сил України, створення недоторканних та мобілізаційних запасів;

забезпечує постачання Збройним Силам України озброєння, військової техніки, енергетичних, матеріально-технічних та інших ресурсів і майна, надання послуг та їх фінансування в обсягах, що необхідні для ефективного виконання Збройними Силами України покладених на них завдань і функцій;
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08.02.2023 23:13 Відповісти
 
 