Артилеристи 43-ї бригади просять допомогти з шинами для бойових тягачів. ВIДЕО

Волонтерський центр "UAHELP" просить про допомогу у придбані шин для тягачів для 43-ї окремої артилерійської бригади імені гетьмана Тараса Трясила - єдиної яка працює славнозвісними "Піонами", а віднедавна ще й німецькими "Panzerhaubitze 2000".

Про це йдеться у повідомленні волонтерського центру "UAHELP", передає Цензор.НЕТ.

"Наша артилерія працює з усіх сил аби тримати лінію фронту, оберігати нашу піхоту та вибивати російських загарбників з української землі. Але без бойових тягачів, які переміщують українську артилерію, вона не зможе ефективно робити свої дива, адже саме від них залежить як швидко буде доставлена відповідна зброя на бойові позиції та у разі потреби вивезена на ремонт.

Наш Волонтерський центр "UAHELP" з березня тримає шефство над 43-ою окремою артилерійською бригадою імені гетьмана Тараса Трясила - єдиною яка працює славнозвісними "Піонами", а віднедавна ще й німецькими "Panzerhaubitze 2000". З самого початку нашої волонтерської діяльності однією з основних видів нашої допомоги бригаді є пошук та постачання запчастин для її бойових тягачів - КРАЗів і МАЗів, які транспортують "Піони" та "Панцери" бригади (а також "гусянку" багатьох інших підрозділів). Ми - єдина волонтерська організація яка систематично забезпечує саме такі запити бригади, й нам це вдається робити завдяки пожертвам звичайних українців (ось кілька показових прикладів: посилання1, посилання2).

І ось останнім часом для бригади стає все важливішою потреба оперативно замінювати шини бойових вантажівок і їхніх тралів, адже через все більш інтенсивну експлуатацію вони дуже швидко стають непридатними і до нас звернулися бійці з проханням з цим допомогти.

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Тому закликаємо уважно подивитися відео, в якому наш Святослав Кутняк - лейтенант автомобільної роти 43-ої бригади та співзасновник нашої партії Народовладдя - детально розповідає та демонструє на практиці чому дуже важливо аби якомога більше українців долучилися до цієї справи!

Звертаємо увагу, що специфіка цього проекту - забезпечення тягачів новими шинами - полягає в тому, що підтримка потрібна постійна, а особливо в холодну пору року, тож сподіваємося на вашу активність!

Разом - Сила!

Слава ЗСУ!

P. S. Всі реквізити Ви знайдете нижче, але окремо закликаємо підписуватися на автоматичні щомісячні внески на Patreon нашого волонтерського центру (http://patreon.com/uahelp), щоб ми могли оперативно закривати дрібніші запити наших "флористів", адже просто технічно неможливо під кожний запит бійців встигати робити окремий збір (а кожний новий підписник ще й класний подарунок отримує - чудовий подарунковий набір з футболкою з "Піонами" 43-ої арт. бригади - такий, як ось тут.

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Наші звіти ви можете знайти на нашому YouTube каналі та Телеграм-каналі "UAHELP" (ось, наприклад, останній - 24-ий - звіт про нашу допомогу 43-ій бригаді). Окремо звертаємо Вашу увагу на документ від бригади, який підтверджує шефство нашого волонтерського центру над нею: https://t.me/centeruahelp/192

- Окрема "банка" Монобанку для збору на шини до бойових вантажівок:

https://send.monobank.ua/jar/T5Hc1ecMZ

- Інші реквізити нашого Волонтерського центру "UAHELP":

Приват: 4731219619498052

Моно: 5375414116170464

PayPal: [email protected]

Реквізити юр. особи БО БФ "ЮА.ХЕЛП" тут: https://uahelp.narodovladdia.com/#donate" - йдеться у повідомленні.