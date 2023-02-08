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Зеленський у Парижі зустрівся з Макроном і Шольцом. ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський прибув до Франції.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Зеленський у Парижі зустрівся з Макроном і Шольцом 01

Президент Франції Емманюель Макрон та Федеральний канцлер Німеччини Олаф Шольц зустріли Зеленського біля входу до Єлисейського палацу в Парижі.

Автор: 

Зеленський Володимир (23913) Франція (3076) Макрон Емманюель (1464) Шольц Олаф (1137)


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Топ коментарі
+7
шо там на болотах? пожежну команду викликали?
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08.02.2023 23:59
+7
Порохоботы опять приебутся, что президент без галстука?
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09.02.2023 00:12
+6
Наче якийсь бомжара.
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09.02.2023 00:16
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шо там на болотах? пожежну команду викликали?
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08.02.2023 23:59 Відповісти
Ні. Там чистять шкіру, бо молі вже її ділять, але хто б її зняв , ще не знайшли.
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09.02.2023 00:09 Відповісти
Макрон знов посадить його спиною до преси?
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09.02.2023 00:04 Відповісти
Чомусь Макрон зустрів Зе не так тепло , як зустрічав путлєра обнімалками
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09.02.2023 00:08 Відповісти
чему? Спинку погладил
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09.02.2023 01:28 Відповісти
Порохоботы опять приебутся, что президент без галстука?
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09.02.2023 00:12 Відповісти
ну копеечку отработать то нужно
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09.02.2023 00:14 Відповісти
Наче якийсь бомжара.
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09.02.2023 00:16 Відповісти
Юлька бананами уже угостила?
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09.02.2023 00:24 Відповісти
Запитаєш у нього коли повернеться з Парижу.
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09.02.2023 08:38 Відповісти
Якщо вам светер з українським тризубом, то бомжара, то можете йти слідом за руським кораблем!
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09.02.2023 03:01 Відповісти
Він не в своєму кварталі, а уособлює собою Україну. Британці народ чопорний, а тут приїхав якийсь чувак вдягнений як дворова шпана. Та ще і неголений як бомж з помийки.
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09.02.2023 08:35 Відповісти
Ei ruski , eta zhe vi tam pastaianna ibites ...🤡
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09.02.2023 00:34 Відповісти
Ти су@ ара тільки порохоботів бачиш перед собою , зелень пузата 🤮😠
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09.02.2023 00:38 Відповісти
Еще и тебя видим. Но ты ж не порохобот? А то они шизики.
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09.02.2023 00:52 Відповісти
Тебе турбувати не будуть, щоб не погіршити твій психічний стан.
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09.02.2023 10:15 Відповісти
Зеленський, міг би поголитися і костюм надягнути. Нічого страшного би не сталося.
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09.02.2023 00:14 Відповісти
До корупціі ще можна , але це вже погодя
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09.02.2023 00:45 Відповісти
Очень важное турне , то , что президенты и канслер беседуют и договариваются до конкретных действий не заменит никакие телефонные звонки . Боже и союзники ,помогите Украине в тяжелую минуту !
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09.02.2023 00:44 Відповісти
Яйця по 17, а на костюм і бритву все одно бракує. Він хоч зуби почистив після мівіни зі скумбрією?
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09.02.2023 00:47 Відповісти
Судячи з фото, він піджак під светер сховав і в труси заправив, забувши навіть писок поскубити. А коли розмовляє без папірця, то таке враження, ніби обдолбався. А ви що робите під столом у Єрмака?
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09.02.2023 01:11 Відповісти
Зумів би набагато краще за чотирижди ухилянта, якщо ви без цього не заснете. Єдине, чого я не зміг би, це бути на підтанцьовці у Бені з Єрмаком, а ще грати на роялі не пальцями, бачити мир в очку пуйла і знищувати обороноздатність країни - в сраку такі "талани".
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09.02.2023 01:30 Відповісти
А за диверсії проти України і українців ще не відсидів.
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09.02.2023 01:44 Відповісти
Всі. Дев'ята - розминування Чонгару. Медики попереджають - зелемарафон пошкоджує мозок до стану амеби.
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09.02.2023 01:59 Відповісти
Якщо ви так захоплюютеся випорожненнями, Vodkov, то вам на зелемарафон.
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09.02.2023 01:18 Відповісти
ти - ворог
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09.02.2023 22:27 Відповісти
Мені вся москальня так каже, валянку зелений - тому це вже як комплімент.
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10.02.2023 02:54 Відповісти
Шановні редактори Цензор.нет!
Не поширюйте в мережі помилок.
Визначтесь нарешті з відмінюванням прізвища канцлера Німеччини!
Якщо він Шольц, то з ШольцОм!
Якщо він Шольце, тоді з ШольцЕм!
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09.02.2023 00:51 Відповісти
А пам"ятаєте, як все починалось? Покатушкі "на лижах" в Бєніном Буковєлє, за спиною українського суспільства, плавно перетворилися у "встрєчу бєз галстуков" в спекотному "чорному" офшорі Омані з екс-керівником ФСБ Патрушевим, про що тоді, рівно 3 роки тому, у січні-лютому 2020 писала шокована преса... Після цієї зустрічі, вже наприкинці лютого 2020, керівником ОП був призначений Єрмак. Який де-факто всі останні 3 роки насправді й рулить країною в "турборежимі"...
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09.02.2023 02:15 Відповісти
кацап-бот
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09.02.2023 22:25 Відповісти
А де Ярмак
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09.02.2023 16:43 Відповісти
Франція і Німеччина довгі роки воювали і конфліктували. Це добрий знак Європи.
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09.02.2023 22:23 Відповісти
 
 