Зеленський у Парижі зустрівся з Макроном і Шольцом. ВIДЕО
Президент України Володимир Зеленський прибув до Франції.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Президент Франції Емманюель Макрон та Федеральний канцлер Німеччини Олаф Шольц зустріли Зеленського біля входу до Єлисейського палацу в Парижі.
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