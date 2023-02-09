Артилеристи знищують ворожу бронемашину прямим влучанням. ВIДЕО

Поблизу Вугледару артилеристи прямим влучанням знищили російську бронемашину, що рухалася в бронегрупі з чотирьох одиниць.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, судячи із запису, що опублікований у соцмережах, щонайменше поранень, зазнали кілька окупантів. Автор публікації зазначає, що бронегрупа належала до складу 155-ї бригадт морської піхоти Тихоокенського флоту армії РФ.

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