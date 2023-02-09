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Артилеристи знищують ворожу бронемашину прямим влучанням. ВIДЕО

Поблизу Вугледару артилеристи прямим влучанням знищили російську бронемашину, що рухалася в бронегрупі з чотирьох одиниць.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, судячи із запису, що опублікований у соцмережах, щонайменше поранень, зазнали кілька окупантів. Автор публікації зазначає, що бронегрупа належала до складу 155-ї бригадт морської піхоти Тихоокенського флоту армії РФ.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Воїни 92-ї ОМБр знищують ворожий танк. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17468) знищення (7293) Вугледар (143)


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Топ коментарі
+9
теплий дощ ,теплий дощ ,валит по стрісі...
....M982 Excalibur. Артилерія ЗСУ знищила на фронті російський зенітний ракетний комплекс (ЗРК) «Оса».https://t.me/Ukraine_365News/45917
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09.02.2023 10:56
+8
А на остальных что снарядов не хватило или всех убьем сразу и война завтра завершится. Кто дает наводку - совсем бестолковый наводчик чего было не ударить когда было 3 машины вместе и орков с десяток одним-двумя снарядами можно было положить всех и повредить несколько единиц техники.
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09.02.2023 11:44
+6
То-то. Там был просто идеальный момент, когда пянь загнала всех 3 машин вместе почти на минуту. И сами там кучковались.
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09.02.2023 12:14
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09.02.2023 10:52 Відповісти
теплий дощ ,теплий дощ ,валит по стрісі...
....M982 Excalibur. Артилерія ЗСУ знищила на фронті російський зенітний ракетний комплекс (ЗРК) «Оса».https://t.me/Ukraine_365News/45917
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09.02.2023 10:56 Відповісти
..та кацапы там же ж угашеные в хлам, или бухие или обкуреные-обколотые, с торможением, недопустимым на поле боя, какая бы задача у них не стояла
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09.02.2023 11:01 Відповісти
...Слава Солдатам Великой Ukrainy
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09.02.2023 11:05 Відповісти
Останній танк схоже з коптера підбили.
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09.02.2023 11:20 Відповісти
А на остальных что снарядов не хватило или всех убьем сразу и война завтра завершится. Кто дает наводку - совсем бестолковый наводчик чего было не ударить когда было 3 машины вместе и орков с десяток одним-двумя снарядами можно было положить всех и повредить несколько единиц техники.
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09.02.2023 11:44 Відповісти
То-то. Там был просто идеальный момент, когда пянь загнала всех 3 машин вместе почти на минуту. И сами там кучковались.
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09.02.2023 12:14 Відповісти
Не понятно, чем танк в левой стороне подбили. От 1:48 до 2:20 выглядит что с БМП додавили тех, кому попало в 0:14. Хз чего первым танком тащили.
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09.02.2023 12:19 Відповісти
За танком першим тягли, здається, ЗУ-23-2
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09.02.2023 12:42 Відповісти
Якщо ця зграя придурків - "морская пехота армии РФ", то я спокійний.
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09.02.2023 13:15 Відповісти
міна.
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09.02.2023 13:47 Відповісти
 
 