Російський окупант помирає в полі. ВIДЕО
Українські воїни знищили штурмову групу російських окупантів до складу якої входило щонайменше вісім росіян.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, на відеозаписі, що опублікований у соцмережах, видно, як оператор українського дрона скидає боєприпас на окупанта, що ще подає ознаки життя. Поблизу нього лежать тіла ще семи ліквідованих загарбників.
Топ коментарі
+82 SabakaBarabaka Yo #524041
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+79 Старый зольдат
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если мы хотим быть такими же - то за что мы воюем? только за землю или все же за ценности?
в зависимости от ответа на мой вопрос вы узнаете - европеец вы или азиат.
Ми зараз поставлені в ті ж умови, що й Ізраїль в 1949 році (та й впринципі й понині) - нам нема куди відступати. Кацапи ж зараз, як і араби тоді(не всі ж звичайно, а одурманені пропагандою) просто хочуть нас знищити.
Светит луна или падает снег
Счастьем и болью связан с тобою,
кацапский солдат...
по бокам санбат он груз 200-гад...
ще декiлька жменьок гарного гумусу для української землi. ))
І нехай ВОНИ подохнуть ВСі на ВСІ СТО!!!