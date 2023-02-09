Російський окупант помирає в полі. ВIДЕО

Українські воїни знищили штурмову групу російських окупантів до складу якої входило щонайменше вісім росіян.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на відеозаписі, що опублікований у соцмережах, видно, як оператор українського дрона скидає боєприпас на окупанта, що ще подає ознаки життя. Поблизу нього лежать тіла ще семи ліквідованих загарбників.

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