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Російський окупант помирає в полі. ВIДЕО

Українські воїни знищили штурмову групу російських окупантів до складу якої входило щонайменше вісім росіян.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на відеозаписі, що опублікований у соцмережах, видно, як оператор українського дрона скидає боєприпас на окупанта, що ще подає ознаки життя. Поблизу нього лежать тіла ще семи ліквідованих загарбників.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Вдовам ліквідованих "героев Донбасса" видали шуби. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17468) смерть (6756) дрони (4739)


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Топ коментарі
+82
привет кабздону, мразь мокшанская.
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09.02.2023 11:03
+79
Такие видео очень хорошо влияют на сердечно-сосудистую и нервную системы. Рекомендуется к просмотру не менее 3-х раз в день и один раз непременно перед сном.
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09.02.2023 11:04
+57
Оце варто було пертись сюди щоб тут здохнути?
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09.02.2023 11:04
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Навпаки, гуманно. Ми потратили на орка вога, щоб він не мучився, повільно помираючи. Невже вам не відома фраза з совкокацапських фільмів - "Добєй мєня".
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09.02.2023 13:17 Відповісти
известна. Эта фраза как нельзя лучше характеризует ОРКОВ, их цинизм и жестокость.
если мы хотим быть такими же - то за что мы воюем? только за землю или все же за ценности?
в зависимости от ответа на мой вопрос вы узнаете - европеец вы или азиат.
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09.02.2023 13:19 Відповісти
Ми воюємо за Батьківщину, за нашу землю. Кацапи ж воюють за "ценності", за їхній грьобаний вонючій рюзьге мір.
Ми зараз поставлені в ті ж умови, що й Ізраїль в 1949 році (та й впринципі й понині) - нам нема куди відступати. Кацапи ж зараз, як і араби тоді(не всі ж звичайно, а одурманені пропагандою) просто хочуть нас знищити.
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09.02.2023 13:38 Відповісти
Получи ДВА РУБЛИКА, мразь!
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09.02.2023 20:10 Відповісти
Якось мені з 14-го відрізало прислуховуватися до їх побажань,а тим більше добро їм робити. Від слова "зовсім".
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09.02.2023 18:15 Відповісти
Классно, конечно... Но видео, когда рашист сам себя взрывает гранатой и как два скота тонут в канаве - все же убедительнее)
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09.02.2023 12:10 Відповісти
- Сюда я больше не ездун... Hе ездюк... Hе ездец...
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09.02.2023 12:22 Відповісти
Короче - мне п...дец.
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09.02.2023 12:25 Відповісти
Маман будет как мадам в шубе новой...
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09.02.2023 18:13 Відповісти
Поле,Украинское поле
Светит луна или падает снег
Счастьем и болью связан с тобою,
кацапский солдат...
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09.02.2023 18:07 Відповісти
Аттестат в крови-он подох в степи
по бокам санбат он груз 200-гад...
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09.02.2023 18:11 Відповісти
Умирает? СДЫХАЕТ!!!
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09.02.2023 12:28 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=3EJ4Cl07QSc
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09.02.2023 12:43 Відповісти
***** таку би смерть, щоб здох в МУКАХ.
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09.02.2023 12:55 Відповісти
слишком маленькое наказание за все его преступления.
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09.02.2023 12:59 Відповісти
смерть пуйла повинна бути набагато, набагато довшою... а потiм - вiчно горiти в пеклi.
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09.02.2023 13:21 Відповісти
красивое кино от ЗСУ!последнии конвульсии *************** свинособаки..........СЛАВА ЗСУ!!!!!!!!!!!!!!
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09.02.2023 13:02 Відповісти
.

ще декiлька жменьок гарного гумусу для української землi. ))
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09.02.2023 13:28 Відповісти
Та, взагалі-то, так собі гумус!
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09.02.2023 20:12 Відповісти
Не просто хорошо влияют, а укрепляют нервную и сердечно-сосудистую систему, улучшают сон и аппетит.
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09.02.2023 14:04 Відповісти
Треба ці відео виложувати на руських ресурсах. Щоб знали, що подохнуть всі на нашій землі.
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09.02.2023 14:34 Відповісти
и дарагая нє узнаєт какой у парня бил канєц))))
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09.02.2023 14:53 Відповісти
А міг би здохнути від горілки у сні.
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09.02.2023 15:18 Відповісти
його сюди ніхто не звав!
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09.02.2023 16:14 Відповісти
кто його сюда звав..
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09.02.2023 17:18 Відповісти
вот так смотрел и смотрел бы вечно....
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09.02.2023 17:36 Відповісти
No i dobrze, jednego ruska mniej...
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09.02.2023 18:02 Відповісти
За родину, за дядю вову и белый ВАЗзенваген !
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09.02.2023 18:52 Відповісти
Валенки, ватники... Втарая армия мира етить.
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09.02.2023 18:52 Відповісти
Могучій і нєпобєдімий русскій вітязь-красавчік в валянках мав великі плани щодо взяття Києва,Варшави,Берліна і самого Лондона....але раптом щось пішло не так.. Тепер на родінє могучєво гєроя в валянках ,його оголосять новодєдом і будуть носити 9 Травня на ломаці...Так приходить земна слава...
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09.02.2023 19:00 Відповісти
Подох тварь. Привет кабздону, жириновскому и прочим питорам
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09.02.2023 20:54 Відповісти
Захищав расею на чужій землі. Прийшов, назад вже не піде. Чого ви всі лізете до нас, хробаки, щоб смерть свою безславну знайти.
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09.02.2023 22:52 Відповісти
Приємно бачити!!!
І нехай ВОНИ подохнуть ВСі на ВСІ СТО!!!
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10.02.2023 09:02 Відповісти
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