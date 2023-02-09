Підбита техніка російських окупантів під Вугледаром. ВIДЕО
Російські окупанти кидають підбиту бронетехніку під Вугледаром на Донеччині. Кадри знято з квадрокоптера.
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На перших секундах видно скупчення окупантів біля техніки, потім з 1:17 військові РФ тікають
Топ коментарі
+14 Йцу Кенг #461207
показати весь коментар09.02.2023 19:28
+7 Merkator_R
показати весь коментар09.02.2023 19:26
+7 Алекс Скела
показати весь коментар09.02.2023 19:30
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Помните, сегодня утром появились первые фото-доказательства уничтожения в Украине БМПТ Терминатор? Так вот, на фото, помимо БМПТ Терминатор был ещё и танк Т-90М "Прорыв", который и прикрывался терминатором. Танк так же был повреждён и экипаж его покинул. Но интересно вот что
Минный трал ТМТ-К предназначен не только для траления нажимных противотанковых мин, но и противобортовых неконтактных мин и мин с магнитными взрывателями. Позволяет ему это делать электромагнитный комплекс, в составе которого электронные элементы угадайте чьего производства?
В общем, РОВ потеряли за единицу времени уникальную БМПТ Терминатор, редкий и очень дорогой Т-90М "Прорыв", а так же не менее уникальный трал, который и вовсе сейчас производить не могут. И как вам такое "бинго!"? Теперь этот Т-90М с ТМТ-К осталось только утащить как трофеи.
В чистім полі москалі всілися на танки
Українські ж козаки дали прочуханки.
Добре дали, здійнялась курява за ними
Накивали так п'ятами, що змокріли спини.
Не журіться і не плачте, в тугу не вдавайтесь
Поки живі й не померли, назад забирайтесь
До московщини своєї аж бігом й швидко,
Поки сонце в Україні сходить для вас видко.
Не захочете добром, дамо по загривках,
«Леопарди» та «Гепарди» проїдуть по спинках.