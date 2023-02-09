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Підбита техніка російських окупантів під Вугледаром. ВIДЕО

Російські окупанти кидають підбиту бронетехніку під Вугледаром на Донеччині. Кадри знято з квадрокоптера.

Дивіться на Цензор.НЕТ.

На перших секундах видно скупчення окупантів біля техніки, потім з 1:17 військові РФ тікають

Також дивіться: Знищення двох танків та БМП-3 російської морської піхоти поблизу Вугледара. ВIДЕО

Автор: 

Донбас (22356) Бутусов Юрій (3598) Вугледар (143)


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Топ коментарі
+14
Alexander Kovalenko @zloy_odessit https://twitter.com/zloy_odessit/status/1623707896830693377 1 ч
Помните, сегодня утром появились первые фото-доказательства уничтожения в Украине БМПТ Терминатор? Так вот, на фото, помимо БМПТ Терминатор был ещё и танк Т-90М "Прорыв", который и прикрывался терминатором. Танк так же был повреждён и экипаж его покинул. Но интересно вот что
Минный трал ТМТ-К предназначен не только для траления нажимных противотанковых мин, но и противобортовых неконтактных мин и мин с магнитными взрывателями. Позволяет ему это делать электромагнитный комплекс, в составе которого электронные элементы угадайте чьего производства?
В общем, РОВ потеряли за единицу времени уникальную БМПТ Терминатор, редкий и очень дорогой Т-90М "Прорыв", а так же не менее уникальный трал, который и вовсе сейчас производить не могут. И как вам такое "бинго!"? Теперь этот Т-90М с ТМТ-К осталось только утащить как трофеи.
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09.02.2023 19:28
+7
Так,ЗСУ,так!!!! До нашого Крыма!!! Вся Україна вболівае за ЗСУ.
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09.02.2023 19:26
+7
Під Вугледаром відбувається масовий технікодар.
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09.02.2023 19:30
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Прям по Булгакаву "Бєг". 🤔 Булгакав знал?
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09.02.2023 19:25 Відповісти
Так,ЗСУ,так!!!! До нашого Крыма!!! Вся Україна вболівае за ЗСУ.
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09.02.2023 19:26 Відповісти
Alexander Kovalenko @zloy_odessit https://twitter.com/zloy_odessit/status/1623707896830693377 1 ч
Помните, сегодня утром появились первые фото-доказательства уничтожения в Украине БМПТ Терминатор? Так вот, на фото, помимо БМПТ Терминатор был ещё и танк Т-90М "Прорыв", который и прикрывался терминатором. Танк так же был повреждён и экипаж его покинул. Но интересно вот что
Минный трал ТМТ-К предназначен не только для траления нажимных противотанковых мин, но и противобортовых неконтактных мин и мин с магнитными взрывателями. Позволяет ему это делать электромагнитный комплекс, в составе которого электронные элементы угадайте чьего производства?
В общем, РОВ потеряли за единицу времени уникальную БМПТ Терминатор, редкий и очень дорогой Т-90М "Прорыв", а так же не менее уникальный трал, который и вовсе сейчас производить не могут. И как вам такое "бинго!"? Теперь этот Т-90М с ТМТ-К осталось только утащить как трофеи.
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09.02.2023 19:28 Відповісти
Нужно хотя бы сжечь чтобы орки не утащили и не восстановили
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09.02.2023 20:11 Відповісти
Під Вугледаром відбувається масовий технікодар.
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09.02.2023 19:30 Відповісти
О це так ленд-ліз
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09.02.2023 20:09 Відповісти
Слава захисникам України!!! Слава ЗСУ! Героям Слава!!!💛💙🇺🇦❤️🖤✌️💪🍀🍀🍀🍀 Нехай Вам щастить!!!
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09.02.2023 20:19 Відповісти
А чому підбита техніка рухається, а загиблі окупанти бігають?
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09.02.2023 20:20 Відповісти
тебя там нет термифатора...
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09.02.2023 21:12 Відповісти
З коптера видно скупчення техніки і живої сили. І що? Нічим вразити? Якось усе недолуго...
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09.02.2023 20:26 Відповісти
до кінця відео потрібно переглядати
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09.02.2023 22:37 Відповісти
Для досвідченого глядача. Сорі ... Мабуть монтували відео з кінця.
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09.02.2023 20:28 Відповісти
А чого це москалі ображаються? Хай згадають Іловайськ, коли наших хлопців стріляли. І це тоді, коли вони дали "слово рускава офіцера", що "растєлівать не будут". Що сіяли, те і пожали.

В чистім полі москалі всілися на танки

Українські ж козаки дали прочуханки.

Добре дали, здійнялась курява за ними

Накивали так п'ятами, що змокріли спини.

Не журіться і не плачте, в тугу не вдавайтесь

Поки живі й не померли, назад забирайтесь

До московщини своєї аж бігом й швидко,

Поки сонце в Україні сходить для вас видко.

Не захочете добром, дамо по загривках,

«Леопарди» та «Гепарди» проїдуть по спинках.
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12.02.2023 21:57 Відповісти
 
 