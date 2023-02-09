Російська БМП давить тіла поранених росіян під Вугледаром. ВIДЕО

Водій російської БМП роздавив тіла поранених окупантів поблизу Вугледару.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, цей момент зафільмувала камера безпілотника. Судячи із відеозапису, кілька окупантів, що ховалися від обстрілу за бронемашиною, отримали поранення від боєприпасу, який упав поблизу. Водій БМП почав рух і щонайменше двоє окупантів потрапили під гусянку.

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