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Російська БМП давить тіла поранених росіян під Вугледаром. ВIДЕО

Водій російської БМП роздавив тіла поранених окупантів поблизу Вугледару.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, цей момент зафільмувала камера безпілотника. Судячи із відеозапису, кілька окупантів, що ховалися від обстрілу за бронемашиною, отримали поранення від боєприпасу, який упав поблизу. Водій БМП почав рух і щонайменше двоє окупантів потрапили під гусянку.

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Автор: 

армія рф (17468) Вугледар (143)


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Топ коментарі
+59
мало давить .. треба всіх подавити як тарганів
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09.02.2023 19:09
+56
Красіво ваєвать нє запрєтіш! 😊 ***** сваіх, чтоб чужіє баялісь!
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09.02.2023 19:09
+54
гойда!
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09.02.2023 19:10
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мало давить .. треба всіх подавити як тарганів
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09.02.2023 19:09 Відповісти
"Сваіх нє брасаєм"
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09.02.2023 19:34 Відповісти
Ані самі вінаватиє! Ані нарушілі Правила дорожного движения РФ!
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09.02.2023 20:33 Відповісти
тіки-тіки не потрапили в дтп, і не спилися, жили красиво, можно сказати, а тут "шльоп" і раздавилися
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09.02.2023 21:43 Відповісти
Красіво ваєвать нє запрєтіш! 😊 ***** сваіх, чтоб чужіє баялісь!
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09.02.2023 19:09 Відповісти
Самі себе переб'ють. Нація алкашів та прастітутків
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09.02.2023 19:10 Відповісти
Может быть поэтому все материалы по ВОВ засекречены. В докладах наверх может быть и более страшное описывалось как нормальное явление. Во времена перестройки ряд окопников, выживших чудом, описывали животное поведение многих воинов по отношению к другим, не говоря о женщинах.
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09.02.2023 19:46 Відповісти
Жуков открыто говорил, что или ссср заберет Кенигсберг себе или на лаве подсудимых в Нюрберге советские офицеры и солдаты будут сидеть рядом с немецкими фашистами за то что они там натворили. Остается догадываться что делали советские солдаты с мирным населением захваченных городов.
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09.02.2023 19:57 Відповісти
Та, можна і не здогадуватися, бо є свідчення, в т.ч. і самих ветеранів ЧА. Майже те саме, що і зараз, а то і гірше. Наприклад, групові згвалтування неповнолітніх, іноді до смерті. І багато чого іншого. А й ще фінська була. Там теж багато "цікавого" було.
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09.02.2023 21:07 Відповісти
http://loveread.ec/view_global.php?id=43732 Война все спишет. Воспоминания офицера-связиста 31-й армии. 1941-1945 | Автор книги - http://loveread.ec/biography-author.php?author=Leonid-Rabichev Леонид Рабичев
Назад в Восточную Пруссию, февраль 1945 года
...
Бросаюсь к окну.

На ступеньках дома стоит майор А., а два сержанта вывернули руки, согнули в три погибели тех самых двух девочек, а напротив - вся штабармейская обслуга - шофера, ординарцы, писари, посыльные.

- Николаев, Сидоров, Харитонов, Пименов… - командует майор А. - Взять девочек за руки и ноги, юбки и блузки долой! В две шеренги становись! Ремни расстегнуть, штаны и кальсоны спустить! Справа и слева, по одному, начинай!

А. командует, а по лестнице из дома бегут и подстраиваются в шеренги мои связисты, мой взвод. А две «спасенные» мной девочки лежат на древних каменных плитах, руки в тисках, рты забиты косынками, ноги раздвинуты - они уже не пытаются вырываться из рук четырех сержантов, а пятый срывает и рвет на части их блузочки, лифчики, юбки, штанишки.

Выбежали из дома мои телефонистки - смех и мат.

А шеренги не уменьшаются, поднимаются одни, спускаются другие, а вокруг мучениц уже лужи крови, а шеренгам, гоготу и мату нет конца.

Девчонки уже без сознания, а оргия продолжается.

Гордо подбоченясь, командует майор А. Но вот поднимается последний, и на два полутрупа набрасываются палачи-сержанты.

Майор А. вытаскивает из кобуры наган и стреляет в окровавленные рты мучениц, и сержанты тащат их изуродованные тела в свинарник, и голодные свиньи начинают отрывать у них уши, носы, груди, и через несколько минут от них остаются только два черепа, кости, позвонки.
...
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09.02.2023 21:14 Відповісти
😢бидло,виродки...
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09.02.2023 23:56 Відповісти
Они работают,а у вас денег нет .они могут быть не в адеквате и за путина,но писать про проституцию... Может быть вы не держали свечу всем россиянкам и со всеми не знакомы?
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09.02.2023 23:13 Відповісти
Корпоративная солидарность? Угадал?!?
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10.02.2023 08:06 Відповісти
расслабься мне нафиг не впал тот мужчина в течении не скажу сколько лет,а с таким плохим отношением так тем более и не корпоративная солидарность а женская,знаешь ли я знаю россиянку которая замуж вышла в 24 года и муж первый и там такие есть
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11.02.2023 02:40 Відповісти
гойда!
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09.02.2023 19:10 Відповісти
За расссссіііііііію матушкуууууууээ
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09.02.2023 19:35 Відповісти
Своих на паштет!
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09.02.2023 19:10 Відповісти
Паштет - то благородна страва! Швидше на лівер!
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09.02.2023 19:35 Відповісти
Ну така собі новина. Кацап насрав у себе під двирима. Дуже важлива новина. Яку емоцію потрібно відчути?
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09.02.2023 19:11 Відповісти
Гордість за якісно виконану роботу 🤔🧐😁😝😝😝😝😜🤪
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09.02.2023 19:13 Відповісти
Так они же сами своих подавили. Они их и до войны на плацах давили.
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09.02.2023 20:29 Відповісти
ты на запах вышел и пишешь...?
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09.02.2023 19:14 Відповісти
твой пост про кучу говна у тебя под дверью - а не мой...\посочувствовал тебе...\
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09.02.2023 20:52 Відповісти
не всем же плавать в куче как ты...(
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09.02.2023 22:02 Відповісти
Всегда приятно наблюдать за работой профессионала.
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09.02.2023 19:18 Відповісти
Ах ты ж кусок пьютинского навоза,что неприятно видеть тупых соостадников дохнущих пачками в Украине ,пдрсня рашистская? И в конце социологический опрос из одного вопроса ,* как тебе уровень мышебратства*, негодяй ...
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09.02.2023 19:50 Відповісти
Боже.. яке кончене... . істото, закінчи хочаб школу.
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09.02.2023 20:26 Відповісти
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09.02.2023 19:14 Відповісти
Дохлая срусьге собака это всегда повышает настрий
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09.02.2023 19:24 Відповісти
дохлая рузьге свинособака
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09.02.2023 19:32 Відповісти
"если бы их не подавил парашный бмп, их бы подавил бредли от нато!" ))
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09.02.2023 19:15 Відповісти
только выиграли!
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09.02.2023 19:17 Відповісти
Умерли бы от алкоголизма или попали бы в дтп
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09.02.2023 19:37 Відповісти
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09.02.2023 19:16 Відповісти
«Даві єво, даві!» (с)
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09.02.2023 19:16 Відповісти
Кстати правильно делает, одобряю действия экипажа БМП и здоровья под ним лежащим
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09.02.2023 19:17 Відповісти
Если уцелеет, приедет к себе в Сызрань, будет бренчать медалью Жукова и рассказывать юнармейцам, как давил "укропов"..
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09.02.2023 19:51 Відповісти
Рускіє жи ж сваіх нє брасают!
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09.02.2023 19:18 Відповісти
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09.02.2023 19:19 Відповісти
Не цікаво.Їх би всеодно добили б прикладами солдати НАТО.
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09.02.2023 19:21 Відповісти
У НАТО немає своїх солдат. Це організація, а не армія.
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09.02.2023 19:57 Відповісти
Ну то таке.
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10.02.2023 09:35 Відповісти
Красивоє показують.
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09.02.2023 19:21 Відповісти
...музичка теж надихає
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09.02.2023 19:24 Відповісти
Просто водій рашен БМП, зненацька протверезів і зрозумів, що кацапів треба вбивати всіма засобами.
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09.02.2023 19:22 Відповісти
тю. та най даве. чи нам шкода кацапських підарасів!
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09.02.2023 19:23 Відповісти
коробочка хорони ребят
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09.02.2023 19:24 Відповісти
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09.02.2023 19:26 Відповісти
танковый биатлон))))
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09.02.2023 19:27 Відповісти
Невелика неточність: беемпешний тріатлон - залягання-давка- пакетування.
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09.02.2023 19:34 Відповісти
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09.02.2023 19:38 Відповісти
даві своіх чтоби чужіе боялісь... бугога.
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09.02.2023 19:32 Відповісти
Нарешті гусениці змазали )))
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09.02.2023 19:32 Відповісти
Своих не бросаем. Намотал на гуслю и поволок😆
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09.02.2023 19:33 Відповісти
Всё как обычно у орков.
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09.02.2023 19:37 Відповісти
Ето для кацапов норма. В Чечне рашисты так же своих давили чтобы не тащить трупы домой
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09.02.2023 19:39 Відповісти
Мне нравится как кацапкам рассказывают как ихние сыновья умерли как герои. А по мойму они сдохли как последние свинособаки
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09.02.2023 19:43 Відповісти
Музыкальный фон зачётный. Явно фошизды сработали. В виде водилы БМП.
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09.02.2023 19:43 Відповісти
Не обзывайте фашистов. История не знает случаев чтобы фашисты такое делали. Фашисты даже просили перемирие на фронте чтобы вынести трупы своих солдат и дать вынести трупы противнику.
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09.02.2023 19:51 Відповісти
Фошизды- это сами парашники, если это было непонятно с 1 раза.
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09.02.2023 22:03 Відповісти
И заметте ета мразь ( их даже фашистами нельзя назвать) будет еще визжать что они асвабаждают рузгоязычных которых заставляют учить мову. Вот паштет делать из своих рузгоязычных ето норма а учить мову в Украине ето фошизм и сверх издевательство
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09.02.2023 19:48 Відповісти
"..как Тузік грєлку"(с)
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09.02.2023 19:51 Відповісти
Звірі. Нелюди. Навіть свої їм по барабану...
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09.02.2023 19:53 Відповісти
"Своих не давим"
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09.02.2023 19:53 Відповісти
То их утрамбовывают, что бы в 1 пакет по 2 по 3 туши компостировать, а то пакетов не напасешься
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09.02.2023 19:59 Відповісти
Тут все прекрасно
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09.02.2023 20:01 Відповісти
Вони давлять не тільки поранених.
На пазіцію дєвушка

Праважала бойца...
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09.02.2023 20:02 Відповісти
На спині ще до того як впала у неї пилюка, наче вже десь під чимось валялась. Що це за подія?
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09.02.2023 20:15 Відповісти
Збільшив гіфку, щоб роздивитися, так начеб-то то якийсь синяк в шортах, а не дівчина
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09.02.2023 20:17 Відповісти
"Дави их ***" (с)
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09.02.2023 20:04 Відповісти
не очень. у невзорова в его "чистилище" вот там "ребят хоронили" на совесть. в красное пятно.
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09.02.2023 20:17 Відповісти
Було м'ясо, стало котлета.
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09.02.2023 20:18 Відповісти
Нє-нє, стало мітбол
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09.02.2023 20:31 Відповісти
Їм не звикати.

Пригадався фільм Чистилище 1997 року, про штурм Грозного. Там є епізод де кишки рашиських солдат танк намотував на гусениці..

Так і тут.. "пабєда любой ценой...дєди ваєвалі..дєті бабмаса...бла-бла.."
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09.02.2023 20:24 Відповісти
Стара російська забава - ПАГАВНУ ЕЗДІТЬ
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09.02.2023 20:28 Відповісти
Таке враження, що відео треба дивитись у зворотньому напрямку - опис не відповідає дії
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09.02.2023 20:30 Відповісти
просто тримай правільно єкран
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09.02.2023 20:33 Відповісти
Пох, єще нарожают свиноматки
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09.02.2023 20:52 Відповісти
Дивився кілька раз.
Дякую Арті ЗСУ за чудову роботу.
Було дуже приємно спостерігати скоординовану роботу ворога під мінометним обстрілом.
Ось воно на ділі яке: Сруські свАіх не бросають
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09.02.2023 21:09 Відповісти
Можем повторить, вот и повторяют. Все как у дедов...
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09.02.2023 21:33 Відповісти
Кіно та німці...
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09.02.2023 22:24 Відповісти
Операція "Фарш".
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09.02.2023 22:28 Відповісти
The Ruzzian infantry soldiers had no AK rifles.

Either the rifles were taken from them,
by whatever reason,
or Ruzzia became short of rifles.

Jesterday, I saw a video on YouTube,
where Ruzzian soldiers advanced without
even a RPG-7 anti-tank weapon,
and got destroyed by an Ukrainian tank.

Likely Ruzzia needs to purchase AK rifles
from age old stocks in China.
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10.02.2023 00:08 Відповісти
Класне відео, але, нажаль, дуже коротке. І пісня гарна... )
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10.02.2023 01:23 Відповісти
Згадався віршик: "Їде Ванька на машині, весь розмазаний по шині". )
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10.02.2023 01:30 Відповісти
Музичка залікова.
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10.02.2023 04:26 Відповісти
Вони ще живі були???? ... Я в шоці...
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10.02.2023 06:46 Відповісти
Друзі а що за пісня грає ?
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10.02.2023 10:03 Відповісти
 
 