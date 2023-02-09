Російська БМП давить тіла поранених росіян під Вугледаром. ВIДЕО
Водій російської БМП роздавив тіла поранених окупантів поблизу Вугледару.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, цей момент зафільмувала камера безпілотника. Судячи із відеозапису, кілька окупантів, що ховалися від обстрілу за бронемашиною, отримали поранення від боєприпасу, який упав поблизу. Водій БМП почав рух і щонайменше двоє окупантів потрапили під гусянку.
Топ коментарі
+59 Alex Sav #513490
показати весь коментар09.02.2023 19:09
+56 Rostyslav Komarnytsky
показати весь коментар09.02.2023 19:09
+54 Bel Amor #551006
показати весь коментар09.02.2023 19:10
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Назад в Восточную Пруссию, февраль 1945 года
...
Бросаюсь к окну.
На ступеньках дома стоит майор А., а два сержанта вывернули руки, согнули в три погибели тех самых двух девочек, а напротив - вся штабармейская обслуга - шофера, ординарцы, писари, посыльные.
- Николаев, Сидоров, Харитонов, Пименов… - командует майор А. - Взять девочек за руки и ноги, юбки и блузки долой! В две шеренги становись! Ремни расстегнуть, штаны и кальсоны спустить! Справа и слева, по одному, начинай!
А. командует, а по лестнице из дома бегут и подстраиваются в шеренги мои связисты, мой взвод. А две «спасенные» мной девочки лежат на древних каменных плитах, руки в тисках, рты забиты косынками, ноги раздвинуты - они уже не пытаются вырываться из рук четырех сержантов, а пятый срывает и рвет на части их блузочки, лифчики, юбки, штанишки.
Выбежали из дома мои телефонистки - смех и мат.
А шеренги не уменьшаются, поднимаются одни, спускаются другие, а вокруг мучениц уже лужи крови, а шеренгам, гоготу и мату нет конца.
Девчонки уже без сознания, а оргия продолжается.
Гордо подбоченясь, командует майор А. Но вот поднимается последний, и на два полутрупа набрасываются палачи-сержанты.
Майор А. вытаскивает из кобуры наган и стреляет в окровавленные рты мучениц, и сержанты тащат их изуродованные тела в свинарник, и голодные свиньи начинают отрывать у них уши, носы, груди, и через несколько минут от них остаются только два черепа, кости, позвонки.
...
На пазіцію дєвушка
Праважала бойца...
Пригадався фільм Чистилище 1997 року, про штурм Грозного. Там є епізод де кишки рашиських солдат танк намотував на гусениці..
Так і тут.. "пабєда любой ценой...дєди ваєвалі..дєті бабмаса...бла-бла.."
Дякую Арті ЗСУ за чудову роботу.
Було дуже приємно спостерігати скоординовану роботу ворога під мінометним обстрілом.
Ось воно на ділі яке: Сруські свАіх не бросають
Either the rifles were taken from them,
by whatever reason,
or Ruzzia became short of rifles.
Jesterday, I saw a video on YouTube,
where Ruzzian soldiers advanced without
even a RPG-7 anti-tank weapon,
and got destroyed by an Ukrainian tank.
Likely Ruzzia needs to purchase AK rifles
from age old stocks in China.