Успішна засідка - зірваний план, - снайпери 28-ї бригади ліквідовують російських окупантів. ВIДЕО
У мережу потрапили кадри, на яких українські снайпери ліквідовують росіян.
Як інформує Цензор.НЕТ відео оприлюднила Служба зв'язків з громадськістю 28 окремої механізованої бригади імені Лицарів Зимового Походу.
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+19 Amber
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+13 Прощай немытая раССея
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+9 Григорич #421689
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Мы пошли «мочить укропа»,
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Нас заели вши в окопах,
Раз - два - три!
.
Дерматиты и чесотка,
Раз - два - три!
Из лекарства только водка,
Раз - два -три!
.
Битва с НАТО, не с хохлами,
Раз - два - три!
Бьет нас «Хаймерс» вместе с вшами,
Раз - два -три!
.
Нас хохлы брать в плен боятся,
Раз - два - три!
(Вшей боятся нахвататься)
Раз - два - три!
.
Расчесав бока и ср@ку,
Раз - два - три,
Поднимаемся в атаку,
Раз - два - три!
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Но во тьме военной мути
Раз - два - три,
Светит нам Великий Путин,
Раз - два - три!
.
С ним нам по хрен вся зараза,
Раз - два - три!
Взяли в плен три унитаза,
Раз - два - три!
.
Гигиена - только беды,
Раз - два - три!
Скрепы - вши, залог победы,
Раз - два - три!
.
Ведь Господь и Путин с нами,
Раз - два - три!
Жили прадеды со вшами,
Раз - два - три!
.
В бой нас шли, Кремля мессия,
Раз - два - три!
Жри нас, вошь! Цвети, Россия,
Раз - два -три!