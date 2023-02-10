УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
5022 відвідувача онлайн
Новини Відео Агресія Росії проти України Війна
14 784 11

Успішна засідка - зірваний план, - снайпери 28-ї бригади ліквідовують російських окупантів. ВIДЕО

У мережу потрапили кадри, на яких українські снайпери ліквідовують росіян.

Як інформує Цензор.НЕТ відео оприлюднила Служба зв'язків з громадськістю 28 окремої механізованої бригади імені Лицарів Зимового Походу.

Автор: 

снайпери (358) 28 окрема механізована бригада (188)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+19
Нашим чудовим снайперам респект 👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼❤️
показати весь коментар
10.02.2023 18:43
+13
«Мой муж не стоил и ру***.
Теперь вдова, но в шубе, ***!»
(Игорь Эйдман)
показати весь коментар
10.02.2023 18:45
+9
Не біжи від снайпера - помреш стомленим
показати весь коментар
10.02.2023 18:50
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Нашим чудовим снайперам респект 👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼❤️
показати весь коментар
10.02.2023 18:43 Відповісти
«Мой муж не стоил и ру***.
Теперь вдова, но в шубе, ***!»
(Игорь Эйдман)
показати весь коментар
10.02.2023 18:45 Відповісти
Забрали шубу нет мужа нет ру***
Что за муйня скажите ***
показати весь коментар
10.02.2023 19:31 Відповісти
з рубрики мисливство"ні пуху ні пера"
показати весь коментар
10.02.2023 18:47 Відповісти
Не біжи від снайпера - помреш стомленим
показати весь коментар
10.02.2023 18:50 Відповісти
Просити в коломойського зброю, наприклад снайперські гвинтівки, - себе не поважати....
На жаль...
___________________
«Дайте мені засоби масової інформації, і я з будь-якого народу зроблю стадо свиней»
показати весь коментар
10.02.2023 19:03 Відповісти
От то добре!
показати весь коментар
10.02.2023 19:05 Відповісти
нехрін шастати
показати весь коментар
10.02.2023 19:16 Відповісти
Чарівник з ЗСУ перетворює лихих та злих москалів в харьйошіх рузьгє.
показати весь коментар
10.02.2023 19:26 Відповісти
нагадало ТИР на вокзалі...)
показати весь коментар
10.02.2023 20:06 Відповісти
Русский марш

Мы пошли «мочить укропа»,

Раз - два - три!

Нас заели вши в окопах,

Раз - два - три!

.

Дерматиты и чесотка,

Раз - два - три!

Из лекарства только водка,

Раз - два -три!

.

Битва с НАТО, не с хохлами,

Раз - два - три!

Бьет нас «Хаймерс» вместе с вшами,

Раз - два -три!

.

Нас хохлы брать в плен боятся,

Раз - два - три!

(Вшей боятся нахвататься)

Раз - два - три!

.

Расчесав бока и ср@ку,

Раз - два - три,

Поднимаемся в атаку,

Раз - два - три!

.
Но во тьме военной мути

Раз - два - три,

Светит нам Великий Путин,

Раз - два - три!

.

С ним нам по хрен вся зараза,

Раз - два - три!

Взяли в плен три унитаза,

Раз - два - три!

.

Гигиена - только беды,

Раз - два - три!

Скрепы - вши, залог победы,

Раз - два - три!

.

Ведь Господь и Путин с нами,

Раз - два - три!

Жили прадеды со вшами,

Раз - два - три!

.

В бой нас шли, Кремля мессия,

Раз - два - три!

Жри нас, вошь! Цвети, Россия,

Раз - два -три!
показати весь коментар
10.02.2023 20:37 Відповісти
 
 