"Наша задача - тихо прийти, зробити постріл, наробити галасу та тихо піти. Головне - без втрат" , - командир протитанкового взводу "Мойсей". ВIДЕО

В українській армії є велика кількість військових, які до 2014 року і не думали про кар’єру захисника Батьківщини. Воїн із позивними Мойсей - один з них: з початком бойових дій на Донбасі чоловік пішов у ТРО, був в Іловайську, а згодом став командиром протитанкового взводу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Український Свідок".

До 2014 року чоловік і не думав бути військовим, але з початком війна на Донбасі перекваліфікувався: служив в ТРО, у складі 39 батальйону виходив з-під Іловайська. У 2016 році підписав контракт із 25-ою десантно-штурмовою бригадою.

Три роки потому отримав пропозицію командувати протитанковим взводом в роті вогневої підтримки, у складі якої служить і понині. Задача підрозділу, за словами військового, це "тихо прийти, зробити постріл, наробивши галасу, та тихо піти. Головне - без втрат". Взвод знищує легку та важкоброньовану техніку окупантів.

Мойсей поділився власними архівними відео з російськими полоненими, яких він та його побратими впіймали під Ямполівкою (Донецька область). Один з полонених був 2003 року народження, інший приїхав воювати в Україну за 4500 км - з Алтаю. Останній на відео плаче та просить його не вбивати.

Мойсей розповів історію як ці окупанти здавались в полон: підрозділ Мойсея одну за одною розбивав ворожі машини, які сунули просто на них. "Це була Чорнобаївка", — сміється військовий. Тоді підрозділ знищив п’ять ворожих машин і на додачу російського полковника, а тих, хто вижив і не пручався, взяв у полон. Після Ямполівки підрозділ на чолі з Мойсеєм рушив на Лиман, Ізюм та Яковенкове (Харківська область).

"Війна стосується всіх, кому небайдужа доля його дому, сім’ї та держави", - розповідає військовий. "На Україну чекає тільки перемога. В нас немає іншого виходу".

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