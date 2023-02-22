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Ліквідація групи ворожих піхотинців з ПТРК. ВIДЕО

Бійці спецпідрозділу "Омега" знищили групу окупантів пострілом з протитанкового ракетного комплексу.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної атаки бійці опублікували у соцмережах. Судячи із відео, група ворожих піхотинців складалася щонайменше із шести окупантів.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Спецпризначенці Нацгвардії за одну хвилину знищили танк і БМП окупантів. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17551) знищення (7352) ПТРК (94)


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Топ коментарі
+63
Потерявший две руки на войне против Украины русский оккупант, жалуется, что у него требуют отпечатки пальцев и не хотят платить пенсию. Нет рук, нет пенсии...!
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22.02.2023 09:53
+58
Страйк!
Слава Захисникам України-Героям Слава!
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22.02.2023 09:46
+42
По енрції.... потім іздох, евакуація кацапорабам "нєпадожєна"...
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22.02.2023 09:47
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От *****,один кацап продолжил движение-наверное каска спасла.
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22.02.2023 09:46 Відповісти
По енрції.... потім іздох, евакуація кацапорабам "нєпадожєна"...
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22.02.2023 09:47 Відповісти
він як та курка, коли їй голову відтяли, ще трохи побігав, руками махав
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22.02.2023 10:29 Відповісти
Просто не заметил.
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22.02.2023 11:25 Відповісти
він проста не зрозумів що вже здох. Таке - інерція буття.
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22.02.2023 20:32 Відповісти
А нашо йому та голова, воно і так, можна сказати, без неї жило))
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22.02.2023 21:22 Відповісти
Страйк!
Слава Захисникам України-Героям Слава!
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22.02.2023 09:46 Відповісти
Шо?
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22.02.2023 09:46 Відповісти
Фарш
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22.02.2023 09:47 Відповісти
Мабуть старі прострочені 'фаготи' вистрілюють. Бо інакше нема сенсу витрачати кумулятивні ракети проти піхоти
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22.02.2023 09:47 Відповісти
Є сенс.
Вартість одного пострілу з ПТРК Javelin коштує 80k $, отже, витрати на життя одного орка в цьому випадку склали б 13 330 $
невже на такому співвідношенні треба думати про економію, якщо є зайві ракети?
Для Путлєра танк, звісно, дорожчий, ніж шість шматків гарматного м'яса, але у нас має бути інша шкала цінностей, вбиті орки вже ніколи нікого не вб'ють
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22.02.2023 10:10 Відповісти
"Джавелін" по такій цілі не спрацює, тут щось з лазерним наведенням.
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22.02.2023 10:19 Відповісти
Я теж вважаю що не варто. Якщо пізніше буде потрібна ракета а її не буде бо марно витратили то може бути гірше.
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22.02.2023 10:35 Відповісти
https://prostomayki.com.ua/futbolki-world-of-tanks/futbolka-ya-v-tanke.html Футболка Мне все пох, я в танке - PROSTO Майки ...
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22.02.2023 09:47 Відповісти
крепкого здоровья покойным Слава Україні
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22.02.2023 09:48 Відповісти
Блін, лапті аж до мене у Київ прилетіл
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22.02.2023 09:48 Відповісти
Раскидали как кегли ахахаха, надеюсь всем звезда))
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22.02.2023 09:49 Відповісти
Страйк!
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22.02.2023 09:50 Відповісти
Потерявший две руки на войне против Украины русский оккупант, жалуется, что у него требуют отпечатки пальцев и не хотят платить пенсию. Нет рук, нет пенсии...!
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22.02.2023 09:53 Відповісти
😁😁😁👍🏻
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22.02.2023 09:54 Відповісти
Как жить? Ну це питання, відбитки копит же є, ідіот
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22.02.2023 09:56 Відповісти
Відбитки рогів!
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22.02.2023 10:27 Відповісти
Нехай відбитки копит беруть.
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22.02.2023 09:59 Відповісти
Гениальная схема, нет отпечатков нет пенсии) и таких будут миллионы
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22.02.2023 10:06 Відповісти
Нет ручек--нет конфетки...
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22.02.2023 10:50 Відповісти
в телеграмме видел, что уже сдох, но может и ******* ))
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22.02.2023 11:02 Відповісти
за пришитие копыт платить надо а бабла нет а пельмени схавали как минимум почку и ноги на донорство и будут отпечатки копыт! дешевле биомассе которая тебя высрала на рынке взять в арену копыта и примотать скотчем!
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22.02.2023 11:56 Відповісти
У тебя, пдар путинский, мозгов нет!!!! а ты про руки жалуешся....
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22.02.2023 18:29 Відповісти
..і пакатілась галава маладого байца ))
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22.02.2023 09:53 Відповісти
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22.02.2023 09:58 Відповісти
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22.02.2023 10:02 Відповісти
аж каски порозлітались
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22.02.2023 10:06 Відповісти
То були какошнікі
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22.02.2023 10:23 Відповісти
правильней - какашники, но мы тебя поняли
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22.02.2023 10:30 Відповісти
Яка краса
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22.02.2023 10:14 Відповісти
Довбо(ОЙ)бів йшов отряд.
В сраку прилетів снаряд...
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22.02.2023 10:35 Відповісти
Есть снаряд - и нет отряда,
Даже с.ак нет - вот отрада...
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23.02.2023 05:59 Відповісти
Нічого соб!!і! Як у "Хижаку"!

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22.02.2023 10:37 Відповісти
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22.02.2023 10:46 Відповісти
Де ж стільки шуб взяти вдовам. Будуть вручати ватники зі складів 1943р.
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22.02.2023 10:48 Відповісти
Вы слишком расточительны.Група погибла от одной ракеты-значит и шуба одна на всех.
Её порежут на куски и раздадут вдовам муфточки.
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22.02.2023 11:25 Відповісти
"шуба за убитого орка, всегда делиться нацело без остатка, независимо от колличества делителей" - такой от интересный математический парадокс ))
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22.02.2023 11:39 Відповісти
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22.02.2023 11:44 Відповісти
Есть подозрение,что она не делится,а умножается..На ноль.Никаких парадоксов.
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22.02.2023 11:47 Відповісти
)) наверное, по ситуации. иногда умножается на ноль, иногда делиться без остатка. такой от себе "корпускулярно-волновой дуализм шуб" за орков )))
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22.02.2023 11:51 Відповісти
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22.02.2023 11:55 Відповісти
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22.02.2023 11:43 Відповісти
Good! ))
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22.02.2023 12:04 Відповісти
👍
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22.02.2023 13:07 Відповісти
То мабуть знак "Развілка дорог". Знімали з каменюки з додатковою інформацією : "Наліво підеш - пи..да. Направо підеш - пи..да. Прямо підеш - туй вам, а не Україна!"
Бадьро виглядає.
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23.02.2023 10:06 Відповісти
А де контрольний пострiл? Непорядок в танкових вiйсках.
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22.02.2023 16:35 Відповісти
Оно конечно хорошо по ним вжарили, только вот стОит ли ракету тратить на нескольких орков, или всё же лучше использовать для бронетехники?
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22.02.2023 17:01 Відповісти
Это был трофей ПТРК.
Они потеряли - мы вернули
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22.02.2023 17:43 Відповісти
Сто*ит, сто*ит... Чего стоит видяха где от большинства каазламордых разлетаются в разные стороны рожки да ножки, а вы еще сомневаться... Да на просмотрах та несчастная ПТРК уже окупилась несколько раз.. А покажи видос на западе... Да на те деньги можно сотни таких ПТРК накупить... ПХЕ...
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22.02.2023 17:45 Відповісти
А теперь представьте какой моральный настрой у экипажей рассейской бронетехники, которые знают что даже по пехоте с ПТУРов работают 😉
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22.02.2023 17:45 Відповісти
Самое главное, как говорит наш будущий президент, шо у нас хоть и нет ракет в 1000 км дальности, но если надо - пальнем.
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22.02.2023 17:53 Відповісти
🤔😁
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22.02.2023 18:37 Відповісти
Согласен с комментариями...
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22.02.2023 23:26 Відповісти
Приходить в голову клачичне : ***** шастать..
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22.02.2023 18:27 Відповісти
NO MONEY NO HONEY 👆
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22.02.2023 18:56 Відповісти
А что, так можно было?
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22.02.2023 23:04 Відповісти
Не мона, а нуно!
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23.02.2023 10:08 Відповісти
 
 