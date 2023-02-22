Ліквідація групи ворожих піхотинців з ПТРК. ВIДЕО
Бійці спецпідрозділу "Омега" знищили групу окупантів пострілом з протитанкового ракетного комплексу.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної атаки бійці опублікували у соцмережах. Судячи із відео, група ворожих піхотинців складалася щонайменше із шести окупантів.
Топ коментарі
+63 аспм мпри
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+58 Oleksii Pilevych #551217
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Слава Захисникам України-Героям Слава!
Вартість одного пострілу з ПТРК Javelin коштує 80k $, отже, витрати на життя одного орка в цьому випадку склали б 13 330 $
невже на такому співвідношенні треба думати про економію, якщо є зайві ракети?
Для Путлєра танк, звісно, дорожчий, ніж шість шматків гарматного м'яса, але у нас має бути інша шкала цінностей, вбиті орки вже ніколи нікого не вб'ють
В сраку прилетів снаряд...
Даже с.ак нет - вот отрада...
Её порежут на куски и раздадут вдовам муфточки.
Бадьро виглядає.
Они потеряли - мы вернули