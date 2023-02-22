Ліквідація групи ворожих піхотинців з ПТРК. ВIДЕО

Бійці спецпідрозділу "Омега" знищили групу окупантів пострілом з протитанкового ракетного комплексу.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної атаки бійці опублікували у соцмережах. Судячи із відео, група ворожих піхотинців складалася щонайменше із шести окупантів.

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