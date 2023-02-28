Два російські танки "самознищилися" на мінах поблизу Вугледару. ВIДЕО безпілотника
У мережі опублікований відеозапис, на якому зафіксований момент знищення двох російських танків поблизу Вугледару.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, судячи із запису, два ворожі танки почергово наїхали на міни.
Топ коментарі
+28 Andrii Pushkarchuk #551151
показати весь коментар28.02.2023 09:34 Посилання
+15 Mykola Korzh #551971
показати весь коментар28.02.2023 09:36 Посилання
+9 Alex Alex #500309
показати весь коментар28.02.2023 10:01 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
це був свідомий героїзм молодих пілотів
хороший кацап - дохлий кацап!
І вони нам вже давно такі постачають - я видео "ухарашивания" русні вже бачив.
Правильно: поблизу Вугледара.
Редактори, відкривайте словник і майте повагу до мого рідного міста, якого й так вже майже немає...