УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
13814 відвідувачів онлайн
Новини Відео Війна
20 284 19

Два російські танки "самознищилися" на мінах поблизу Вугледару. ВIДЕО безпілотника

У мережі опублікований відеозапис, на якому зафіксований момент знищення двох російських танків поблизу Вугледару.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, судячи із запису, два ворожі танки почергово наїхали на міни.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Під Вугледар росіяни перекинули підрозділ бригади, створеної для війни у Чечні, - Сили оборони Таврійського напрямку

Автор: 

танк (2080) знищення (7477) Вугледар (146)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+28
Файно увійшли до зали на концерт.
показати весь коментар
28.02.2023 09:34
+15
Це невіть не камікадзе - дегенерати-імбецили
показати весь коментар
28.02.2023 09:36
+9
немає різниці, як здохне кацап! чи від холєри, чи від гриппу, чи від УКРАЇНСЬКОЇ кулі або ножа в спину від "сваїх"...

хороший кацап - дохлий кацап!
показати весь коментар
28.02.2023 10:01
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Файно увійшли до зали на концерт.
показати весь коментар
28.02.2023 09:34 Відповісти
Не самознищилися, а роззулися
показати весь коментар
28.02.2023 09:35 Відповісти
Це невіть не камікадзе - дегенерати-імбецили
показати весь коментар
28.02.2023 09:36 Відповісти
не ображай героїв-камікадзе!
це був свідомий героїзм молодих пілотів

показати весь коментар
28.02.2023 10:20 Відповісти
Дістали з архиву і крутять по третьому разу.
показати весь коментар
28.02.2023 09:38 Відповісти
Eta ti pro sebia ?
показати весь коментар
28.02.2023 10:50 Відповісти
Мало про неї говорять, але не треба недооцінювати цю хоч і непримітну, але надпотужну зброю. На Заході можуть бути проблеми зі снарядами та ракетами, але мін - пруд пруди і нетільки на Заході, а і у всьому світі. Цілі країни розміновували після війн, тож є величезні запаси, яких тільки й раді всі здихатися. Тож нам потрібно все це згребти та якнайшільніше та найширше замінувати усю лінію фронту і ворогу буде непереливки під час наступу і буде потрібно значно менше сил, щоб утримувати тисячі километрів ліній оборони і концентруватися лише на найгарячіших ділянках. Тож міни це непахане поле для міжнародної підтримки і нам потрібно самим їх знаходити у світі
показати весь коментар
28.02.2023 09:49 Відповісти
Не оране поле. (вибачте)
показати весь коментар
28.02.2023 09:52 Відповісти
Точно, суржик в мене ще той )
показати весь коментар
28.02.2023 09:58 Відповісти
Чудово з другим танком, у ньому знаходилися йолопи радянського виховання. Тоді вчили мінувати шахматами, встановлюють міни солдати, потім роблять кілька кроків праворуч і вперед і знову повторюють маневр, за один раз встановлювалося по 4 міни, а цей бовдур вирішив, що у нього була щілина праворуч від підірваного танка. Як приємно, що її не було.
показати весь коментар
28.02.2023 09:52 Відповісти
Наскільки я пам"ятаю, сапери колись це називали "гніздо" Головне - врахувать психологію людини У В"єтнамі, проти американців, використовували, наприклад, їх гдування екскрементами Ставили на стежці протипіхотну міну, маскували, а навкруги накидали свіжі буйволині "млинці" Людина, побачивши таке, автоматично ставила ногу на "чисте" місце Тут видно, що "гніздо" встановлене на перехресті польових доріг Зіграно на тому, що водій підсвідомо притримуватиметься накатаної дороги А на перехресті поставили міни на всіх його під"їздах От і вся "хитрість"
показати весь коментар
28.02.2023 10:26 Відповісти
немає різниці, як здохне кацап! чи від холєри, чи від гриппу, чи від УКРАЇНСЬКОЇ кулі або ножа в спину від "сваїх"...

хороший кацап - дохлий кацап!
показати весь коментар
28.02.2023 10:01 Відповісти
А в притомних людей вже є навіть кумулятивні міни, шо в борта бьють...

І вони нам вже давно такі постачають - я видео "ухарашивания" русні вже бачив.
показати весь коментар
28.02.2023 10:03 Відповісти
Нех шастать.
показати весь коментар
28.02.2023 10:07 Відповісти
Це стара історія... Проте на це приємно дивитись.
показати весь коментар
28.02.2023 10:08 Відповісти
Що за файна музика?
показати весь коментар
28.02.2023 10:32 Відповісти
поблизу Вугледару.
Правильно: поблизу Вугледара.

Редактори, відкривайте словник і майте повагу до мого рідного міста, якого й так вже майже немає...
показати весь коментар
28.02.2023 12:02 Відповісти
Естественный отбор в действии.
показати весь коментар
28.02.2023 12:17 Відповісти
эпические бараны
показати весь коментар
28.02.2023 17:31 Відповісти
 
 