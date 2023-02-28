Два російські танки "самознищилися" на мінах поблизу Вугледару. ВIДЕО безпілотника

У мережі опублікований відеозапис, на якому зафіксований момент знищення двох російських танків поблизу Вугледару.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, судячи із запису, два ворожі танки почергово наїхали на міни.

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