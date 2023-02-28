Бойова робота мобільних РСЗВ на Донеччині. ВIДЕО

У мережі опублікований фрагмент бойової роботи екіпажів мобільних РСЗВ на базі пікапів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі, що зроблений на Донеччині, зафіксований залп трьох установок.

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