Бойова робота мобільних РСЗВ на Донеччині. ВIДЕО
У мережі опублікований фрагмент бойової роботи екіпажів мобільних РСЗВ на базі пікапів.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі, що зроблений на Донеччині, зафіксований залп трьох установок.
Топ коментарі
+20 Alex K #531926
показати весь коментар28.02.2023 13:12 Посилання
+20 Maksim Perepelitca
показати весь коментар28.02.2023 13:36 Посилання
+17 Sophia-Maria Duglass #550966
показати весь коментар28.02.2023 13:20 Посилання
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Бо не звернув увагу на ще й 3) задня частина пікапів на бокових підпорах. Просто не повірю, що можна було їх виставити, але забути задній борт відкрити.
Смішно,що влучило в твоє гузно.
Попри всю повагу до вас, більше вірю своїм очам - таймкод 0:02 - 0:07, принаймні на найближчому - 4x4.
..
Та все-одно,НКРС під інше розрахований.А головне,-яка кількість лишилась на складах,щоб авіація потім руками не розводила...
Чи вони просто валять "кудись туди"?