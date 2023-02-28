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Бойова робота мобільних РСЗВ на Донеччині. ВIДЕО

У мережі опублікований фрагмент бойової роботи екіпажів мобільних РСЗВ на базі пікапів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі, що зроблений на Донеччині, зафіксований залп трьох установок

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Донецька область (8734) бойові дії (4014) РСЗВ (213)


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Топ коментарі
+20
Слава ЗСУ!!!
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28.02.2023 13:12
+20
У складі грузинського батальйону в ЗСУ , воює справжній - якудза .
..
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28.02.2023 13:36
+17
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28.02.2023 13:20
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Слава ЗСУ!!!
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28.02.2023 13:12 Відповісти
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28.02.2023 13:20 Відповісти
То що - перед залпом з "пікапа" задній борт не опустили? Бо ось відлітає "характерне" - мабуть зірвало
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28.02.2023 13:22 Відповісти
Ви реально спец в цих питаннях . Не те що диванні експерти
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28.02.2023 13:32 Відповісти
То авіаційні НУРС (може буть - С-80) А я у строкову службу "авладевал смежнай специальнастью - механик авиационного вааружения" І подібні ракети сам тягав
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28.02.2023 13:56 Відповісти
Чогож тоді не на фронті ?
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28.02.2023 19:24 Відповісти
Бо вже "за 60" І нога протезована Задоволений? Я своє "одфронтував" у 2017-му
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28.02.2023 19:30 Відповісти
Не схоже на те - 1) ПУ просто не піднялася б на такий кут для стрільби, 2) а що тоді позаду горизонтально стирчить?
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01.03.2023 16:56 Відповісти
Ти знаєш, чим відрізняється "сумнів" та "припущення", від "ствердження"?
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01.03.2023 17:04 Відповісти
Не переймайтеся, це не звинувачення.

Бо не звернув увагу на ще й 3) задня частина пікапів на бокових підпорах. Просто не повірю, що можна було їх виставити, але забути задній борт відкрити.
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01.03.2023 17:23 Відповісти
Sehr gut, ще б подивитися як воно москалям прилітає.
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28.02.2023 13:24 Відповісти
І смішно,і сумно.
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28.02.2023 13:26 Відповісти
V tebia popali ? I tebe smeshno ?
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28.02.2023 13:30 Відповісти
Так.Стрільба нурсами з саморобних установок,-сумно.З очевидних причин.
Смішно,що влучило в твоє гузно.
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28.02.2023 14:15 Відповісти
Можете візуально, під час пострілу, НУРС від Гідри відрізнити? Ну що ж, непогано.
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01.03.2023 17:01 Відповісти
Вчора показували на ТБ. Склепали умільці. В пакеті 10 ракет.
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28.02.2023 13:31 Відповісти
То тобі "не те" показували! Передивися уважно відео - "пакет" на 24 пускові труби Судячи з діаметру - авіаційні С-80 Їх у нас вистачало до війни А може американці "підкинули" подібне - у них такого добра вже гори лежали у "передутилізаційному" стані
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28.02.2023 13:54 Відповісти
Принаймні у найближчої ПУ бачу 4х4. Ви не помилилися?
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01.03.2023 16:52 Відповісти
6Х4 По горизонталі -6, по вертикалі -4
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01.03.2023 17:01 Відповісти
Можливо є й такі.

Попри всю повагу до вас, більше вірю своїм очам - таймкод 0:02 - 0:07, принаймні на найближчому - 4x4.
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01.03.2023 17:29 Відповісти
Значить, у когось поганий зір
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01.03.2023 17:41 Відповісти
Теж не проблема:

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01.03.2023 18:21 Відповісти
"Нехай буде "гречка"! Але це не 10 пускових як написав попередній дописувач (їх не можна правильними повними рядами розмістить у пакеті) Авіаційні НУРС розміщалися в пакетах по 8 16 24 і 32 "труби" Правда там "пакети" були круглі
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01.03.2023 18:28 Відповісти
тільки б з миномету не прилетіло
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28.02.2023 13:33 Відповісти
У складі грузинського батальйону в ЗСУ , воює справжній - якудза .
..
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28.02.2023 13:36 Відповісти
СЛАВА ЗСУ!
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28.02.2023 13:44 Відповісти
Чому ж.Ніби як опори роблять під ті пікапчики,і якісь регулювання з прицілами,пристрілюють.
Та все-одно,НКРС під інше розрахований.А головне,-яка кількість лишилась на складах,щоб авіація потім руками не розводила...
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28.02.2023 14:31 Відповісти
ты с дивана точнее срёшь...\тут без вариантов...\
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28.02.2023 15:39 Відповісти
аксу в армии....
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28.02.2023 14:12 Відповісти
Цікаво, яка точність влучання цих кустарних виробів?
Чи вони просто валять "кудись туди"?
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28.02.2023 14:30 Відповісти
Не будемо поспішати з висновками. Пошук: гідра 80.
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01.03.2023 17:09 Відповісти
Сча очень нужны САУ-минометы и Hamwee со 105 мм пушкой.
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28.02.2023 15:49 Відповісти
Мини град, такой себе, с такой же точностью.
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28.02.2023 17:04 Відповісти
 
 