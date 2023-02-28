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Новини Відео Війна
22 089 33

Російська БМП вибухає на міні. ВIДЕО

Ворожа БМП вибухнула на міні поблизу Авдіївки.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис знищення російської бронемашини опублікований у соцмережах.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Сили оборони збили ворожий літак під Авдіївкою, - Зеленський

Автор: 

армія рф (17729) знищення (7477) Авдіївка (2342)


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Топ коментарі
+53
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28.02.2023 15:51
+21
А не%уй шастать!
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28.02.2023 15:52
+21
Вибухові українські чорноземи
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28.02.2023 15:53
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28.02.2023 15:51 Відповісти
Який файний переклад)))
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28.02.2023 16:09 Відповісти
аби ховрашки не постраждали ))
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28.02.2023 15:51 Відповісти
А не%уй шастать!
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28.02.2023 15:52 Відповісти
Вибухові українські чорноземи
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28.02.2023 15:53 Відповісти
на заднем плане кацапские пихвотинцы куда-то сразу испарились
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28.02.2023 15:57 Відповісти
Вот и отлично. Доездились падлы
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28.02.2023 15:58 Відповісти
але слідом хворі істоти як перли, так і пруть, ні на що не дивлячись. наскільки ж там промиті мізки? чи там гроші вирішують?
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28.02.2023 15:58 Відповісти
Подивитися і мінувати, мінувати та ще раз мінувати. Вздовж і поперек всю лінію фронту. Щільно. І просити та згрібати міни по всьому світу, багато країн тільки й раді їх здихатися.
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28.02.2023 15:59 Відповісти
Я так понимаю там ЗСУ приготовили блюдо свынорылое тушеное в бехе приправлены бурятом
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28.02.2023 15:59 Відповісти
Во-первых, это красиво
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28.02.2023 16:02 Відповісти
И что характерно: мина подкралась незаметно
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28.02.2023 16:10 Відповісти
Це правильне преоодоление мінних полей!+
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28.02.2023 16:10 Відповісти
Надіюсь, все відділення було в броні.
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28.02.2023 16:44 Відповісти
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28.02.2023 16:44 Відповісти
На таке можна дивитися вічно!
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28.02.2023 16:45 Відповісти
Салют в честь ЗСУ!
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28.02.2023 16:46 Відповісти
Тепер зрозуміло, що означає кацапський вислів харошая міна прі плахой ігре...
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28.02.2023 17:33 Відповісти
Може кацапів перед наступом накачують метамфетаміном? Тому вони так лізуть на вірну смерть.
Як в вермахті і СС в часи ІІ Світової.
"Перед наступлением на Францию вермахт заказал 35 миллионов доз первитина. А солдаты одной из армий, участвовавших в нападении на Советский Союз, за один лишь месяц употребили 100 миллионов доз. Это очень много."
 https://www.dw.com/ru/%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%8F-%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F-%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5-%D1%81%D1%82%D0%BE-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC-%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%8C-%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B5%D0%B5-%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2/a-37346433
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28.02.2023 17:55 Відповісти
чел, используй ресурсы создающие короткие ссылки, не захламляй форум процентами, тут не приват-банк)
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28.02.2023 18:14 Відповісти
не трать часу на дурнів..для того е спам
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28.02.2023 22:54 Відповісти
дома у себя в кацапии , максимум в овно могли вьехать (зато на каждом шагу), а в Украине все по-взрослому. Каждому кацапу по оторванной ножке. Хойда!
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28.02.2023 18:16 Відповісти
"....і москаля нема - немає москаля, немає ***** вапше, сама сира земля..."(с)
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28.02.2023 18:20 Відповісти
был бы ис 3 с щючим носиком ..был бы рикошет --сдергивайте с памятников быстрее)
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28.02.2023 18:28 Відповісти
т 34 взагалі в планер преврашаеться
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28.02.2023 22:53 Відповісти
кв1с как танк? и кв 5 с сиськами)
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28.02.2023 23:23 Відповісти
да нам похер с сіськамі чи піськами аби бистріш на той світ летіло.
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01.03.2023 14:10 Відповісти
в wot цыцки прострелииваются а сам он дубовый)
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04.03.2023 10:20 Відповісти
сховай своі іграшки. внучек
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04.03.2023 10:50 Відповісти
До Маріуполя б небагато доїхало техніки, якби був Чонгар заминований, та інші шляхи підходу, бо міни це потужна штука, як вбачається з цього відео...
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28.02.2023 20:09 Відповісти
всё как завещал маршал ЖОРА - РАЗМИНИРОВАТЬ МИНПОЛЯ СВОИМИ "ЖИВОТАМИ"
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28.02.2023 21:42 Відповісти
так відчиняють консерви з москалями
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28.02.2023 22:51 Відповісти
одним кацапом менше, а другий насрав в штани (с)
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01.03.2023 08:05 Відповісти
 
 