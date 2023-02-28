Російська БМП вибухає на міні. ВIДЕО

Ворожа БМП вибухнула на міні поблизу Авдіївки.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис знищення російської бронемашини опублікований у соцмережах.

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