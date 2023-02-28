Російська БМП вибухає на міні. ВIДЕО
Ворожа БМП вибухнула на міні поблизу Авдіївки.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис знищення російської бронемашини опублікований у соцмережах.
Топ коментарі
+53 Топ Ган
показати весь коментар28.02.2023 15:51 Посилання
+21 stanislav vaisman
показати весь коментар28.02.2023 15:52 Посилання
+21 Kucher
показати весь коментар28.02.2023 15:53 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Як в вермахті і СС в часи ІІ Світової.
"Перед наступлением на Францию вермахт заказал 35 миллионов доз первитина. А солдаты одной из армий, участвовавших в нападении на Советский Союз, за один лишь месяц употребили 100 миллионов доз. Это очень много."
https://www.dw.com/ru/%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%8F-%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F-%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5-%D1%81%D1%82%D0%BE-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC-%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%8C-%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B5%D0%B5-%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2/a-37346433