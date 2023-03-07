Російський танк вибухає після влучання гранати, скинутої з дрона. ВIДЕО

Оператор українського дрона знищив російський танк влучно закинувши гранату у відкритий люк.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на відеозаписі, який опублікований у соцмережах, видно, що за мить танк вибухає. Модна припустити, що скинута граната спровокувала детонацію боєкомплекту.

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