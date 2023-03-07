Російський танк вибухає після влучання гранати, скинутої з дрона. ВIДЕО
Оператор українського дрона знищив російський танк влучно закинувши гранату у відкритий люк.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, на відеозаписі, який опублікований у соцмережах, видно, що за мить танк вибухає. Модна припустити, що скинута граната спровокувала детонацію боєкомплекту.
Топ коментарі
+34 Валентина Саюн #551086
показати весь коментар07.03.2023 10:08 Відповісти Посилання
+30 Олександр Юр #550990
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+26 Al-Goritm Ain-Moment
показати весь коментар07.03.2023 10:15 Відповісти Посилання
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Брошенный, потому ....потому что?
"Потому, что получили @#зды" (с)
Нам би ще навчитися самим планируючі бомби робити ото б діло було!
Якщо утилізація руснявої броні продовжиться тими ж темпами, танки на па раші закінчаться до кінця 2023 року.
Він був нацистом, його заборонено в Ізраїлі.