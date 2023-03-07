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Російський танк вибухає після влучання гранати, скинутої з дрона. ВIДЕО

Оператор українського дрона знищив російський танк влучно закинувши гранату у відкритий люк.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на відеозаписі, який опублікований у соцмережах, видно, що за мить танк вибухає. Модна припустити, що скинута граната спровокувала детонацію боєкомплекту.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Розрахунок українського ПТРК "Стугна" знищує російський танк. ВIДЕО

Автор: 

танк (2085) знищення (7558) дрони (4900)


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Топ коментарі
+34
Гори,палай техніка ворожа. Україна переможе
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07.03.2023 10:08 Відповісти
+30
Ось це так майстерно та влучно з такої висоти! Оператор дрона просто Ас!
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07.03.2023 10:14 Відповісти
+26
Гранатою - цілий танк. Молодець.
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07.03.2023 10:15 Відповісти
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Гори,палай техніка ворожа. Україна переможе
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07.03.2023 10:08 Відповісти
Ось це так майстерно та влучно з такої висоти! Оператор дрона просто Ас!
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07.03.2023 10:14 Відповісти
Гранатою - цілий танк. Молодець.
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07.03.2023 10:15 Відповісти
Як казала моя бабуся "аби не в убиток")
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07.03.2023 10:16 Відповісти
Аби не втік.
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07.03.2023 11:09 Відповісти
Дрон не постраждав. Це головне
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07.03.2023 10:17 Відповісти
А мені подобається як воно горит....
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07.03.2023 10:19 Відповісти
Продолжай мысль.
Брошенный, потому ....потому что?
"Потому, что получили @#зды" (с)
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07.03.2023 10:33 Відповісти
у троллей нет мыслей, только методички
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07.03.2023 10:35 Відповісти
у многих появляються вопросы,почему вражеский брошеный танк взять да не увезти,починить или разобрать на детали, так вот танк во первых может быть заминирован,а на розминирование нужно время, он может быть в таком месте что подойти к нему не всегда может быть возможным,потому что есть угроза жизни, поэтому чтобы враг не забрал его себе обратно просто его пытаються уничтожить
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07.03.2023 10:42 Відповісти
Екіпаж сидів десь поруч в хаті. **********?
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07.03.2023 11:12 Відповісти
Танк сам виноват: чего он там стоял ?
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07.03.2023 10:21 Відповісти
Це вам суки за Воїна !
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07.03.2023 10:22 Відповісти
Красава!
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07.03.2023 10:25 Відповісти
"А вмєста сєрца -- пламєнний матор !..." (з кацапської пєстні ).
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07.03.2023 10:26 Відповісти
Получи рашист гранату!
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07.03.2023 10:26 Відповісти
Можна дивитися безкінечно на три речі - як тече вода, як горить вогонь та як горять рашистські окупанти!
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07.03.2023 10:28 Відповісти
Нежный какой танк, от простой гранаты загнулся. Наверно в детстве ему не хватало материнской любви
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07.03.2023 10:31 Відповісти
👍
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07.03.2023 11:17 Відповісти
Маю надію - він по самісінькі крокви був набитий маскалями...
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07.03.2023 10:37 Відповісти
Ніхто нікуди вже не їде.
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07.03.2023 10:40 Відповісти
Дамо кожному пасажиру танка по гранаті!
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07.03.2023 10:53 Відповісти
завжди радує коли дешевий і ефективний засіб проти 10 раз дорожчої московитської ********.
Нам би ще навчитися самим планируючі бомби робити ото б діло було!
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07.03.2023 11:04 Відповісти
В 10?! Серьезно считаешь что танк стоит как 10 гранат?) У нас на привозе гранаты по сотке баксов толкают, танки не видел на базаре, но говорят что в районе 500к у.е. так что разница в тысячи раз)
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07.03.2023 11:25 Відповісти
Всем трупам крепкого здоровья и хорошего настроения.
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07.03.2023 11:07 Відповісти
Даа...это лотерейный билет Ф-кой уничтожить танк
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07.03.2023 11:45 Відповісти
Да раз плюнуть воспламенить "лимонкой" целюлозопироксилиновый заряд артвыстрела в МЗ..Главное, точно в открытый люк поцелить..Такое впечатление,что орки сознательно открыли люки танка,чтобы его преждевременно вывели из строя,а там,как"безлошадных", в тылы отправят..
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07.03.2023 14:07 Відповісти
Пі дараша за оптимістичними оцінками на максимумі здатна виробляти + відновлювати з металобрухту 1,5 танка в день.

Якщо утилізація руснявої броні продовжиться тими ж темпами, танки на па раші закінчаться до кінця 2023 року.
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07.03.2023 15:23 Відповісти
Прошу не використовувати музику Вагнера.

Він був нацистом, його заборонено в Ізраїлі.
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07.03.2023 21:27 Відповісти
 
 