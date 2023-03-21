Український розрахунок французького ЗРК "Crotale NG" збиває російську крилату ракету. ВIДЕО
В мережі опубліковані кадри бойової роботи українського розрахунку французького ЗРК малої дальності "Crotale NG".
Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі зафіксований момент збиття українськими воїнами ворожої ракети.
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