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Український розрахунок французького ЗРК "Crotale NG" збиває російську крилату ракету. ВIДЕО

В мережі опубліковані кадри бойової роботи українського розрахунку французького ЗРК малої дальності "Crotale NG".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі зафіксований момент збиття українськими воїнами ворожої ракети.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": На озброєння ЗСУ стали зенітно-ракетні комплекси Avenger. ФОТОрепортаж

Автор: 

крилаті ракети (1073) ППО (3184) Франція (3060) знищення (7221) ЗРК (204)


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Топ коментарі
+42
Ага суки! Слава Україні!
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21.03.2023 11:39
+39
Героям слава !!

Молодці ‼️
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21.03.2023 11:40
+23
Такие молодцы!!!!
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21.03.2023 11:43
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Ага суки! Слава Україні!
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21.03.2023 11:39 Відповісти
Героям слава !!

Молодці ‼️
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21.03.2023 11:40 Відповісти
Такие молодцы!!!!
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21.03.2023 11:43 Відповісти
Супер!
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21.03.2023 11:43 Відповісти
Круассан получше будет, чем бублик....
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21.03.2023 11:47 Відповісти
Молодці хлопці! Спасибі Франції за допомогу.
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21.03.2023 11:56 Відповісти
Слава Україні! Слава ЗСУ!!! Героям Слава!!!
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21.03.2023 11:57 Відповісти
Гол !!! Вболівають краще ніж на футболі. Військовий ультрас )
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21.03.2023 12:11 Відповісти
хороша техніка
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21.03.2023 12:57 Відповісти
Героям слава! Ви врятували не одне життя! ДЯКУЄМО
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21.03.2023 13:11 Відповісти
Працьовиті Українці!!
Слава Захисникам України та їх Сім'ям!
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21.03.2023 14:17 Відповісти
 
 