Український розрахунок французького ЗРК "Crotale NG" збиває російську крилату ракету. ВIДЕО

В мережі опубліковані кадри бойової роботи українського розрахунку французького ЗРК малої дальності "Crotale NG".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі зафіксований момент збиття українськими воїнами ворожої ракети.

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