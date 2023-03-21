Спецпризначенці СБУ знищили дронами-камікадзе два російські комплекси ППО "ТОР-М2". ВIДЕО
Спецпризначенці СБУ за допомогою дронів-камікадзе вивели з ладу два ворожі комплекси ППО "ТОР-М2".
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.
Зазначається, що роботу з придушення засобів ППО росіян здійснили бійці з Центру спецоперацій "А".
Після цього спецпризначенці СБУ ще й перехопили доповідь ворога про результати влучань.
Топ коментарі
+11 Вася Петренко #552336
показати весь коментар21.03.2023 19:13
+10 vigo
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+8 Альтер Эго #551115
показати весь коментар21.03.2023 20:07
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Нікагда ж такова нєбила…
відео вже викладалося на цьому сайті.
чи це щоб ми таки побачили що перше влучення не в тор а в стовбур дерева.?
ну, ми побачили.
добре що хоч друге вцілило.
Уламками, напевно, посікло, тож комплексу потрібен ремонт.
Не знищено, а виведено із ладу.