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Спецпризначенці СБУ знищили дронами-камікадзе два російські комплекси ППО "ТОР-М2". ВIДЕО

Спецпризначенці СБУ за допомогою дронів-камікадзе вивели з ладу два ворожі комплекси ППО "ТОР-М2".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Зазначається, що роботу з придушення засобів ППО росіян здійснили бійці з Центру спецоперацій "А".

Після цього спецпризначенці СБУ ще й перехопили доповідь ворога про результати влучань.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Спецпризначенці СБУ за допомогою дронів-камікадзе знищили БТР та БМП окупантів. ВIДЕО

Автор: 

безпілотник (4148) СБУ (12809) дрони (4690)


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Топ коментарі
+11
На жаль на відео не побачив жодного "знищеного" тора.
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21.03.2023 19:13
+10
Да штош такоє, фсьо пасекло, привода, масло, охлаждайка…
Нікагда ж такова нєбила…
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21.03.2023 19:15
+8
Слово "знищений" означає не "іспєпільонний", а втративший боєздатність. Коли в танк прпадає ПТУР, не кожного разу башту зносить, але у більшості випадків танк вже не воює.
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21.03.2023 20:07
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На жаль на відео не побачив жодного "знищеного" тора.
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21.03.2023 19:13 Відповісти
Тут важен сам факт поражения беспилотниками комплекса ВВО/ПРО, создававшегося для защиты от подлетающих ракет. Да, физический урон там минимальный, если вообще есть, но моральный урон очень серьёзный.
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21.03.2023 19:28 Відповісти
физический урон там один из наибольших из наземной техники. оборудование на торе или другом пво одно из самых дорогих, на порядки дороже чем обвес т-90м или арматы. Если сау или бмп после камикадзе можно починить (да и танк, если не сдетонировал) на рембазе, то тор хрена с два ты починишь, дешевле новый собрать будет.
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21.03.2023 23:53 Відповісти
Слово "знищений" означає не "іспєпільонний", а втративший боєздатність. Коли в танк прпадає ПТУР, не кожного разу башту зносить, але у більшості випадків танк вже не воює.
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21.03.2023 20:07 Відповісти
Да штош такоє, фсьо пасекло, привода, масло, охлаждайка…
Нікагда ж такова нєбила…
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21.03.2023 19:15 Відповісти
Першому дрону камікадзе потрібно зарохувати не ТОР, а уражений стовп дерева. Ледащі, не могли з іншої сторони залетіти, звідки ТОР заїзджав.
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21.03.2023 19:15 Відповісти
тю.

відео вже викладалося на цьому сайті.

чи це щоб ми таки побачили що перше влучення не в тор а в стовбур дерева.?

ну, ми побачили.

добре що хоч друге вцілило.
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21.03.2023 19:18 Відповісти
Перший дрон вибухнув метрів за 5-7 від машини, мабудь у дерево врізався.

Уламками, напевно, посікло, тож комплексу потрібен ремонт.
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21.03.2023 19:18 Відповісти
Взагалі, потрібно щось з більшою бойовою частиною. Бо зазвичай легкі дрони-камікадзе не знищуть техніку, а виводять з ладу на короткостроковий термін ремонту. Через пару неділь техніка знову виконує бойові завдання.
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21.03.2023 19:20 Відповісти
торіка так швидко не відремонтуешь бо там начіння спецефічне фефісит у рашці вже не випускается
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21.03.2023 19:22 Відповісти
Один камікадзе у дерево потрапив - інший результат не фатальний. Сподіваюся генштаб не вніс цю лажу до списку втрат раше- ППО
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21.03.2023 19:25 Відповісти
Первый дрон вообще вроде как не долетел. Слабовато. Нужно было добавить чтобы наверняка. Ато рашисты подмарафетят и обратно приедут.
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21.03.2023 19:29 Відповісти
Первый был наблюдатель с картиной при большом увеличении.
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21.03.2023 21:13 Відповісти
перший не долетів. другий не завдав шкоди. давайте не уподобляться кацам і говорить правду.
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21.03.2023 19:31 Відповісти
Все ж таки влучання явні є. І хоч їх і не знищено, як зазначається у заголовку новини, але таки виведено із ладу.
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21.03.2023 19:47 Відповісти
я бачу вже не перший раз відео з цими камікадзе - з ними щось не так. часто на підльоті вони не влучають, а відео преривають і пишуть, що влучив і знищив. не влучають мабуть із-за недостатнього опита оператора. а сама бойова частина занадто слаба для таких цілей.
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21.03.2023 19:36 Відповісти
Спецпризначенці СБУ знищили дронами-камікадзе два російські комплекси ППО "ТОР-М2"

Не знищено, а виведено із ладу.
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21.03.2023 19:46 Відповісти
Їтіть , вояки диванні коментують. Біжіть та вцільте!
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21.03.2023 19:47 Відповісти
Тут більшість, як на жаль завжди в останній рік, на Цензорі ведмедчуківських і пригожинських. Шифруються, гадять потихеньку.
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21.03.2023 20:10 Відповісти
Проблема в тому що диванні вояки ********** в очі та пишуть в несусвітню чешуйню в заголовках, а інші диванні вояки радіють "перемогам" як тупорилі дітлахи, підстрибуючи від щастя до стелі. Видаючи бажане за дійсне, а конкретно дане відео ще й не в перший (!) раз публікують на цензорі! Можливо тупорилим українским журналістам потрібно хочаб трохи вмикати інколи мізки і не видавати бажане за дійсне? Пам'ятаю як на цензорі розмістили новину з відео, як одним махом в Херсонській області збили аж 5 Ка-52 поспіль, ось тільки у мене зразу ж виникло питання де вони бачили в Херсонських степах ГОРИ і чому вони абсолютно ОДНАКОВО вибухають?! Але місцевих журналістів та дописувачів це чомусь незбентежило і всі дружно стрибали до стелі від щастя. А мене цікавило лише одне, що це за гра з такою убогою графікою? Те що в нас народ тупий (журналісти, дописувачі, та звісно ж заступниця Міністра оборони України Ганька Маляр, яка перша поширила цей недолугий фейк), мене доречі зовсім не здивувало.
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21.03.2023 20:40 Відповісти
Хто бачив відео з Карабаха, там камікадзе (мабуть хароп) просто розривали на шмаття кацапське лайно. а тут заслабі.
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21.03.2023 20:23 Відповісти
Не перший раз бачу як ці мазіли мажуть і вообще що спецназ сбу робить на фронті.
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21.03.2023 21:25 Відповісти
Где результат? Сходите в салон ближе к Владимирской. Губы, ногти и подтяжка морд. Вот чем нужно воевать с рашистами. Напугать пухлыми губами, не за хер получая 30000грн. Сходите на рынок, как пенсионеры мучаются. Когда будет справедливость?
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21.03.2023 21:35 Відповісти
Ничего они не уничтожили. Криворукие. Эти рашыки лучшие работают. В каждый день одно и то кривожопыие.То в калесо, то в кардан по чентру не получается никак.
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21.03.2023 23:18 Відповісти
Знищена техніка: не підлягає відновленню. Пошкоджена техніка - підлягає.....
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22.03.2023 03:24 Відповісти
 
 