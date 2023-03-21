Спецпризначенці СБУ знищили дронами-камікадзе два російські комплекси ППО "ТОР-М2". ВIДЕО

Спецпризначенці СБУ за допомогою дронів-камікадзе вивели з ладу два ворожі комплекси ППО "ТОР-М2".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Зазначається, що роботу з придушення засобів ППО росіян здійснили бійці з Центру спецоперацій "А".

Після цього спецпризначенці СБУ ще й перехопили доповідь ворога про результати влучань.

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