Танки Challenger 2 невдовзі приступлять до виконання бойових завдань, - Резніков ВIДЕО

Міністр оборони Олексій Резніков особисто випробував передані Великою Британією танки Challenger.

Враженнями від поїздки на танку він поділився у твіттері, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Було дуже приємно покататися на першому українському ОБТ Challenger 2. Такі танки, поставлені Великою Британією, нещодавно надійшли до нашої країни. Невдовзі ці фантастичні машини приступлять до виконання бойових завдань. Дякую, Ріші Сунак, Бен Воллес та британський народ", - написав міністр оборони України.

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