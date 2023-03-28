Танки Challenger 2 невдовзі приступлять до виконання бойових завдань, - Резніков ВIДЕО
Міністр оборони Олексій Резніков особисто випробував передані Великою Британією танки Challenger.
Враженнями від поїздки на танку він поділився у твіттері, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Було дуже приємно покататися на першому українському ОБТ Challenger 2. Такі танки, поставлені Великою Британією, нещодавно надійшли до нашої країни. Невдовзі ці фантастичні машини приступлять до виконання бойових завдань. Дякую, Ріші Сунак, Бен Воллес та британський народ", - написав міністр оборони України.
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(с) Слуги
ЧапайРезников на лихом конетанке.
Добре, що хоч не назвав "весільними".
https://********.pl/********/7,183471,29559582,1050-1072-1088-1090-1086-1087-1083-1103-1087-1086.html#:~:text=%D0%A3%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D1%96%20%D0%9C%D1%96%D0%BD%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%20%D1%96%D0%B7%20%D0%A2%D0%9E%D0%92,%D0%B1%D1%83%D1%80%D1%8F%D0%BA%D0%B8%20%E2%80%94%2030%20%D0%B3%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%8C%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%BA%D1%96%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC. Картопля по 27 гривень за кілограм: у Міноборони новий скандал через закупівлі для ЗСУ
У контракті https://********.pl/********/7,183471,29517619,1047-1072-1088-1087-1083-1072-1090-1080-1074-1110-1081-1089-1100-1082-1086-1074-1080-1093.html Міноборони із ТОВ "Гарна справа" на постачання продуктів військовим у 2023 році ціна картоплі значиться 22,5 гривні за кілограм без ПДВ. Якщо ж додати суму податку на додану вартість, то виходить разом 27 гривень. Капуста постачалася по 33 гривні, а столові буряки - 30 гривень за кілограм.
По 27 -- це вже готова на тарілці зі сметаною та шкварками, бл... !
Ніби без його мерзотної пики нема в ютубі оглядів цих танків.
Іспитатєль хрінів!
А як говорив Ф.Енгельс --" коли в справи військових втручаються
дилетанти, то ця армія буде розбита."
У собак інша оцінка -- " Мовчання-мудрість породи, а гавкають
дворняги."
дістав вже своїм назОйлівим піаром, "сладкій мой катьонок"
Група "Блєстящіє" реінкарнація, блть...
Наліпило на картуза емблему ДШВ, тьфу...