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Танки Challenger 2 невдовзі приступлять до виконання бойових завдань, - Резніков ВIДЕО

Міністр оборони Олексій Резніков особисто випробував передані Великою Британією танки Challenger.

Враженнями від поїздки на танку він поділився у твіттері, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Було дуже приємно покататися на першому українському ОБТ Challenger 2. Такі танки, поставлені Великою Британією, нещодавно надійшли до нашої країни. Невдовзі ці фантастичні машини приступлять до виконання бойових завдань. Дякую, Ріші Сунак, Бен Воллес та британський народ", - написав міністр оборони України.

Також дивіться: Challenger та Marder: Резніков показав бронетехніку від партнерів, яка стала на озброєння у підрозділи ДШВ. ФОТО

Автор: 

Велика Британія (5581) танк (2067) Резніков Олексій (1446)


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Топ коментарі
+40
Клоун, міністр клоуна
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28.03.2023 10:07
+33
А на яйцях по 17грн не хоче покататися, з'їсти яблучко по 52грн, і запити все з фляжки за вісім баксів???
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28.03.2023 10:09
+28
"Шакал ты паршивый , Резников . Все воруешь и воруешь " (с) Яйценосный , порядок лучше наведи в закупках в своем ведомстве , а не на чужих заслугах пиарься.
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28.03.2023 10:12
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Клоун, міністр клоуна
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28.03.2023 10:07 Відповісти
Мініст оборони - мародер !
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28.03.2023 10:34 Відповісти
А як недоречно виглядає це чмо на фоні грізної бойової техніки. Це просто якийсь нікчемний і обісраний 95 квартал.
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28.03.2023 15:43 Відповісти
+
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29.03.2023 09:57 Відповісти
Відправити водієм механіком під Бахмут,хай там катається ******!
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28.03.2023 10:43 Відповісти
нікуя мехводом дуже жирно,заряджаючим,бо у челенджері немає автомата заряджання,а унітарні снаряди ой які "легенькі")))
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28.03.2023 14:40 Відповісти
Знов прибарахлився в англійский куртець та кепі, мабуть англійці з танками поставили для танкистів, але в нашій владі доброму вору все в пору. Скільки ж він вже нап..з...див війскової крутой форми бо кожен раз в різний фотографуется.
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28.03.2023 13:19 Відповісти
а ти уявляєш Лойда Остіна в червоній куртці і кашкеті? яка ж блювота "моднява" цей рєзніков...
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28.03.2023 13:29 Відповісти
Челендж Резнікова...
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28.03.2023 10:08 Відповісти
А на яйцях по 17грн не хоче покататися, з'їсти яблучко по 52грн, і запити все з фляжки за вісім баксів???
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28.03.2023 10:09 Відповісти
так то шапошников виноват
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28.03.2023 10:37 Відповісти
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28.03.2023 10:48 Відповісти
Шикарный кот-ворюга...
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29.03.2023 08:25 Відповісти
Культурных слов нет, а материться воспитание не позволяет...
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28.03.2023 10:10 Відповісти
Просто мовчати - не спробували?
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28.03.2023 11:09 Відповісти
Свого часу одні придурки проголосували паприколу, шоб поржать. Тепер ще "помовчать",типу все заї...сь? Та тих виродків потрібно щемити на кожному кроці "невзирая на воспитание"
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29.03.2023 05:45 Відповісти
ми ж знаємо шо за людина, може цілковито притомна, але не вміє помовчати коли треб
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29.03.2023 05:57 Відповісти
Після всіх цих зашкварів, які робляться в цій богодельні з назвою МО під його керівництвом -"цілком притомна"? Щось дуже сумнівно.
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29.03.2023 06:15 Відповісти
Як мавпа одягнена у сукню, що танцює поруч з шарманщиком!
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28.03.2023 10:11 Відповісти
покататися то покатався ...а повоювати?
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28.03.2023 10:11 Відповісти
"Чудово! Дуже гарна машина... Прикро тільки, що її неможливо продати наліво, як іншу гуманітарку."
(с) Слуги

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28.03.2023 10:11 Відповісти
він якраз розмислює у яку одиницю вимірювання перевести того Челенжера, ось, з яйцями прокатіло, може із танчиком прокатіт...
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28.03.2023 13:08 Відповісти
"Шакал ты паршивый , Резников . Все воруешь и воруешь " (с) Яйценосный , порядок лучше наведи в закупках в своем ведомстве , а не на чужих заслугах пиарься.
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28.03.2023 10:12 Відповісти
Пєтух на танку
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28.03.2023 10:12 Відповісти
"кінь" гарний... Резніков буде управляти? чи тільки з інспекцією?
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28.03.2023 10:13 Відповісти
Резніков уже вкурив Челенджер -- швидкии як зигзаг блискавки - змащении салом .
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28.03.2023 10:14 Відповісти
А впереди Чапай Резников на лихом коне танке.
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28.03.2023 10:14 Відповісти
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28.03.2023 10:16 Відповісти
Він їх оцінив як спеціаліст у чому саме?
Добре, що хоч не назвав "весільними".
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28.03.2023 10:19 Відповісти
Досвідчений танкіст бляха...
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28.03.2023 10:19 Відповісти
І коли вже цього БОТАНІКА ***** хтось викене із простору інформаційного. Невже це опудало чорт курва своїм піаром на чужих допомогах від інших держав куди окрім того що злодіцй це ГОМОСАПІЄНС скаче кругом куди не подивишся воно курва туту як тут. Шановні ну ******* вже хтось це опудало ногою прямісінько в пику щоб хоча 2-3 мцсяці мати спокій.
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28.03.2023 10:22 Відповісти
Раз Резников оценил и сказал своё мнение-это конечно уровень и очень опытный танкист Шалтай-Болтай .
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28.03.2023 10:25 Відповісти
Часу йому вистачає, блд, щоб і міністерством керувати і на танчиках покататись. Гидота яйцекладуча!
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28.03.2023 10:27 Відповісти
Такий же піарщик як і його шеф.
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28.03.2023 10:27 Відповісти
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28.03.2023 11:16 Відповісти
Чому мародер рєзніков, який ******* у Міноборони мільярди досі не сидить за гратами?
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28.03.2023 10:28 Відповісти
14.03.2023 18:05
https://********.pl/********/7,183471,29559582,1050-1072-1088-1090-1086-1087-1083-1103-1087-1086.html#:~:text=%D0%A3%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D1%96%20%D0%9C%D1%96%D0%BD%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%20%D1%96%D0%B7%20%D0%A2%D0%9E%D0%92,%D0%B1%D1%83%D1%80%D1%8F%D0%BA%D0%B8%20%E2%80%94%2030%20%D0%B3%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%8C%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%BA%D1%96%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC. Картопля по 27 гривень за кілограм: у Міноборони новий скандал через закупівлі для ЗСУ

У контракті https://********.pl/********/7,183471,29517619,1047-1072-1088-1087-1083-1072-1090-1080-1074-1110-1081-1089-1100-1082-1086-1074-1080-1093.html Міноборони із ТОВ "Гарна справа" на постачання продуктів військовим у 2023 році ціна картоплі значиться 22,5 гривні за кілограм без ПДВ. Якщо ж додати суму податку на додану вартість, то виходить разом 27 гривень. Капуста постачалася по 33 гривні, а столові буряки - 30 гривень за кілограм.
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28.03.2023 11:20 Відповісти
В минувшую субботу я интересовался картошкой на рынке возле М. Лисова (Киев). 8 (ВОСЕМЬ) грн./кг -- отменная картошка
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28.03.2023 11:22 Відповісти
Максимум по рынку было 12 грн./кг
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28.03.2023 11:23 Відповісти
у нас дрібна по 7,а велика по 9,а по 27 то певно як кавуни
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28.03.2023 14:42 Відповісти


По 27 -- це вже готова на тарілці зі сметаною та шкварками, бл... !
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28.03.2023 14:48 Відповісти
Конечно, танк фантастичный: яйца не раструсишь, попадает в яблочко и защита, как наворованное бабло в швейцарском банке....
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28.03.2023 10:33 Відповісти
Сподіваюсь особисто для нього передали в таку лоток з яйками.
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28.03.2023 10:34 Відповісти
Замість того щоб бійці тренувались, та швидше опановували нову техніку ( бо за кожну годину хтось кладе життя на війні) то це чмо вирішило зробити піар. 🤬

Ніби без його мерзотної пики нема в ютубі оглядів цих танків.
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28.03.2023 10:44 Відповісти
Якщо рєзніков мародер, то це не має нічого спільного з Marder чи іншою технікою!
Іспитатєль хрінів!
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28.03.2023 10:53 Відповісти
Всі розробки війскових народжуваються в тиші. Без галосу.
А як говорив Ф.Енгельс --" коли в справи військових втручаються
дилетанти, то ця армія буде розбита."
У собак інша оцінка -- " Мовчання-мудрість породи, а гавкають
дворняги."
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28.03.2023 10:54 Відповісти
Британські,німецькі,французькі танки під прапором України. Боріться і перемагайте. Україна понад усе
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28.03.2023 11:07 Відповісти
Я Вас правильно понял: Резников молодец, потому что проплаты по этому контракту не успели провести, а содержание контракта, т.е. цены закупки продуктов для воюющей армии, оказались достоянием общественности? Уж не сам ли Алексей Юрьевич поспособствовал такой "утечке"?
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28.03.2023 11:29 Відповісти
РєзБіков, стули пельку, якщо вже ти такий юзабєльний для мародерствуючої зевлади , і вже мовчки виправляй свої проГіби..
дістав вже своїм назОйлівим піаром, "сладкій мой катьонок"
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28.03.2023 11:11 Відповісти
А мне понравились прекрасные боевые машины под флагами Украины! Спасибо народу Англии и Риши Сунаку !
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28.03.2023 11:28 Відповісти
В шо воно одягнене?
Група "Блєстящіє" реінкарнація, блть...
Наліпило на картуза емблему ДШВ, тьфу...
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28.03.2023 11:31 Відповісти
не чипляйся до міністра, людина щойно з бейсболу Техас Рейнджерс грав з Канзас-Сіті Роялс, це провина знімальної групи що він не у військовому...
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28.03.2023 13:10 Відповісти
"... приємно було покататись, ябка по 70грн повозити, та навіть яйці не побивши (ті, що по 17)..."
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28.03.2023 11:41 Відповісти
СБУ нехай займається Реальними справами, а не тими хто має іншу думку від мародерів.. Або демократія, або диктатура пролетаріата ( і тоді служба безпеки замість роботи займається інакодумцями ))).
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28.03.2023 13:48 Відповісти
ага, а ти як сосав так и сосати далі будеш... НА ТРАССІ))))
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28.03.2023 14:44 Відповісти
Pontovik-zateynik !!!! yaichnik konchennyi !!!
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28.03.2023 12:54 Відповісти
Гарні танки,в росіянських танкистів вже дупи підгорають..
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28.03.2023 13:02 Відповісти
Якщо так прагне у бій, то хай отак і їде на фронт. Тільки танчіка шкода буде)
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28.03.2023 13:11 Відповісти
А хто в нас вождь мародерів...????
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28.03.2023 13:43 Відповісти
клоун, корчить із себе Special Forces
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28.03.2023 14:24 Відповісти
цей ****нь Рєзніков може хоч коли-небудь не ржати ?? курво, як не фото чи відео з ним - завжди либиться, наркот яйцевий )
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28.03.2023 16:07 Відповісти
Цинизм высшей степени. Резников бабло пилит на закупках и этим убивает украинцев, зато пиарится на танках, а Зеленский покрыаает всю эту мафию, а пиарится на выдаче наград. Когда же этт мерзаацы за все ответят?
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28.03.2023 20:26 Відповісти
Як хтось сказав щодо цього " авторитарна мародерократія " ...
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28.03.2023 20:27 Відповісти
Чого ти туди поліз, Дурік?
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28.03.2023 21:11 Відповісти
«Покатався» означає «особисто випробував танк»?!
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28.03.2023 22:04 Відповісти
Ben to Reznikow: what price for eggs in Ukraine? Питання президента США до півня ряженого: по чому яйця?
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29.03.2023 00:17 Відповісти
Это вам для чего предоставили?чиновникам покататься или как,а он обучение проходил по вождению или му можно так на ура ломая)
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29.03.2023 03:06 Відповісти
На приемы одевает полевую форму, а на полигон почему то оделся как фрик. При этом вместо обычной благодарности, начал за чем то давать оценки о том что Британия что то там показала или доказала. Британия ничего не показывать не доказывать тем более такому лжецу и клептократу. Если хочешь поблагодарить сделай это официально пригласи британских журналистов а не через ролики в бейсболке как какой то гопник
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29.03.2023 05:30 Відповісти
Він би ще, курва, сказав скільки і де почнуть "виконувати бойові завдання", на якому напрямку. Та з тими зеленопузими і шпигунів не потрібно, варто уважно почитати і подивитись їхні відосіки. Суцільна мразота...
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29.03.2023 05:55 Відповісти
Вспоминается анекдот. " Впереди пехота а ними танки, танки ,причем оба".
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29.03.2023 23:01 Відповісти
 
 