В окупованому Маріуполі вперше зафіксували переміщення російських танків Т-90, - Андрющенко. ВIДЕО
Вперше зафіксовано переміщення танків Т-90 через окупований Маріуполь.
Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко, інформує Цензор.НЕТ.
"Вперше зафіксовано переміщення танків Т-90 через Маріуполь. Щонайменше три тягачі перевозили танки модифікації Т-90 через центр міста в напрямок Мангуш / Бердянськ. Зберігаємо стриманий оптимізм щодо їх утилізації..." - йдеться в повідомленні.
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- Горят за милую душу!
Об этом сообщил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко.
"Впервые зафиксировано перемещение танков Т-90 через Мариуполь. По меньшей мере, три тягача перевозили танки модификации Т-90 через центр города в направлении Мангуш / Бердянск".
Ключевые слова тут - на тягачах. Лимит своего хода, видимо, исчерпан.