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В окупованому Маріуполі вперше зафіксували переміщення російських танків Т-90, - Андрющенко. ВIДЕО

Вперше зафіксовано переміщення танків Т-90 через окупований Маріуполь.

Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко, інформує Цензор.НЕТ.

"Вперше зафіксовано переміщення танків Т-90 через Маріуполь. Щонайменше три тягачі перевозили танки модифікації Т-90 через центр міста в напрямок Мангуш / Бердянськ. Зберігаємо стриманий оптимізм щодо їх утилізації..." - йдеться в повідомленні. 

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У Маріуполі вже дві доби фіксують рух техніки РФ, - Андрющенко. ФОТО

Автор: 

Маріуполь (3231) танк (2067) Андрющенко Петро (694)


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- Ну - и как "бубновые"?
- Горят за милую душу!
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01.05.2023 09:46 Відповісти
А в 2019 Порох вахту сдавал зебилам в Мариуполе никаких танков роССийских не было. Работали жили детки в школы ходили….но кто-то решил что хуженебудет.
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01.05.2023 09:47 Відповісти
..если знаете где,значит надо превратить в метломм это чудо болот мацковии,с экипажем зажарить ..
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01.05.2023 10:26 Відповісти
Впервые зафиксирован перемещение танков Т-90 через оккупированный Мариуполь.
Об этом сообщил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко.
"Впервые зафиксировано перемещение танков Т-90 через Мариуполь. По меньшей мере, три тягача перевозили танки модификации Т-90 через центр города в направлении Мангуш / Бердянск".

Ключевые слова тут - на тягачах. Лимит своего хода, видимо, исчерпан.
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01.05.2023 12:22 Відповісти
Это последний Т-90. Орки просто возят его кругами по городам - создают видимость мощи.
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01.05.2023 21:47 Відповісти
может это утка?
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01.05.2023 22:28 Відповісти
 
 