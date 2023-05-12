УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
15250 відвідувачів онлайн
Новини Відео Війна
13 766 13

Штурм позицій ворога поблизу Бахмуту бійцями 3-ї ОШБ. ВIДЕО

Українські воїни захопили ворожі позиції поблизу Бахмуту.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, фрагмент бойових дій українського підрозділу зафільмувала камера, встановлена на амуніції одного із воїнів.

"Унікальне відео зі штурму під Бахмутом із гоу-про бійця 1 штурмового батальйону 3 ОШБр. В один момент поряд падає ворожа граната, у нас легкий 300. Але попри це, штурмові дії не зупиняються. І наступна граната – від нас, потрапляє чітко у бліндаж росіян", - пишуть бійці в коментарі.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": 13 окупантів знищено, 25 - поранено: воїни 3-ї ОШБ захопили ворожі позиції поблизу Бахмуту. ВIДЕО

Автор: 

бойові дії (3808) Бахмут (1560) 3 Окрема штурмова бригада (432)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+14
Росіяни залишили на позиціях свої ********** (Фото:25 ОПДБр ДШВ/Telegram)

25 окрема Січеславська повітрянодесантна бригада показала, що російські окупанти залишили на позиціях після втечі під Бахмутом.
показати весь коментар
12.05.2023 12:09
+12
Молодці. Справжні козаки, гордість України.
показати весь коментар
12.05.2023 12:14
+7
Красота. Молодцы! Возвращайтесь живыми!
показати весь коментар
12.05.2023 16:40
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Росіяни залишили на позиціях свої ********** (Фото:25 ОПДБр ДШВ/Telegram)

25 окрема Січеславська повітрянодесантна бригада показала, що російські окупанти залишили на позиціях після втечі під Бахмутом.
показати весь коментар
12.05.2023 12:09 Відповісти
Молодці. Справжні козаки, гордість України.
показати весь коментар
12.05.2023 12:14 Відповісти
Походу в конце видео, в блиндаже орков не было, бо после взрыва гранаты, оттуда не повылетала вата
показати весь коментар
12.05.2023 12:23 Відповісти
ты козёл запомни, у нас пехота - у свиноцабак мясо...
показати весь коментар
12.05.2023 13:40 Відповісти
Закрий пасть, знаний піхотинець. *****, оте ******** з тилу, критика піхоти, нема шансів....Краще донать на дрони і не *****.
показати весь коментар
12.05.2023 14:01 Відповісти
Для нас - "Азов" назавжди.
І емблема нібито нагадує ту, до якої ми звикли, але не та. А потрібно, щоб ворог бачив ту саму, вона вселяє в них тваринний жах.
показати весь коментар
12.05.2023 13:00 Відповісти
Ти дуже рєзкій. А тому забув, що в полоні у рашкованів є азовці.
А тому не можна їх підставляти.
показати весь коментар
12.05.2023 14:00 Відповісти
Бийте кацапів до їхньої повної усирачки. Забаранити ваньку - насолода. То благословіння карми.
показати весь коментар
12.05.2023 13:59 Відповісти
Красота. Молодцы! Возвращайтесь живыми!
показати весь коментар
12.05.2023 16:40 Відповісти
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
показати весь коментар
12.05.2023 20:19 Відповісти
 
 