Штурм позицій ворога поблизу Бахмуту бійцями 3-ї ОШБ. ВIДЕО
Українські воїни захопили ворожі позиції поблизу Бахмуту.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, фрагмент бойових дій українського підрозділу зафільмувала камера, встановлена на амуніції одного із воїнів.
"Унікальне відео зі штурму під Бахмутом із гоу-про бійця 1 штурмового батальйону 3 ОШБр. В один момент поряд падає ворожа граната, у нас легкий 300. Але попри це, штурмові дії не зупиняються. І наступна граната – від нас, потрапляє чітко у бліндаж росіян", - пишуть бійці в коментарі.
Топ коментарі
+14 Office Den Haag
показати весь коментар12.05.2023 12:09
+12 Злющий Атас
показати весь коментар12.05.2023 12:14
+7 Alex Zverev #512929
показати весь коментар12.05.2023 16:40
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25 окрема Січеславська повітрянодесантна бригада показала, що російські окупанти залишили на позиціях після втечі під Бахмутом.
І емблема нібито нагадує ту, до якої ми звикли, але не та. А потрібно, щоб ворог бачив ту саму, вона вселяє в них тваринний жах.
А тому не можна їх підставляти.