Штурм позицій ворога поблизу Бахмуту бійцями 3-ї ОШБ. ВIДЕО

Українські воїни захопили ворожі позиції поблизу Бахмуту.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, фрагмент бойових дій українського підрозділу зафільмувала камера, встановлена на амуніції одного із воїнів.

"Унікальне відео зі штурму під Бахмутом із гоу-про бійця 1 штурмового батальйону 3 ОШБр. В один момент поряд падає ворожа граната, у нас легкий 300. Але попри це, штурмові дії не зупиняються. І наступна граната – від нас, потрапляє чітко у бліндаж росіян", - пишуть бійці в коментарі.

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