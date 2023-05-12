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Битва за "Циклоп". Захоплення позиції. Батальйон К2. Соледар-Сіверськ. ВIДЕО

Штурмова група батальйону К-2 54-ї ОМБр атакувала позицію Циклоп, яка була зайнята ворогом.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, коли скінчилися гранати, група мусила відійти, щоб поповнити БК. Менш ніж за годину штурм позиції продовжився. Але російські окупанти засіли у глибокому ДЗОТі, звідки ведуть щільний вогонь. Українські воїни мають вибити ворога із цього укриття, щоб узяти позицію під свій контроль. Починається нерівний бій, в кінці якого вас чекає несподіванка - кількість військовослужбовців противника, які засіли в бункері.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Соледар-Сіверськ. Бій за "Т-образку". Вагнери атакують. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17388) знищення (7243) 54 окрема бригада (179)


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Топ коментарі
+16
Повертайтесь всі живими-справжні українські воїни та герої...
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12.05.2023 11:59
+16
Шкода, що моцкалі втекли. (
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12.05.2023 12:13
+16
Асфальт не вліз в гармату.
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12.05.2023 12:50
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Повертайтесь всі живими-справжні українські воїни та герої...
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12.05.2023 11:59 Відповісти
Бог Вам у поміч, синки. Давіть гадів до їхньої смерті, повертайтесь до рідних живими і здоровими. Ви ще будете дуже потрібними Україні після війни.
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12.05.2023 12:11 Відповісти
Шкода, що моцкалі втекли. (
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12.05.2023 12:13 Відповісти
Мдя. Орки ушли, у нас потеря. Что то не очень хорошо получилось
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12.05.2023 12:15 Відповісти
А звідки ти знаєш, що вони всі пішли? Дот фактично повністю гранатами закидали. Не можливо, щоб хоч один не за200тився.
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12.05.2023 14:42 Відповісти
Так лишився.Перед дзотом черевик лежачого орка видно
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12.05.2023 15:41 Відповісти
Асфальт не вліз в гармату.
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12.05.2023 12:50 Відповісти
А в Києві дядька.
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12.05.2023 14:39 Відповісти
якщо ти не вкурсі, то концесійні будуються інвестором, там не вкрадеш, тому твій висер взагалі в пустоту і свідчення твоєї тупості.
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12.05.2023 16:05 Відповісти
Дуже тяжко так вибивати противника. Мінометом би той ДЗОТ...
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12.05.2023 12:52 Відповісти
От чого потребує ЗСУ більше, ніж F16 - кориговані міни до 120 міномету. Один постріл - і ДЗОТ завалений, штурмова група - без втрат. Це набагато дешевше за літаки, а ефект - колосальний. Штурмовій групі ЗСУ - респект, справжні Воїни.
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12.05.2023 13:08 Відповісти
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12.05.2023 13:56 Відповісти
не факт що всі, там видно на вході трупень валяється. а дрон ударний, або коригований снарядвирішив би проблему в тій ситуації
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12.05.2023 16:10 Відповісти
Не усі. Дроном заглядали до входу до нори і там кацапи валялися. І в попередніх відео наші підора в окопі в упор розстріляли. Він потім назад заповз, але не може бути, шоб його хочаб не поранило.
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12.05.2023 16:29 Відповісти
Не звизди, ботало. У перших серіях товоїх орків наложили на дно окопів під десяток.
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12.05.2023 16:41 Відповісти
Капець! Дивитись страшно. Не уявляю як так іти на кулі. Герої! Реальні герої!
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12.05.2023 13:50 Відповісти
У ВСУ нет тяжелых гранат?
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12.05.2023 14:36 Відповісти
подозреваю, что вход в бункер был забарикодированчем-то прочным или структура с поворотом. несколько раз залетали гранаты в блиндаж, а оттуда высыпало немерено орков потом- наверняка внутри были и 200-тые и 300-тые. граната взрывалась в метре от стрелявшего.
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12.05.2023 16:12 Відповісти
Туда надо было не гранаты кидать, а РПГ7
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12.05.2023 16:14 Відповісти
не специалист по тактике окопного боя, хлопцы ЗСУ - делали что могли и выбили пид@раzzов
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12.05.2023 16:26 Відповісти
А с РПГ могли уничтожить
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12.05.2023 17:40 Відповісти
перепады высот с дрона не видны
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12.05.2023 17:42 Відповісти
Нет, украинец, будучи в траншее, кидал гранаты с растояния 2 метра от входа - а мог выстрелить прямо во вход из РПГ
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12.05.2023 17:46 Відповісти
Согласно уставу советской армии, гранатаметный расчет состоит из 2 бойцов, гранатаметчик и 2-й номер с 3-мя выстрелами. атаковало блиндаж 4 бойца ЗСУ, еще 2-е находились за 200-250 м от блиндажа со стороны откуда шла група "Кота". Как и что было распределено между бойцами, планировалось на уровне командира взвода, а непосредствено операцией руководил командир отделения. Они планировали с каким вооружением будут штурмовать и чем наиболее эффективно атаковать. На 2 мин 36 секунде в орков произвели выстрел из РПГ. Выстрел не был удачным, применять РПГ в самом окопе - идея ужастная. Уверен что бойцы и командиры, понимали что делать. В результате орки сбежали. Хотелось бы всех задвусотить, но реалии войны такие
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12.05.2023 19:20 Відповісти
Яка ж це важка робота наших хлопців! Слава ЗСУ!!!
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12.05.2023 16:12 Відповісти
і гранати кидали безтолково...
а в кінці, коли можна було покласти тих виродків, гранат вже не було...
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12.05.2023 17:39 Відповісти
Это какой-то зашквар.... Зачем такое выкладывать?
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12.05.2023 17:52 Відповісти
Война это тяжелая работа. В данном случае похвастать нечем. Расстроилась очень, у нас потери, бл-ди сбежали.
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12.05.2023 18:07 Відповісти
Хлопці - козаки, але четверта спроба штурму а пхнемо фронтом як Матросов на амбразуру. Може цього разу треба було мінометникам спочатку попрацювати, штурмгрупі вибухівки якоїсь захватити, з тилу зайти, оточити. Штабний дрон знову літає так аби серіал знімати а не для моніторингу і координації дій. Фінал русня вилізла, покурила і почимчикувала на московію.
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12.05.2023 20:47 Відповісти
От з цього відео видно, що кацапи не хіло воюють. Всі вийшли і всі воюють , як одна команда. Українці послали одного вперед, а решту ховаються 10 метрів за ним. Не потрібно насміхатись над ворогом. Ворог таки сильний, професіний і діє злагоджено. Нажаль ні один з цих епітетів не підходить атакуючим українцям.
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12.05.2023 20:51 Відповісти
 
 