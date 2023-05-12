Битва за "Циклоп". Захоплення позиції. Батальйон К2. Соледар-Сіверськ. ВIДЕО
Штурмова група батальйону К-2 54-ї ОМБр атакувала позицію Циклоп, яка була зайнята ворогом.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, коли скінчилися гранати, група мусила відійти, щоб поповнити БК. Менш ніж за годину штурм позиції продовжився. Але російські окупанти засіли у глибокому ДЗОТі, звідки ведуть щільний вогонь. Українські воїни мають вибити ворога із цього укриття, щоб узяти позицію під свій контроль. Починається нерівний бій, в кінці якого вас чекає несподіванка - кількість військовослужбовців противника, які засіли в бункері.
Топ коментарі
+16 Александр Чуднивец #474549
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+16 Sashko Poweroid #551165
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+16 MausMike
показати весь коментар12.05.2023 12:50
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а в кінці, коли можна було покласти тих виродків, гранат вже не було...