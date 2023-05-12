Контрнаступ. Бахмут. Що відбувається? | Бутусов. ВIДЕО
Головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов у прямому ефірі розповість про ситуацію на Бахмутському напрямку, а також про довгоочікуваний контрнаступ Сил оборони України.
Дивіться ефір на каналі "Бутусов плюс".
Глядачі мають змогу поставити запитання у чаті YouTube, а також у коментарях Telegram-каналу головреда Цензор.НЕТ.
Топ коментарі
+23 Maxim Ak-Murza #550960
показати весь коментар12.05.2023 20:53
+19 Вова #569475
показати весь коментар12.05.2023 20:03
+12 Вова #569475
показати весь коментар12.05.2023 20:00
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
"мы пахали"