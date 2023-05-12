Контрнаступ. Бахмут. Що відбувається? | Бутусов. ВIДЕО

Головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов у прямому ефірі розповість про ситуацію на Бахмутському напрямку, а також про довгоочікуваний контрнаступ Сил оборони України.

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Глядачі мають змогу поставити запитання у чаті YouTube, а також у коментарях Telegram-каналу головреда Цензор.НЕТ.

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