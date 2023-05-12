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Контрнаступ. Бахмут. Що відбувається? | Бутусов. ВIДЕО

Головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов у прямому ефірі розповість про ситуацію на Бахмутському напрямку, а також про довгоочікуваний контрнаступ Сил оборони України.

Дивіться ефір на каналі "Бутусов плюс".

Глядачі мають змогу поставити запитання у чаті YouTube, а також у коментарях Telegram-каналу головреда Цензор.НЕТ.

Також дивіться: "Доганяли колони, наводили нашу артилерію", - боєць ЗСУ Анатолій про роботу свого підрозділу на Херсонщині у перші дні війни. ВIДЕО

Автор: 

Бутусов Юрій (3589) контрнаступ (435)


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Топ коментарі
+23
русского нельзя унизить больше, чем его уже унизил Бог, когда не дал ему родиться человеком.
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12.05.2023 20:53
+19
ВСУ нанесли ракетный удар по Луганску, горит предприятие .Предварительно, удар был нанесен ракетой дальностью 150 км.
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12.05.2023 20:03
+12
это Мы еще не начинали
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12.05.2023 20:00
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это Мы еще не начинали
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12.05.2023 20:00 Відповісти
ВСУ нанесли ракетный удар по Луганску, горит предприятие .Предварительно, удар был нанесен ракетой дальностью 150 км.
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12.05.2023 20:03 Відповісти
третя невідома сила, дай їй Боже сил і наснаги!
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12.05.2023 20:05 Відповісти
русского нельзя унизить больше, чем его уже унизил Бог, когда не дал ему родиться человеком.
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12.05.2023 20:53 Відповісти
называйте их просто и всех --- ******....
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12.05.2023 20:12 Відповісти
Или просто русские.
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12.05.2023 20:28 Відповісти
Це ми ще і не планували.
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12.05.2023 20:16 Відповісти
Кацапня ипанула по лугандону и сча подымут хай на все окрестности - "Вот для чего украм были нужны ракеты большого радиуса действия, видите результат английского слабоумия!"
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12.05.2023 21:44 Відповісти
Да усім вже давно і глубоко пох.й, що там здіймуть кацапопід@ри.
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12.05.2023 21:53 Відповісти
Да шо ты говоришь? А где же тогда тысячи ATACMS если всем давно пох?
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12.05.2023 21:57 Відповісти
В асфальті.
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12.05.2023 21:59 Відповісти
Да ты, ванька, уже и так навалял кучу
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13.05.2023 09:26 Відповісти
а я буду
"мы пахали"
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12.05.2023 22:41 Відповісти
Починати , треба не з Луганьска, а з Київа як що Юра сидить у кабінеті з книжками , а не в броніке по полю бігає
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12.05.2023 23:02 Відповісти
 
 