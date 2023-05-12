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Новини Відео Війна
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Два окупанти тікають з позиції польовою дорогою вздовж лісосмуги поблизу Бахмуту. ВIДЕО

Два окупанти у передмісті Бахмуту покинули свої позиції і почали тікати польовою дорогою вздовж лісосмуги.

Відеозапис "перегрупування" окупантів опублікував на своїй сторінці в соцмережах головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов. На записі видно, що один з окупантів або має поранення, або дуже втомився. Обоє біжать без зброї.

"Сьогодні офіційний представник Міноборони РФ Ігор Конашенков заявив, що російські підрозділи "перегруппировались, заняв более выгодный рубеж с учетом условий Берховского водохранилища". А ось як насправді виглядає "перегруппировка", - зазначає Бутусов у коментарі.

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Автор: 

Бутусов Юрій (3589) Бахмут (1560) контрнаступ (435)


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Топ коментарі
+19
валіть нахєр з української землі, потвори !
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12.05.2023 16:03
+15
один легко 300-тый, зато второй уzzкий своего раненого "товарисща" "не бросает". бл@дь какие конченные
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12.05.2023 16:07
+12
Наїлись земельки української?
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12.05.2023 16:00
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Наїлись земельки української?
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12.05.2023 16:00 Відповісти
Травички поїли і пішли далі. Козли.
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12.05.2023 16:15 Відповісти
Наїдяться коли ляжуть в грунт
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12.05.2023 16:48 Відповісти
Сподіваюсь не довго чекати ...
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12.05.2023 16:56 Відповісти
цікаво, а куди вони тікають? Прямо у Якутію??
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12.05.2023 16:02 Відповісти
валіть нахєр з української землі, потвори !
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12.05.2023 16:03 Відповісти
куски нарізані з цілого відео
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12.05.2023 16:05 Відповісти
один легко 300-тый, зато второй уzzкий своего раненого "товарисща" "не бросает". бл@дь какие конченные
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12.05.2023 16:07 Відповісти
Так один не дуже тікає, його до земельки тягне
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12.05.2023 16:10 Відповісти
Скоріше в земельку.
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12.05.2023 16:16 Відповісти
майбутній чернозем не повинен бігати,бо він втрачає мінерали
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12.05.2023 16:18 Відповісти
Домой! В бурятию!!!
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12.05.2023 16:51 Відповісти
Оленей пасти , оленей (с)
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12.05.2023 16:55 Відповісти
другий просто хитрий. посилає першого на розмінування бігової дорожки для себе. ))
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12.05.2023 16:54 Відповісти
Чому вони так драпають з нашоі землі ,
невже нажерлися , виродки ?😠
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12.05.2023 18:21 Відповісти
так там їх гребуть ж, може не думали шо тут їх не особливо чекають?
Док, йди, шолі, підстріль пару орків. ти ясно шо звалив, умнічаєш тут
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12.05.2023 18:44 Відповісти
файне промо до майбутнього хіта, накшталт "дуа москаля на дорозі, видно руки, видно ноги.."
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12.05.2023 18:27 Відповісти
Probably ran out of ammunition,
thus leaving their rifles.

Probably sent to order more ammunition.

Still, they behave like having rifles with them:

One walks 50 meters,
one secures, and will march
50 meters, when the other
has taken securing position.
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12.05.2023 21:23 Відповісти
 
 