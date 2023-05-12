Два окупанти тікають з позиції польовою дорогою вздовж лісосмуги поблизу Бахмуту. ВIДЕО
Два окупанти у передмісті Бахмуту покинули свої позиції і почали тікати польовою дорогою вздовж лісосмуги.
Відеозапис "перегрупування" окупантів опублікував на своїй сторінці в соцмережах головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов. На записі видно, що один з окупантів або має поранення, або дуже втомився. Обоє біжать без зброї.
"Сьогодні офіційний представник Міноборони РФ Ігор Конашенков заявив, що російські підрозділи "перегруппировались, заняв более выгодный рубеж с учетом условий Берховского водохранилища". А ось як насправді виглядає "перегруппировка", - зазначає Бутусов у коментарі.
Топ коментарі
+19 shokolad
показати весь коментар12.05.2023 16:03
+15 Eco Control
показати весь коментар12.05.2023 16:07
+12 Qq Qqq #455433
показати весь коментар12.05.2023 16:00
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невже нажерлися , виродки ?😠
Док, йди, шолі, підстріль пару орків. ти ясно шо звалив, умнічаєш тут
thus leaving their rifles.
Probably sent to order more ammunition.
Still, they behave like having rifles with them:
One walks 50 meters,
one secures, and will march
50 meters, when the other
has taken securing position.