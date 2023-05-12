Два окупанти тікають з позиції польовою дорогою вздовж лісосмуги поблизу Бахмуту. ВIДЕО

Два окупанти у передмісті Бахмуту покинули свої позиції і почали тікати польовою дорогою вздовж лісосмуги.

Відеозапис "перегрупування" окупантів опублікував на своїй сторінці в соцмережах головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов. На записі видно, що один з окупантів або має поранення, або дуже втомився. Обоє біжать без зброї.

"Сьогодні офіційний представник Міноборони РФ Ігор Конашенков заявив, що російські підрозділи "перегруппировались, заняв более выгодный рубеж с учетом условий Берховского водохранилища". А ось як насправді виглядає "перегруппировка", - зазначає Бутусов у коментарі.

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