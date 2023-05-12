Спецпризначенці СБУ знищили російський ГРАД за допомогою дрону. ВIДЕО
Бійці Центру спеціальних операцій "А" Служби безпеки України за допомогою FPV-дронів знищили реактивну систему залпового вогню "Град", бронеавтомобіль "Тигр" разом з екіпажем і протитанковий ракетний комплекс російських загарбників.
Як передає Цензор.НЕТ, про це СБУ повідомила в Телеграмі.
Під вогневе ураження також потрапили дві вантажівки "Камаз" і жива сила ворога.
Топ коментарі
+12 Alex Sav #513490
показати весь коментар12.05.2023 18:38
+6 Великая Исландия #550909
показати весь коментар12.05.2023 18:43
+5 Грицько Добрий
показати весь коментар12.05.2023 19:29
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1. Голосовали бы за Кого скажут, или:
2. А Почему так?
3. Видим сразу что Ермак вот, именно то сущуство, ой, тот кондомдат, кто дридставит страну на будую щей давай бабло лохи дают, слышь Леня, тут не та кнопка , а.. мляяяяя, это чат же ....
А вам кого надо?
Можно бабушка, а можно клоунессу.
Иди, шоле, Патрушеву скажи что Ермак не виноват, это все масоны помешали сдать, правда разминировать не помешали.