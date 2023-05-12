Спецпризначенці СБУ знищили російський ГРАД за допомогою дрону. ВIДЕО

Бійці Центру спеціальних операцій "А" Служби безпеки України за допомогою FPV-дронів знищили реактивну систему залпового вогню "Град", бронеавтомобіль "Тигр" разом з екіпажем і протитанковий ракетний комплекс російських загарбників.

Як передає Цензор.НЕТ, про це СБУ повідомила в Телеграмі.

Під вогневе ураження також потрапили дві вантажівки "Камаз" і жива сила ворога.