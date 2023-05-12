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Спецпризначенці СБУ знищили російський ГРАД за допомогою дрону. ВIДЕО

Бійці Центру спеціальних операцій "А" Служби безпеки України за допомогою FPV-дронів знищили реактивну систему залпового вогню "Град", бронеавтомобіль "Тигр" разом з екіпажем і протитанковий ракетний комплекс російських загарбників.

Як передає  Цензор.НЕТ, про це СБУ повідомила в Телеграмі.

Під вогневе ураження також потрапили дві вантажівки "Камаз" і жива сила ворога.

Автор: 

СБУ (12818) дрони (4699)


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Топ коментарі
+12
чудово ! молодці! не спиняйтесь-але бережіться
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12.05.2023 18:38
+6
свиноцабаки - вы могли бы победить КНР...\но вы решили что украинцы слабее...?\
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12.05.2023 18:43
+5
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12.05.2023 19:29
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чудово ! молодці! не спиняйтесь-але бережіться
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12.05.2023 18:38 Відповісти
А еще говорят что Ермак запрещает .... ээээ, ну, защищать что то там, и давайте к выборам - во ВЫ:
1. Голосовали бы за Кого скажут, или:
2. А Почему так?
3. Видим сразу что Ермак вот, именно то сущуство, ой, тот кондомдат, кто дридставит страну на будую щей давай бабло лохи дают, слышь Леня, тут не та кнопка , а.. мляяяяя, это чат же ....
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12.05.2023 18:39 Відповісти
Дооообрий шмурдяк...
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12.05.2023 19:10 Відповісти
ой, ну шо не видно шо коментарем помиливсь, срався звісно з другими, котрі проти наших, от і переплутав, ясно шо ми всі за Янну Блащак і блекфасинуєм ат муаруодвьрс, Жиє Срьбіа, мрута Бел, Слова Беруше, взял і надел, Сралину срава, пук, Бяссретен, Мак и Пхак!
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12.05.2023 19:17 Відповісти
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12.05.2023 19:29 Відповісти
а кто это Ермак?
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12.05.2023 21:40 Відповісти
Ну пока что не определили кто там будет Ермак,
А вам кого надо?
Можно бабушка, а можно клоунессу.
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12.05.2023 21:45 Відповісти
наркотики - зло, Юра Молотов-Кузнецов
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12.05.2023 22:01 Відповісти
иди, шоле Швецу объясни, почему Ермак всплыл после Омана.
Иди, шоле, Патрушеву скажи что Ермак не виноват, это все масоны помешали сдать, правда разминировать не помешали.
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13.05.2023 07:36 Відповісти
свиноцабаки - вы могли бы победить КНР...\но вы решили что украинцы слабее...?\
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12.05.2023 18:43 Відповісти
я бы дорого заплатил, чтобы увидедеть битву кацапов с КНР
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12.05.2023 22:03 Відповісти
 
 