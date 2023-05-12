Окупант розповів дружині про повне розчарування у "спецоперації" - перехоплення ГУР. ВIДЕО
Російські окупанти почуваються розчарованими у російській так званій "спецоперації". У відпустку загарбників із фронту відпускають лише за величезні гроші. На життя на фронті один з окупантів скаржився своїй дружині.
Перехоплення телефонної розмови опублікували у telegram-каналі Головного управління розвідки Міноборони України, інформує Цензор.НЕТ.
За словами загарбника, ціна відпустки в окупантів наразі – 100 тисяч рублів. Також він розповів, що росіяни зазнають шалених втрат на фронті, і висловив нерозуміння, як ця війна може закінчитися.
Також російський загарбник поскаржився на Путіна, зазначивши, що диктатор у своїй державі не може нічого довести до ладу, однак поліз ще й в чужу.
Топ коментарі
+16 ZoV KobZona
показати весь коментар12.05.2023 21:18
+14 Eugene Boyko #535329
показати весь коментар12.05.2023 21:15
+13 Yuriy Karnaushenko
показати весь коментар12.05.2023 21:14
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Ну, в этом мы от них недалеко откатились.