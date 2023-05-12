Окупант розповів дружині про повне розчарування у "спецоперації" - перехоплення ГУР. ВIДЕО

Російські окупанти почуваються розчарованими у російській так званій "спецоперації". У відпустку загарбників із фронту відпускають лише за величезні гроші. На життя на фронті один з окупантів скаржився своїй дружині.

Перехоплення телефонної розмови опублікували у telegram-каналі Головного управління розвідки Міноборони України, інформує Цензор.НЕТ.

За словами загарбника, ціна відпустки в окупантів наразі – 100 тисяч рублів. Також він розповів, що росіяни зазнають шалених втрат на фронті, і висловив нерозуміння, як ця війна може закінчитися.

Також російський загарбник поскаржився на Путіна, зазначивши, що диктатор у своїй державі не може нічого довести до ладу, однак поліз ще й в чужу.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": В окупованому Луганську пролунали два вибухи. ВІДЕО+ФОТОрепортаж