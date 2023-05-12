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Окупант розповів дружині про повне розчарування у "спецоперації" - перехоплення ГУР. ВIДЕО

Російські окупанти почуваються розчарованими у російській так званій "спецоперації". У відпустку загарбників із фронту відпускають лише за величезні гроші. На життя на фронті один з окупантів скаржився своїй дружині.

Перехоплення телефонної розмови опублікували у telegram-каналі Головного управління розвідки Міноборони України, інформує Цензор.НЕТ.

За словами загарбника, ціна відпустки в окупантів наразі – 100 тисяч рублів. Також він розповів, що росіяни зазнають шалених втрат на фронті, і висловив нерозуміння, як ця війна може закінчитися.

Також російський загарбник поскаржився на Путіна, зазначивши, що диктатор у своїй державі не може нічого довести до ладу, однак поліз ще й в чужу.

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Автор: 

армія рф (17373) розвідка (3862) перехоплення (352)


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Топ коментарі
+16
Ему видать даже унитаз не достался...
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12.05.2023 21:18
+14
Коцапи почали про щось здогадуватись...
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12.05.2023 21:15
+13
Курка тупа! "Людям не живётся спокойно!" На себе в люстерко дивилась?
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12.05.2023 21:14
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Курка тупа! "Людям не живётся спокойно!" На себе в люстерко дивилась?
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12.05.2023 21:14 Відповісти
Покоя в жизни у самих нет, прутся в чужие страны, а там их убивают. Вот нежданчик
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12.05.2023 21:36 Відповісти
Коцапи почали про щось здогадуватись...
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12.05.2023 21:15 Відповісти
...здогатуватись
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12.05.2023 21:33 Відповісти
Ему видать даже унитаз не достался...
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12.05.2023 21:18 Відповісти
Зачем ему в черном пакете унитаз?
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12.05.2023 21:37 Відповісти
треба, щоб поховали, а не кинули як собаку.
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13.05.2023 11:16 Відповісти
ще й кадировці можуть на кукан посадити
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12.05.2023 21:20 Відповісти
У відпустку загарбників із фронту відпускають лише за величезні гроші.

Ну, в этом мы от них недалеко откатились.
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12.05.2023 21:46 Відповісти
Poselkov mnogo ,kitaici pridut!!
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12.05.2023 22:02 Відповісти
"...людям не живётся спокойно..." Люди как раз и хотят жить спокойно. Это дикая русня всюду лезет со своим немытым рылом, людям жить не дает.
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12.05.2023 22:11 Відповісти
Кацапи - довбані тупі раби-нелюди!
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13.05.2023 03:05 Відповісти
 
 