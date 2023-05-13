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Військові ЗСУ показали штурм позицій російських окупантів. ВIДЕО

Бійці показали фрагмент жорсткого бою під час штурму ворожих позицій морпіхами 501-го окремого батальйону морської піхоти та 2-го батальйону Миколаївських морпіхів на Донеччині.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відео штурму ворожих позицій опублікували "Оперативний ЗСУ" в мережі.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Український дрон влучив у російську МТ-ЛБ у Мар’їнці. ВIДЕО

Автор: 

Донецька область (8459) ЗСУ (7544)


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Трохи пекла для непрошених гостей.
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13.05.2023 12:57 Відповісти
Бляха, жорстка стрілковка..
Молодці.
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13.05.2023 12:59 Відповісти
Всі скаржаться на свою роботу....то вони не бачили оцієї "роботи"
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13.05.2023 13:27 Відповісти
Бережи Боже українських захисників!!
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13.05.2023 13:02 Відповісти
 
 