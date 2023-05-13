Військові ЗСУ показали штурм позицій російських окупантів. ВIДЕО

Бійці показали фрагмент жорсткого бою під час штурму ворожих позицій морпіхами 501-го окремого батальйону морської піхоти та 2-го батальйону Миколаївських морпіхів на Донеччині.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відео штурму ворожих позицій опублікували "Оперативний ЗСУ" в мережі.

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