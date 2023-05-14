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Бійці 3 ОШБр знищили польовий склад з російським БК. ВIДЕО

Воїни 3-ї окремої штурмової бригади вдарили по польовому складу з ворожим БК під Бахмутом.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відео успішної атаки опублікували в соцмережі.

Автор: 

знищення (7235) 3 Окрема штурмова бригада (431)


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14.05.2023 11:50 Відповісти
Вже втретє бачу цю дурню.
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14.05.2023 12:56 Відповісти
Ну, не всі ж такі фігаро, як ви.
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15.05.2023 08:36 Відповісти
Класно! Танковий батальйон залишився без б/к
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14.05.2023 12:44 Відповісти
чого вони їх кладуть на відкритій мійсцевості? це вже не перше відео, де склад просто в стилі "не шукайте-ось нате вам"
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14.05.2023 13:43 Відповісти
Щось незрозуміло. Невже вони складують БК прямо на дорозі, причому там, де його видно як на долоні?
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14.05.2023 12:53 Відповісти
Невже там жодного лісочка-гайочка немає?
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14.05.2023 12:54 Відповісти
Навiщо iх ображати.Нехай i далi так кладуть
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14.05.2023 20:58 Відповісти
 
 