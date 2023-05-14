Бійці 3 ОШБр знищили польовий склад з російським БК. ВIДЕО
Воїни 3-ї окремої штурмової бригади вдарили по польовому складу з ворожим БК під Бахмутом.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відео успішної атаки опублікували в соцмережі.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сергей Кушнир #474364
показати весь коментар14.05.2023 11:50 Відповісти Мені подобається 9
Onufri Zagloba
показати весь коментар14.05.2023 12:56 Відповісти Мені подобається 1
Сергей Кушнир #474364
показати весь коментар15.05.2023 08:36 Відповісти Мені подобається 0
Яр Холодний
показати весь коментар14.05.2023 12:44 Відповісти Мені подобається 1
Stop Homosovetikus
показати весь коментар14.05.2023 13:43 Відповісти Мені подобається 1
Onufri Zagloba
показати весь коментар14.05.2023 12:53 Відповісти Мені подобається 0
Onufri Zagloba
показати весь коментар14.05.2023 12:54 Відповісти Мені подобається 0
Влад Кашин
показати весь коментар14.05.2023 20:58 Відповісти Мені подобається 0
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль