УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
8277 відвідувачів онлайн
Новини Відео
8 332 111

Зеленському в Аахені вручили премію Карла Великого. ВIДЕО

Президент Володимир Зеленський отримав у німецькому Аахені премію Карла Великого, присуджену йому та українському народові за внесок у справу об’єднання Європи.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє  Deutsche Welle.

Разом із Зеленським на церемонії присутній федеральний канцлер Німеччини Олаф Шольц.

"Європа має багато за що дякувати українцям, особливо президенту Зеленському. Коли засновники премії вирішили її започаткувати, багато частин Європи лежали в руїнах, і жахливий досвід Другої світової війни, порушень прав людини, голоду, суму були присутні. Європа, що живе у мирі і свободі, було баченням на майбутнє. Разом з тим засновники премії бачили, як їх мрія реалізовується все більше з кожним роком", — зазначив Шольц.

Він зауважив, що сьогодні Європа знову має на своїй території війну.

"Російську жахливу агресивну війну. Війну, яка наповнена болем українців, яку ми не могли уявити. Війна знову йде проти всього, за що стоїть сьогоднішня Європа. Також війна чітко показує Україні, Європі, країнам-членам: ми стоїмо разом, ми належимо один одному і наша історія також буде разом", — підкреслив канцлер.

Олаф Шольц відзначив, що премія імені Карла Великого вперше вручається президентові і цілому народові.

"Я думаю, це розумне рішення. Бо український народ і президент багато чого досягли, починаючи з 24 лютого 22 року. Неможливого. І з великою мужністю ваша країна захищається проти тотальної російської агресії небувалої сили, день за днем відбиває російських нападників. Російська війна зблизила європейські народи", — наголосив політик.

Шольц додав, що на шляху до ЄС Україна має повну підтримку Німеччини.

"Україна тут. Україна — це Європа. Слава Україні!", — сказав канцлер українською.

Своєю чергою, голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн зазначила, що українці воюють не лише за свою свободу й майбутнє, але й за майбутнє Європи.

"Вони буквально борються за свободу, за людяність, за мир. Своєю кров’ю і життям вони забезпечують майбутнє своїх дітей, а також наших дітей. Президент Зеленський і народ України точно знають, за що вони борються", — підкреслила вона.

Фон дер Ляєн зауважила, що Путін руйнує мирну роботу, яку Європа спільно будувала після закінчення Другої світової війни і пізніше після падіння "Залізної завіси".

"Для кожного покоління настає момент, коли воно має відстоювати демократію та те, у що вірить. Для нас цей момент настав зараз", — наголосила посадовиця.

Автор: 

Європа (1811) Зеленський Володимир (23829) премія (384)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+44
Снят Володя на прополке, И на празднике, на елке, И на лодке у реки, И у шахматной доски. Снят он с летчиком-героем! Мы другой журнал откроем Он стоит среди пловцов. Кто же он в конце концов? Чем он занимается? Тем, что он снимается! - Агния Барто

показати весь коментар
14.05.2023 19:14
+37
показати весь коментар
14.05.2023 19:01
+36
Кажуть, Зеленський при візиті до Папи помітив, як бідний сантехнік в поношених кросівках, длупався в каналізації, але побачивши Президента України, подякував йому за незламність.Після цього,Президент запросив його сфотографуватись разом з Папою на гуртовому фото. Гідний вчинок!
показати весь коментар
14.05.2023 19:09
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
Так зеля іде по стопам уйла, і путінізує Україну і українців
показати весь коментар
14.05.2023 23:04 Відповісти
Тобто по вашому Зеленський, кац поганий?😹
Він бо постійно називає уйла - путіним, а якось навіть намагався знайти мир в очах того кривавого мань'яка.
🙋 => 🤦
показати весь коментар
14.05.2023 23:55 Відповісти
аніякого сумніву, що саме так....
показати весь коментар
15.05.2023 12:11 Відповісти
Передай її тим, хто загинув через те , що ти їх не попередив...
показати весь коментар
15.05.2023 00:03 Відповісти
Идеализация - всегда происходит для потехи.
Для сокрушения нужно набрать высоту!
Пытаются отяготить осознанием ответственности перед дальнейшими поступками. Очень непростой капкан для самолюбия, нарцисса.
Вряд-ли "награждаемый" осознает обозначение данной процедуры!?
показати весь коментар
15.05.2023 09:14 Відповісти
Україні дуже не щастить з п-резідентами👈
показати весь коментар
15.05.2023 10:01 Відповісти
Все! пропав чоловік! Дуже скоро "зоряна хвороба" дасть про себе знати. Симптоми відчувались і раніше. Зараз президент складає серйозний іспит "мідними трубами".
показати весь коментар
15.05.2023 10:47 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 