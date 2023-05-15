Наслідки російського удару по освітньому закладу в Херсоні. ВIДЕО

Зранку 15 травня російські окупанти атакували безпілотниками освітній заклад у Херсоні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Херсонської ОВА.

Як зазначається, через це будівля зазнала серйозних руйнувань.

"На щастя, мирні люди не постраждали", - йдеться у повідомленні.

Херсонська ОВА також публікує відео, на якому зафіксовано наслідки ворожої атаки.

Також читайте: 6 осіб загинуло, 3 - зазнали поранень за добу на Херсонщині. Окупанти випустили по області 381 снаряд з важкої артилерії, танків, БПЛА та авіації, - ОВА