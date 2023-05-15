Наслідки російського удару по освітньому закладу в Херсоні. ВIДЕО
Зранку 15 травня російські окупанти атакували безпілотниками освітній заклад у Херсоні.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Херсонської ОВА.
Як зазначається, через це будівля зазнала серйозних руйнувань.
"На щастя, мирні люди не постраждали", - йдеться у повідомленні.
Херсонська ОВА також публікує відео, на якому зафіксовано наслідки ворожої атаки.
Також читайте: 6 осіб загинуло, 3 - зазнали поранень за добу на Херсонщині. Окупанти випустили по області 381 снаряд з важкої артилерії, танків, БПЛА та авіації, - ОВА
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Валентина Иващенко #533073
показати весь коментар15.05.2023 11:59 Відповісти Мені подобається 3
Мирон Боднар
показати весь коментар15.05.2023 12:02 Відповісти Мені подобається 5
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль