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Наслідки російського удару по освітньому закладу в Херсоні. ВIДЕО

Зранку 15 травня російські окупанти атакували безпілотниками освітній заклад у Херсоні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Херсонської ОВА. 

Як зазначається, через це будівля зазнала серйозних руйнувань.

"На щастя, мирні люди не постраждали", - йдеться у повідомленні.

Херсонська ОВА також публікує відео, на якому зафіксовано наслідки ворожої атаки. 

Також читайте: 6 осіб загинуло, 3 - зазнали поранень за добу на Херсонщині. Окупанти випустили по області 381 снаряд з важкої артилерії, танків, БПЛА та авіації, - ОВА

Автор: 

обстріл (28428) Херсон (3354)


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це жахіття і страхіття..
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15.05.2023 11:59 Відповісти
обличчя "русского мира"
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15.05.2023 12:02 Відповісти
 
 