Російський окупант здається у полон бійцям 80-ї ОДШБ. ВIДЕО безпілотника
Російський окупант здався у полон українським десантникам.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, безпілотник зафіксував момент, коли загарбник здіймає руки догори і виходить із окопу під прицілом українських воїнів.
"Єдиний варіант залишитися живим для кацапчика - полон. Рекомендуємо. Штурм позицій і трофейний орк. 2-й батальйон 80 ОДШБ", - йдеться у коментарі до опублікованого у соцмережах відео.
Топ коментарі
+11 Urs
показати весь коментар15.05.2023 14:50
+8 drowsy_cat
показати весь коментар15.05.2023 14:57
+8 Йцу Кенг #461207
показати весь коментар15.05.2023 15:21
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https://youtu.be/1WfupxFtDkU
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