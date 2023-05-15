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Російський окупант здається у полон бійцям 80-ї ОДШБ. ВIДЕО безпілотника

Російський окупант здався у полон українським десантникам.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, безпілотник зафіксував момент, коли загарбник здіймає руки догори і виходить із окопу під прицілом українських воїнів.

"Єдиний варіант залишитися живим для кацапчика - полон. Рекомендуємо. Штурм позицій і трофейний орк. 2-й батальйон 80 ОДШБ", - йдеться у коментарі до опублікованого у соцмережах відео.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Вуличні бої групи "Ніндзя" 80-ї ОДШБр у Бахмуті. ВIДЕО

Автор: 

росія (65122) полонені (2261) 80 окрема десантно-штурмова бригада (155)


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Топ коментарі
+11
всё, в лоторею он уже не выиграет. Свой шанс он уже использовал.
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15.05.2023 14:50
+8
Американцям, що коментують у Твіттері, подобається така звукова доріжка до відео.
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15.05.2023 14:57
+8
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15.05.2023 15:21
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всё, в лоторею он уже не выиграет. Свой шанс он уже использовал.
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15.05.2023 14:50 Відповісти
Трофейний орк ! - дуже гарно звучить !!!!
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15.05.2023 16:18 Відповісти
Хто там казав, що русскій язик потрібен щоб дапрашивать плєнних?

https://youtu.be/1WfupxFtDkU
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15.05.2023 14:51 Відповісти
руки до гори .... а где тут гора
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15.05.2023 14:59 Відповісти
Пишеться догори, але кацапу це не зрозуміти. Кацап розуміє тільки *****.
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15.05.2023 15:39 Відповісти
Так їм треба казати "Хенде хох, русиш швайн"
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15.05.2023 17:10 Відповісти
Ну не знаю, питання на кшталт - "ти звідки, з якого підрозділу?" - вганяють їх в ступор
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15.05.2023 15:03 Відповісти
Це їх проблеми. Знали куди їдуть. Треба було мову вчити.
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15.05.2023 15:12 Відповісти
моя тітка, небіжка, розуміла...коли казав --на візьми...то чула..а як, я кажу --дай ..то відразу глуха ставала
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15.05.2023 15:04 Відповісти
Хороший, плохой, злой (муз.Морріконе)
тут є все: хороший руzzкій, плохой руzzкій, злий Українець
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15.05.2023 14:54 Відповісти
Американцям, що коментують у Твіттері, подобається така звукова доріжка до відео.
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15.05.2023 14:57 Відповісти
Це кращий варіант з більшості озвучок....краще б зовсім їх не було..
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15.05.2023 15:02 Відповісти
Це музика із фільму США
«Хороший, поганий, злий» 👍🏼👍🏼👍🏼
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15.05.2023 15:04 Відповісти
І хто там Блондинчик?)))
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15.05.2023 18:08 Відповісти
Повезло московиту, есть шанс рассказать внукам об путинской брехне про украинцев.
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15.05.2023 15:18 Відповісти
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15.05.2023 15:21 Відповісти
Знаете рабсеяне, что единственно хорошо в вашем насаждении рускава языка, это то что мы отлично понимаем желающих сдаться.
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15.05.2023 16:19 Відповісти
це добре,але на кого кацапів міняють
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28.07.2023 18:35 Відповісти
 
 