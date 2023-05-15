Російський окупант здається у полон бійцям 80-ї ОДШБ. ВIДЕО безпілотника

Російський окупант здався у полон українським десантникам.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, безпілотник зафіксував момент, коли загарбник здіймає руки догори і виходить із окопу під прицілом українських воїнів.

"Єдиний варіант залишитися живим для кацапчика - полон. Рекомендуємо. Штурм позицій і трофейний орк. 2-й батальйон 80 ОДШБ", - йдеться у коментарі до опублікованого у соцмережах відео.

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