Російські військові побили свого мобілізованого та познущалися з нього. ВIДЕО 18+

Російські військові побили та познущалися зі свого мобілізованого.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис, на якому зафіксовані травми після побиття та фрагменти катування, опублікований у соцмережах. За інформацією у соцмережах, мобілізований з яким проводять "виховну" роботу "брати" по зброї - Флюр Кусяпкулов із Республіки Башкортостан.

Після оприлюднення запису з катуванями односельчани Кусяпкулова звернулися публічно до російської прокуратури з проханням "разобраться в ситуации и наказать виновных".

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