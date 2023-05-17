УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
13318 відвідувачів онлайн
Новини Відео Війна
35 138 63

Російські військові побили свого мобілізованого та познущалися з нього. ВIДЕО 18+

Російські військові побили та познущалися зі свого мобілізованого.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис, на якому зафіксовані травми після побиття та фрагменти катування, опублікований у соцмережах. За інформацією у соцмережах, мобілізований з яким проводять "виховну" роботу "брати" по зброї - Флюр Кусяпкулов із Республіки Башкортостан.

Після оприлюднення запису з катуванями односельчани Кусяпкулова звернулися публічно до російської прокуратури з проханням "разобраться в ситуации и наказать виновных".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Російський офіцер б’є гумовим кийком мобілізованих, які начебто покинули позицію: "Козлы #банные! П#дары трусливые!". ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17373) знущання (96)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+72
якщо своїх мучать то чого очікувати по відношенню до наших? а це звернення красномовно показую рабску сутність терпіл "просим разобраться"
показати весь коментар
17.05.2023 13:19
+48
Пішов РАБ воювати за інтереси какцапні, от і отримав! Хай подивляться татари, тувинці, калмики та інші, як їх цінує "рюзьке" сволота.
показати весь коментар
17.05.2023 13:25
+33
Дикое, свинособачее чурбанье.
показати весь коментар
17.05.2023 13:21
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
якщо своїх мучать то чого очікувати по відношенню до наших? а це звернення красномовно показую рабску сутність терпіл "просим разобраться"
показати весь коментар
17.05.2023 13:19 Відповісти
Звернутися в "Спортлото" буде ефективніше.
показати весь коментар
17.05.2023 13:23 Відповісти
В лигу сексменьшинств
показати весь коментар
18.05.2023 00:07 Відповісти
саме так. навіть страшно уявити що ці звірі можуть чинити над мирними нашими якщо так вони роблять з озброєними співплемінниками
показати весь коментар
18.05.2023 00:35 Відповісти
Тема зі шваброю не розкрита.)
показати весь коментар
17.05.2023 13:20 Відповісти
Дикое, свинособачее чурбанье.
показати весь коментар
17.05.2023 13:21 Відповісти
Це вони азбукою Морзе перемовляються?
показати весь коментар
17.05.2023 21:35 Відповісти
Коба. Значить страліна дуже любить
показати весь коментар
17.05.2023 13:23 Відповісти
А колись був свободолюбивий народ, ганяв по степам, як вітер... а тепер мусять робити саму брудну роботу за москалів...

показати весь коментар
17.05.2023 13:24 Відповісти
та ніколи ті чурки не були свободолюбивими... принаймі, з часів орди.
показати весь коментар
17.05.2023 13:44 Відповісти
Не знаю, як башкіри, але у російській імперії кріпацтво було лише для москалів, та (пізніше) українців.

На Кавказі, в Сибіру, на Півдні кріпацтва не було - боялися.
показати весь коментар
17.05.2023 14:59 Відповісти
Москалі Казанське царство завоювали при Івані грозному і відтоді вже цю кінноту посилали на брудну роботу, в тому числі і проти козацько-кримських військ гетьмана І. Виговського у битві під Конотопом 1659 року...

Ця держава була створена як уламок монгольської орди.
До завоювання ордою в 1236 р. там була держава Волжських Булгар, які неодноразово нагинали Суздальське князівство... тобто москалів.
показати весь коментар
17.05.2023 16:49 Відповісти
Пішов РАБ воювати за інтереси какцапні, от і отримав! Хай подивляться татари, тувинці, калмики та інші, як їх цінує "рюзьке" сволота.
показати весь коментар
17.05.2023 13:25 Відповісти
показати весь коментар
17.05.2023 13:26 Відповісти
Судя по акценту, работа геройских бойцов заградотряда
показати весь коментар
17.05.2023 13:26 Відповісти
Дурацька армія, у неї немає майбутнього і вона не виграє жодної битви. Розгром неминучий.
показати весь коментар
17.05.2023 13:27 Відповісти
Флюр не сделал флюрограмму
показати весь коментар
17.05.2023 13:30 Відповісти
Банальна "дідівщина" не дивлячись на вік цього башкира. Однією з причин появи дідівщини є залучення криміналітету до лав совецкої армії під час ІІ Світової війни. Хто з ним так, можливо зеки-вагнерівці.... Творчих успіхів в цій справі рашистам.
показати весь коментар
17.05.2023 13:30 Відповісти
Геніальний перекур - добрий барін, він обов'язково покарає винних. Але він дуже любить перекурювати (робить це просто геніально), тому ждіть покарання років через 300.
показати весь коментар
17.05.2023 13:33 Відповісти
буряты бурятов трахают , тоже удивили
показати весь коментар
17.05.2023 13:33 Відповісти
Залешанська армія - там це норма з часів мабуть хана Батия 😄
показати весь коментар
17.05.2023 13:34 Відповісти
Орда..., пройшло 800 років, нічого не змінилось. А у когось ще є якісь ілюзії, домовлятись там с кимось...
показати весь коментар
17.05.2023 13:38 Відповісти
Хворе утворення під назвою расея нікого вже не дивує. Кожного дня новий шедевр. То міністра оборони та нач. генштабу називають "пасивним гомосексуалістом" то погрожують генералу росармії примусовим статтєвим актом на "красной площаді", то кувалдою по голові один одного бьють. Справжні орки тремтят у кущах від жаху. Це точно якийсь збочений покруч свині з згвалтованою собакою чи шакалом, а не люди
показати весь коментар
17.05.2023 13:38 Відповісти
Тю, то хіба повісили?
показати весь коментар
17.05.2023 13:39 Відповісти
летучий бурят
показати весь коментар
17.05.2023 13:41 Відповісти
Гойда! в даному випадку - ще й в буквальному сенсі, гойдайся, чучмек *******, насолоджуйся.
показати весь коментар
17.05.2023 13:40 Відповісти
скрєпно.

але не тіште надіями, що ця армія нічого не може виграти. просто тут солдат - це видатковий матеріал.
показати весь коментар
17.05.2023 13:41 Відповісти
Этоо состав преступления, они должны заплатить штраф за порчу дерева
показати весь коментар
17.05.2023 13:41 Відповісти
Страшна нація, страшні ублюдки. Велика дяка тим нашим воїнам, хто їх забаранює.
Вони тільки можуть мучити й вбивати.
Флюра заблюрили. Та ***** на нього.
показати весь коментар
17.05.2023 13:41 Відповісти
Столько морзянки в речи лаптеногих!
показати весь коментар
17.05.2023 13:43 Відповісти
Башкіряку на гіляку
показати весь коментар
17.05.2023 13:48 Відповісти
фошизды башкірского мальчіка втрусіках на дерєво павєшалі
показати весь коментар
17.05.2023 13:49 Відповісти
у башкиров странные брачные игры
показати весь коментар
17.05.2023 13:52 Відповісти
та і *** з ним
показати весь коментар
17.05.2023 13:53 Відповісти
а шо грозились отрезать ?
показати весь коментар
17.05.2023 13:59 Відповісти
в таких случая лучше писать слово "лопата")))
показати весь коментар
17.05.2023 14:27 Відповісти
https://islam.kz/ru/news/v-mire/ukraina-gotovitsya-priznat-suverennyi-bashkortostan-17972/#gsc.tab=0 Украина готовится признать суверенный Башкортостан
показати весь коментар
17.05.2023 14:01 Відповісти
Не пофортило флюру .
показати весь коментар
17.05.2023 14:04 Відповісти
Треба було вчитись Флюру на флюрографиста, а не тракториста
показати весь коментар
17.05.2023 14:19 Відповісти
Распятый, лапненогий мальчик
показати весь коментар
17.05.2023 14:05 Відповісти
краще б якщо флюра із белбулату зробили хорошим
показати весь коментар
17.05.2023 14:09 Відповісти
малчик в трусиках
показати весь коментар
17.05.2023 14:19 Відповісти
Curki konchennye!
показати весь коментар
17.05.2023 14:32 Відповісти
А що,тобі жалко вбивцю,який прийшов вбивати Українців?
показати весь коментар
17.05.2023 14:34 Відповісти
Сидів би дома,не було б пригод.... а так шансів вижити 0% !
А де швабра,де кувалда,чого так слабо?
показати весь коментар
17.05.2023 14:32 Відповісти
Нечисть пришла на Украину, благодаря мразоте *****..
показати весь коментар
17.05.2023 14:39 Відповісти
Не только ему...
показати весь коментар
17.05.2023 14:50 Відповісти
*https://www.knigago.com/books/nonf-all/nonf-publicism/8132-maksim-gorkiy-o-russkom-krestyanstve/?p=4 Максим Горький "О русском крестьянстве". Берлин, 1922 г.

В русской жестокости чувствуется дьявольская изощренность, в ней есть нечто тонкое, изысканное. Это свойство едва ли можно объяснить словами «психоз», «садизм», словами, которые, в сущности, и вообще ничего не объясняют. Наследие алкоголизма? Не думаю, чтоб русский народ был отравлен ядом алкоголя более других народов Европы, хотя допустимо, что при плохом питании русского крестьянства яд алкоголя действует на психику сильнее в России, чем в других странах, где питание народа обильнее и разнообразнее.

В Сибири крестьяне, выкопав ямы, опускали туда - вниз головой - пленных красноармейцев, оставляя ноги их - до колен - на поверхности земли; потом они постепенно засыпали яму землею, следя по судорогам ног, кто из мучимых окажется выносливее, живучее, кто задохнется позднее других.

Забайкальские казаки учили рубке молодежь свою на пленных.

В Тамбовской губернии коммунистов пригвождали железнодорожными костылями в левую руку и в левую ногу к деревьям на высоте метра над землею и наблюдали, как эти - нарочито неправильно распятые люди - мучаются.

Вскрыв пленному живот, вынимали тонкую кишку и, прибив ее гвоздем к дереву или столбу телеграфа, гоняли человека ударами вокруг дерева, глядя, как из раны выматывается кишка. Раздев пленного офицера донага, сдирали с плеч его куски кожи, в форме погон, а на место звездочек вбивали гвозди; сдирали кожу по линиям портупей и лампасов - эта операция называлась «одеть по форме». Она, несомненно, требовала немало времени и большого искусства.

Творилось еще много подобных гадостей, отвращение не позволяет увеличивать количество описаний этих кровавых забав.

Кто более жесток: белые или красные? Вероятно - одинаково, ведь и те, и другие - русские. Впрочем, на вопрос о степенях жестокости весьма определенно отвечает история: наиболее жесток - наиболее активный...

Думаю, что нигде не бьют женщин так безжалостно и страшно, как в русской деревне, и, вероятно, ни в одной стране нет таких вот пословиц-советов:

«Бей жену обухом, припади да понюхай - дышит? - морочит, еще хочет». «Жена дважды мила бывает: когда в дом ведут, да когда в могилу несут». «На бабу да на скотину суда нет». «Чем больше бабу бьешь, тем щи вкуснее».

Сотни таких афоризмов, - в них заключена веками нажитая мудрость народа, - обращаются в деревне, эти советы слышат, на них воспитываются дети.

Детей бьют тоже очень усердно. Желая ознакомиться с характером преступности населения губерний Московского округа, я просмотрел «Отчеты Московской судебной палаты» за десять лет - 1900-1910 гг. - и был подавлен количеством истязаний детей, а также и других форм преступлений против малолетних. Вообще в России очень любят бить, все равно - кого. «Народная мудрость» считает битого человека весьма ценным: «За битого двух небитых дают, да и то не берут».

Есть даже поговорки, которые считают драку необходимым условием полноты жизни. «Эх, жить весело, да - бить некого». Я спрашивал активных участников гражданской войны: не чувствуют ли они некоторой неловкости, убивая друг друга?

Нет, не чувствуют.

«У него - ружье, у меня - ружье, значит - мы равные; ничего, побьем друг друга - земля освободится».

Однажды я получил на этот вопрос ответ крайне оригинальный, мне дал его солдат европейской войны, ныне он командует значительным отрядом Красной армии.

- Внутренняя война - это ничего! А вот междоусобная, против чужих, - трудное дело для души. Я вам, товарищ, прямо скажу: русского бить легче. Народу у нас много, хозяйство у нас плохое; ну, сожгут деревню, - чего она стоит! Она и сама сгорела бы в свой срок. И вообще, это наше внутреннее дело, вроде маневров, для науки, так сказать. А вот когда я в начале той войны попал в Пруссию - Боже, до чего жалко было мне тамошний народ, деревни ихние, города и вообще хозяйство! Какое величественное хозяйство разоряли мы по неизвестной причине.

https://www.knigago.com/books/nonf-all/nonf-publicism/8132-maksim-gorkiy-o-russkom-krestyanstve/?p=4
показати весь коментар
17.05.2023 14:40 Відповісти
Вот она -- "загадочная русска душа", которая так нравится некоторым европейцам
показати весь коментар
17.05.2023 15:13 Відповісти
показати весь коментар
17.05.2023 16:19 Відповісти
Для европейцев нет ничего загадочного в рсукой душе. Они ее прекрасно знают со времен Ливонской войны, когда выродок Ванька-четвертый казнил тысячи пленных самыми изуверскими методами.
показати весь коментар
18.05.2023 00:19 Відповісти
https://bessmertnybarak.ru/article/krasnyy_terror_v_fotografiyakh/ https://bessmertnybarak.ru/article/krasnyy_terror_v_fotografiyakh/

показати весь коментар
17.05.2023 18:10 Відповісти
Своїх нехай бʼють. Їх не шкода.
показати весь коментар
17.05.2023 15:20 Відповісти
рюзькіє сваїх не брасают..
показати весь коментар
17.05.2023 15:27 Відповісти
Добро пожаловать в роzzийскую армию. И даже у нас находятся придурки которые переходят на сторону рашистов и вступают в ихнюю армию
показати весь коментар
17.05.2023 15:40 Відповісти
и ещё - "у него будет ребёнок" ))
показати весь коментар
17.05.2023 15:47 Відповісти
ПОХЄР НА КАЦАПА
показати весь коментар
17.05.2023 16:05 Відповісти
Чим більше смердюча кацапня ************ одне одного,тим краще. Менше роботи нашим славним ЗСУ.
показати весь коментар
17.05.2023 17:41 Відповісти
Водка і баби - довєдут до цугундєра ( с ).
показати весь коментар
17.05.2023 21:17 Відповісти
Нехай переб'ють один одного.
показати весь коментар
17.05.2023 21:37 Відповісти
Нехай втішиться: "Бьют - значіт любят".
показати весь коментар
17.05.2023 23:26 Відповісти
У меня только два вопроса:
1. этот чорт сдох потом?
2. Когда долбо.бы-земляки этого кацапа поймут, что их враг не в Украине, а на маскве?
показати весь коментар
17.05.2023 23:39 Відповісти
 
 